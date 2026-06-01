বঙ্গে বঞ্চিত ভোটাধিকার ! কেন্দ্রভিত্তিক তথ্য প্রকাশের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা
By Sumit Saxena
Published : June 1, 2026 at 11:06 PM IST
নয়াদিল্লি, 01 জুন: পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' (SIR)-এর ফলে সৃষ্ট 'ভোটাধিকার হরণ'-এর বিষয়ে বিস্তারিত ও নির্বাচনী কেন্দ্রভিত্তিক তথ্য প্রকাশের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির 'SIR কমিটির' চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বসু আইনজীবী নেহা রাথির মাধ্যমে এই জনস্বার্থ মামলাটি (PIL) দায়ের করেন। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট ভোটার তালিকার SIR প্রক্রিয়া পরিচালনা এবং এই কাজে ব্যবহৃত কার্যপদ্ধতি সংক্রান্ত ভারতের নির্বাচন কমিশনের (ECI) ক্ষমতাকে বহাল রাখার পরেই এই আবেদনটি করা হয়।
ওই আবেদনে নির্বাচন কমিশন (ECI), পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং রাজ্য সরকারের প্রতি নির্দেশ জারির আর্জি জানানো হয়েছিল, যাতে ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়। আবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে যে, বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের যে প্রক্রিয়া চলেছিল, যে নির্বাচনে বিজেপি ঐতিহাসিক জয়লাভ করে তার এই নির্বাচনের ফলাফলের ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল।
আর্জিতে বলা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের ওপর বিধানসভা কেন্দ্রভিত্তিক বিশ্লেষণ নির্দেশ করে যে— 2026 সালে বিজেপি যেসব 208টি আসনে জয়লাভ করেছিল, সেগুলির মধ্যে 82টি বিধানসভা কেন্দ্রে ‘SIR’-এর আওতায় সম্পাদিত পরিবর্তনগুলির (যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নাম বাদ দেওয়া ও নতুন নাম যুক্ত করা) মাত্রা, শেষ পর্যন্ত প্রাপ্ত জয়ের ব্যবধানকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।
আর্জিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই 82টি কেন্দ্রের মধ্যে 70টিই 12টি মুসলিম-অধ্যুষিত জেলায় অবস্থিত। লক্ষণীয় বিষয় হল, 2021 সালে বিজেপি এই কেন্দ্রগুলির মধ্যে মাত্র 9টিতে জয়লাভ করেছিল।
এতে বলা হয়েছে, "সুতরাং, তথ্য থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এসআইআর-সংক্রান্ত পরিবর্তনগুলি এই 82টি বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী ফলাফলের উপর একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে থাকতে পারে ৷" ওই জনস্বার্থ মামলায় দাবি করা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়ার গণনা পর্বে 58 লক্ষেরও বেশি ভোটারকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।