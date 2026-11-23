অটোর সঙ্গে ধাক্কা, নবান্ন যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মন্ত্রীর গাড়ি
Sports Minister Indranil Khan Accident: অটো-সহ চালককে বেহালা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ মন্ত্রী সুরক্ষিত আছেন বলে খবর ৷
Published : November 23, 2026 at 4:24 PM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে ক্রীড়ামন্ত্রী । সোমবার বেহালায় নিজের বাসভবন থেকে নবান্নে যাওয়ার পথে অটোর সঙ্গে ধাক্কা লাগে রাজ্যের মন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁয়ের গাড়ির ৷ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাঁর গাড়ির সামনের অংশ ৷
মন্ত্রী তখন গাড়িতেই ছিলেন । এদিন ঘটনাটি ঘটে ডায়মন্ড হারবার রোডে বেহালা বাজারের সামনে । গাড়ি বিপর্যস্ত হলেও সামনে বসে থাকা মন্ত্রী ইন্দ্রনীলের কোনও চোট লাগেনি বলে জানা গিয়েছে । বেহালা বাজারে তাঁর গাড়ির সামনে অটো ব্রেক মারার ফলে এই বিপত্তি ৷ তাতেই আগের গাড়ির সঙ্গে মন্ত্রীর গাড়ির ধাক্কা লাগে ।
গাড়ির সামনে বসে থাকলেও মন্ত্রীর সেরকমভাবে কিছু হয়নি ৷ ঘটনার পরপরই ডায়মন্ড হারবার রোডে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ অটো-সহ চালককে বেহালা থানায় নিয়ে যান ৷ তারপর মন্ত্রী নবান্নের উদ্দেশ্যে রওনা দেন ৷ তিনি বলেন,"আমি সুরক্ষিত আছি ৷ বাড়ি থেকে নবান্নের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি ।"
ডায়মন্ড হারবার রোডে বেশ কয়েক বছর ধরেই ছোটখাট দুর্ঘটনা ঘটতেই থাকে ৷ ঘটনার পরপর ট্রাফিক পুলিশের টনক নড়লেও কয়েকদিন যেতেই আবার যা কে তাই অবস্থা হয় ৷ রোডের উপর যে অস্থায়ী গার্ড রেলগুলি ছিল সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ নেই ৷ একইভাবেই পড়ে রয়েছে । আজ সকাল দশটা নাগাদ মন্ত্রী বেহালার বাড়ি থেকে বেরিয়ে নবান্নে যাওয়ার উদ্দেশ্য বেরিয়েছিলেন ৷ রাস্তায় হঠাৎ তাঁর গাড়ির সামনে অটো চলে আসাতেই বিপত্তি ৷ যদিও গতি নিয়ন্ত্রণে থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনা হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছেন মন্ত্রী ৷ তবে এদিনের ঘটনার পর ফের ট্রাফিক পুলিশের কর্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন সকলে ৷