রাত পোহালেই SSC গ্রুপ-ডি নিয়োগের পরীক্ষা, স্বচ্ছতায় একাধিক নির্দেশ কমিশনের

রাত পোহালেই SSC গ্রুপ-ডি নিয়োগের পরীক্ষা, স্বচ্ছতায় একাধিক নির্দেশ কমিশনের
পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন জেলায় মোট 1,707টি পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। এবছর গ্রুপ-ডি পরীক্ষায় প্রায় 8 লক্ষ 9 হাজার পরীক্ষার্থী অংশ নেবেন। সকাল 10টার মধ্যে কেন্দ্রে পৌঁছতে হবে।
Published : March 7, 2026 at 4:52 PM IST
কলকাতা, 7 মার্চ: রবিবার, 8 মার্চ রাজ্যজুড়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ-ডি নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা। এই পরীক্ষার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মোট 1,707টি পরীক্ষাকেন্দ্র করা হয়েছে। বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী অংশ নেওয়ায় পরীক্ষার স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখা কমিশনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে মোবাইল ফোন বা অন্য কোনও ইলেকট্রনিক যন্ত্র যাতে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে না পারে, সে দিকেই এবার সবচেয়ে বেশি জোর দিচ্ছে কমিশন। তাই প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রের মূল ফটকে কড়া নজরদারি ও দেহতল্লাশির ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে।
এর আগে গত 1 মার্চ রাজ্যজুড়ে গ্রুপ-সি শিক্ষাকর্মী নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই পরীক্ষায়ও মোবাইল ফোন বা অন্য কোনও ইলেকট্রনিক যন্ত্র ঢোকা আটকাতে পরীক্ষার্থীদের ঢাকা জুতো পরে আসতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু এত সতর্কতা সত্ত্বেও অসদুপায় পুরোপুরি রোধ করা যায়নি। কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, প্রায় 40 থেকে 50 জন পরীক্ষার্থী মোবাইল ফোন-সহ ধরা পড়েছিলেন। এমনকি দুই পরীক্ষার্থীর পায়ের চটির মধ্যেও মোবাইল ফোন লুকিয়ে রাখা ছিল বলে জানা যায়। আবার অভিযোগ উঠেছিল, কেউ কেউ আগেই পরীক্ষাকেন্দ্রের ভিতরে মোবাইল ফোন রেখে গিয়েছিলেন।
এই ঘটনার পরই কমিশন কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করে। গ্রুপ-সি পরীক্ষায় যাঁরা মোবাইল ফোন নিয়ে ধরা পড়েছিলেন, তাঁদের ওই পরীক্ষা বাতিল করা হয়। পাশাপাশি ঘোষণা করা হয়, তাঁরা গ্রুপ-ডি পরীক্ষায় বসতেও পারবেন না। শনিবার সন্ধ্যার মধ্যেই এমন পরীক্ষার্থীদের তালিকাও প্রকাশ করার কথা জানিয়েছে কমিশন। স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধান্ত মজুমদার জানান, পরীক্ষার্থীর সংখ্যার বিচারে গ্রুপ-ডি পরীক্ষা প্রায় মাধ্যমিক পরীক্ষার সমতুল বড় আকারের হতে চলেছে। তাই গোটা প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।
কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এ বছর গ্রুপ-ডি পরীক্ষায় প্রায় 8 লক্ষ 9 হাজার পরীক্ষার্থী অংশ নেবেন। পরীক্ষার সময় থাকবে 1 ঘণ্টা 20 মিনিট। পরীক্ষার্থীদের সকাল 10টার মধ্যে কেন্দ্রে পৌঁছতে হবে। বিশেষ ভাবে সক্ষম প্রার্থীরা অতিরিক্ত 30 মিনিট সময় পাবেন। সকাল 11টা 45 মিনিটের পর আর কাউকে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। উত্তর লেখা শুরু হবে দুপুর 12টা থেকে। পরীক্ষার্থীরা সঙ্গে স্বচ্ছ জলের বোতল ও কলম নিয়ে যেতে পারবেন। তবে গয়না পরে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি থাকবে না। পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগে কোনও পরীক্ষার্থীকে কেন্দ্র ছাড়ার অনুমতিও দেওয়া হবে না বলে আগেই জানিয়েছে কমিশন।