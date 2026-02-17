ETV Bharat / state

বঙ্গে একাদশ-দ্বাদশে শিক্ষক নিয়োগে গতি, চলতি মাসেই কাউন্সেলিং ডেকেছে এসএসসি

আপাতত প্রায় 500টি শূন্যপদের তথ্য কমিশনের হাতে এসেছে। তবে সামগ্রিকভাবে একাদশ-দ্বাদশ স্তরে মোট শূন্যপদ রয়েছে 12 হাজার 445টি।

Bengal SSC Recruitment
বঙ্গে একাদশ-দ্বাদশে শিক্ষক নিয়োগে চলতি মাসেই কাউন্সেলিং ডেকেছে এসএসসি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 17, 2026 at 10:56 PM IST

কলকাতা, 17 ফেব্রুয়ারি: বিষয়ভিত্তিক ও জাতিভিত্তিক শূন্যপদের বিস্তারিত হিসাব বা ‘ম্যাচিং ভেকেন্সি’ সম্প্রতি স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-এর হাতে তুলে দিয়েছে রাজ্য শিক্ষা দফতর। সেই প্রেক্ষিতেই একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিংয়ের দিনক্ষণ ঘোষণা করল কমিশন।

এসএসসি জানিয়েছে, আগামী 24 ও 25 ফেব্রুয়ারি সল্টলেকের কমিশনের নতুন ভবনে কেন্দ্রীয়ভাবে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। এই দু’দিনে এন্থ্রোপোলজি, হোম সায়েন্স, মিউজিক, সাঁওতালি, আগ্রোনমি, হিসাবশাস্ত্র ও শারীরবিদ্যা— মোট সাতটি বিষয়ে শিক্ষক পদপ্রার্থীদের ডাকা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে বাংলা, উর্দু, সাঁওতালি ও হিন্দি বিভাগের প্রার্থীরা অংশ নেবেন। কমিশন সূত্রে খবর, প্রথম দফায় 200-র বেশি প্রার্থীকে কাউন্সেলিংয়ের জন্য ডাকা হয়েছে এবং তাঁদের সুপারিশপত্র দেওয়া হবে।

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিংয়ের প্রসঙ্গে এসএসসি-র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার জানান, একাদশ-দ্বাদশ স্তরের নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই এই কাউন্সেলিংয়ের আয়োজন। প্রথম পর্যায়ে সীমিত সংখ্যক শূন্যপদের ভিত্তিতেই প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। আপাতত প্রায় 500টি শূন্যপদের তথ্য কমিশনের হাতে এসেছে। তবে সামগ্রিকভাবে একাদশ-দ্বাদশ স্তরে মোট শূন্যপদ রয়েছে 12 হাজার 445টি। ‘যোগ্য’ হিসেবে চিহ্নিত চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে 8299 জন ইতিমধ্যেই কাউন্সেলিংয়ের জন্য ডাক পেয়েছেন।

উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্ট-এর নির্দেশ অনুযায়ী আগামী 31 অগস্টের মধ্যে নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ— উভয় স্তরের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনকে (WBSSC)। কমিশন যোগ্য প্রার্থীদের সুপারিশপত্র প্রদান করবে, তার ভিত্তিতেই মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নিয়োগপত্র ইস্যু করবে।

প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী গত 15 জানুয়ারি থেকে সুপারিশপত্র দেওয়ার কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল। নবম-দশম স্তরের নথি যাচাইয়ের নির্ধারিত তারিখ ছিল 26 ডিসেম্বর। যদিও প্রশাসনিক কারণে সেই সময়সূচি মানা সম্ভব হয়নি। নতুন করে কাউন্সেলিংয়ের তারিখ ঘোষণায় দীর্ঘ প্রতীক্ষিত নিয়োগ প্রক্রিয়ায় গতি আসবে বলেই আশা করা হচ্ছে।

