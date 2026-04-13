আছে দুই ভাই, তালিকায় দেখাচ্ছে পাঁচ ! SIR নাম বিভ্রাটে 'অবৈধ' ভোটার হলেন বাগদার প্রতিমা

এসআইআরে নাম বিভ্রাটে ভোটার তালিকায় তাঁর নামটাই উঠল না। ঘটনায় তদন্তের দাবি তুলেছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য, হতবাক স্থানীয় বাসিন্দারা।

বাগদার প্রতিমা দাসের (ইটিভি ভারত)
Published : April 13, 2026 at 6:50 PM IST

বাগদা, 13 এপ্রিল: বাস্তবে তাঁরা দুই ভাই ও এক বোন। এসআইআরের তথ্য বলছে, পাঁচ ভাই ইতিমধ্যে নথিভুক্ত। বাবা-মায়ের পাঁচের বেশি সন্তান নথিভুক্ত থাকায় অবৈধ হয়ে গেলেন বাগদার হেলেঞ্চার বাসিন্দা প্রতিমা দাস। নিয়মের গেরোয় ভোটার তালিকায় তাঁর নামটাই উঠল না। এসআইআরে নাম বিভ্রাটের ঘটনায় হতবাক স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ঘটনার তদন্তের দাবি তুলেছেন।

উত্তর 24 পরগনার বাগদা ব্লকের হেলেঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিমন্দির এলাকার 133 নম্বর বুথের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা নিত্য দাস। বয়স 65 বছর। স্ত্রী সম্পত্তি দাস। তিনিও 60 ছুঁয়েছেন। দাস দম্পতির তিন সন্তান। দুই ছেলে-- বিশ্বজিৎ ও বিপ্লব। রয়েছে প্রতিমা নামে এক মেয়েও। এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হলে নিয়ম মেনে নিত্যবাবুর পরিবারের সদস্যরা সকলেই নথিপত্র জমা দিয়েছেন। আচমকা মেয়ে প্রতিমাকে বিডিও অফিসে শুনানির জন্য ডেকে পাঠানো হয়। নির্দিষ্ট দিনে কাগজপত্র জমা দিতে গিয়ে প্রতিমা জানতে পারেন, তাঁর নাকি পাঁচ ভাইয়ের নাম আগেই ভোটার তালিকায় রয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের বিধি অনুযায়ী পাঁচ ভাই-বোনের বেশি হলে জটিল পদ্ধতি পেরিয়ে তাঁকে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে হবে। পত্রপাঠ প্রতিমা বাড়ি ফিরে আসেন। ভোটার তালিকায় তাঁর বাড়তি আরও তিন ছেলের নাম রয়েছে শুনে নিত্যবাবু আঁৎকে ওঠেন। পরের দিনই প্রতিমা বাবাকে নিয়ে বিডিও অফিসে যোগাযোগ করেন। এসআইআরের কাজে যুক্ত নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে প্রতিমা তাঁর বাড়তি তিন দাদার পরিচয় জানতে চান। যদিও প্রশাসনিক আধিকারিকরা কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। আগেই পাঁচ ভাইয়ের নাম ভোটার তালিকায় উঠে যাওয়ায় প্রতিমা নিজের নাম তুলতে পারেননি। তিনি অবৈধ ভোটার হয়ে গিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে প্রতিমা দাস বলেন, "আমরা তিন ভাই-বোন। ভোটার তালিকায় নাম তোলার সময় জানতে পারলাম, আমার নাকি আরও তিন দাদা আছেন। তাঁরা আমার বাবা-মায়ের পরিচয় দিয়ে ভোটার তালিকায় ইতিমধ্যেই নাম তুলেছেন। আমরা সেই 'দাদা'দের পরিচয় জানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু, কারও পরিচয় জানানো হয়নি। আগেই পাঁচ 'দাদা'র নাম ভোটার তালিকায় উঠে যাওয়ায় আমি অবৈধ হয়ে গেলাম। আমরা ঘটনার তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।"

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য অঞ্জু বিশ্বাস পোদ্দার বলেন, "নিত্যবাবুকে আমি দীর্ঘদিন ধরে চিনি। তাঁর দুই ছেলে ও প্রতিমা নামে এক মেয়ে আছে। এসআইআর নথিতে প্রতিমার আরও তিন দাদাকে দেখানো হচ্ছে। কী করে এমন ঘটনা ঘটল জানি না। বিষয়টি নিয়ে অবশ্যই তদন্ত হওয়া দরকার।"

এই প্রসঙ্গে বাগদার বিডিও অখিল মণ্ডল বলেন, "ঘটনাটি আমি এখনও জানি না। তবে লিখিত অভিযোগ এলে ঘটনার তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

