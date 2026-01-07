ভিন্রাজ্যে থাকা ভোটারদেরও SIR শুনানিতে আসতে হবে? বিকল্পের ভাবনা কমিশনের
SIR শুনানিতে হাজিরা নিয়ে এই সমস্যাটি পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্য বা দেশে সাময়িকভাবে বসবাসকারী ছাত্রছাত্রী-পেশাজীবীদেরও প্রভাবিত করে।
Published : January 7, 2026 at 10:38 PM IST
কলকাতা, 7 জানুয়ারি: এক পশ্চিমবঙ্গ মুখ্য নির্বাচনী কর্তা বুধবার জানিয়েছেন, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার (SIR) অধীনে শুনানিতে অংশ নিতে গিয়ে রাজ্য বা দেশের বাইরে বসবাসকারী ভোটারদের যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তা লাঘব করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ মুখ্য নির্বাচনী কর্মকর্তার কার্যালয় নির্বাচন কমিশনের কাছে একটি বিকল্প ব্যবস্থার প্রস্তাব পেশ করেছে।
ওই কর্তা জানিয়েছেন, SIR শুনানিতে হাজিরা নিয়ে এই সমস্যাটি বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্য বা দেশে সাময়িকভাবে বসবাসকারী ছাত্রছাত্রী ও পেশাজীবীদেরও প্রভাবিত করে। এইসব ক্ষেত্রে নির্ধারিত তারিখে শুনানিতে উপস্থিত হওয়া প্রায়শই কঠিন হয় এবং উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে বৈধ ভোটার হওয়া সত্ত্বেও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ পড়ে যেতে পারে।
পশ্চিমবঙ্গ মুখ্য নির্বাচনী কার্যালয়ের ওই কর্তা বলেছেন, "আমরা এমন ভোটারদের কাছ থেকে শত শত অভিযোগ পেয়েছি, যারা কাজ, পড়াশোনা বা চিকিৎসার কারণে ব্যক্তিগতভাবে এসআইআর শুনানিতে উপস্থিত হতে পারছেন না। আমাদের প্রস্তাবটি একটি বিকল্প ব্যবস্থা প্রদানের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে চায় যাতে তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ না পড়ে।"
জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ মুখ্য নির্বাচনী কার্যালয় ভিন্রাজ্যে থাকা ভোটারদের SIR শুনানিতে অংশগ্রহণের সুবিধার্থে ভিডিয়ো কনফারেন্সিং বা তাঁদের কাছাকাছি কোনও ভোটকেন্দ্রের মাধ্যমে স্থানীয় যাচাইকরণের মতো বিকল্পগুলির পরামর্শ দিয়েছে।
কমিশন সূত্রে খবর, রাজ্যের বাইরে থাকা ভোটারদের শুনানির জন্য নোটিস দেওয়া হলে নথি নিয়ে হাজিরার প্রয়োজন এড়াতে আর একটি বিকল্পও প্রস্তাব করা হয়েছে। একটি পোর্টাল চালু করা হবে। সেই পোর্টালে লগ ইন করে রাজ্যের বাইরে থাকা ভোটারদের নথি আপলোড করলেই হবে। অথবা, বিএলও-র হোয়াট্সঅ্যাপ নম্বরে নথি পাঠালেও হবে। পরের ধাপে ওই নথি খতিয়ে দেখা হবে। তার পরে চূড়ান্ত তালিকায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম তোলা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
আগামী 14 ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। এখন রাজ্যে চলছে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের শুনানি পর্ব। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে রাজ্যে আসছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ ৷ তারপরেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার আগে পশ্চিমবঙ্গ মুখ্য নির্বাচনী কার্যালয়ের তরফে এই প্রস্তাব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল৷