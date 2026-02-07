ETV Bharat / state

33 জীবিত ভোটারকে 'মৃত' দেখানো হয়েছে, বাদুড়িয়ার BDO অফিসে তুলকালাম

'জীবিত' ভোটারকে 'মৃত' দেখিয়ে ফর্ম-7 পূরণ করার অভিযোগ। বাদুড়িয়া বিডিও অফিসে তাণ্ডব। নির্বাচনী আধিকারিককে হেনস্থার অভিযোগ। জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের রিপোর্ট তলব সিও দফতরের।

Bengal SIR
বাদুড়ুিয়ার 33 জীবিত ভোটারকে 'মৃত' দেখানো হয়েছে (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 7, 2026 at 6:45 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

বাদুড়িয়া, 7 ফেব্রুয়ারি: ফরাক্কা, ইটাহার, চাকুলিয়ার পর উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়া। ফের তাণ্ডব বিডিও অফিসে। 'জীবিত' ভোটারকে 'মৃত' দেখিয়ে ফর্ম-7 পূরণ করার অভিযোগ ঘিরে এবার বাদুড়িয়া বিডিও অফিসে চড়াও হয়ে নির্বাচনী আধিকারিককে হেনস্থার অভিযোগ উঠল। শুধু তাই নয়, আঙুল উঁচিয়ে ওই আধিকারিককে শাসানির অভিযোগও উঠেছে একদল হামলাকারীর বিরুদ্ধে।

এনিয়ে একটি ভিডিয়ো নিজের এক্স হ‍্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন (যার সত‍্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত) বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সেখানে তিনি দাবি করেছেন, ঘটনার পিছনে হাত রয়েছে তৃণমূলের লুম্পেন বাহিনীর। যাঁরা এসআইআর প্রক্রিয়া ভণ্ডল করার জন্য ফরাক্কা-চাকুলিয়ার মতোই তাণ্ডব চালিয়েছে বাদুড়িয়া বিডিও অফিসে। রাজ‍্যে যে আইনশৃঙ্খলা বলে কিছুই নেই, সেটা অনেক আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত। তাই, এসআইআর আবহে রাজ‍্য সরকার জেনে বুঝে আইনশৃঙ্খলা লাটে তুলে দিয়েছে, যাতে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের ভোটার তালিকায় বেনো জল ঢোকাতে ও অবৈধ ভোটারদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য বেআইনি কার্যকলাপ করতে কোনও বাধা বিপত্তির সন্মুখীন হতে না-হয়।

যদিও গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে এ নিয়ে সরব হয়েছে শাসক শিবির। তাদের দাবি, পরিকল্পিতভাবে বিজেপির স্থানীয় মণ্ডল সভাপতি ফর্ম-7 পূরণ করে বাদুড়িয়ার 45 নম্বর বুথের 33 জন ভোটারকে মৃত দেখিয়েছেন। আরও 12 জনকে 'ডাবল এন্ট্রি ভোটার' হিসেবে দেখানো হয়েছে। অথচ, তাঁরা সকলেই জীবিত। বিজেপির চক্রান্তের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষই বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই।

এদিকে, পুরো ঘটনায় রিপোর্ট তলব করেছে রাজ‍্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারীকের দফতর। ঠিক কী ঘটনা ঘটেছে সেই বিষয়ে জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের কাছ থেকে জানতে চেয়েছে তারা। ঘটনার পর আজও 'জীবিত' ভোটারদের সঙ্গে নিয়ে বাদুড়িয়া বিডিও অফিস চত্বরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। চলে বিজেপির বিরুদ্ধে অহরহ স্লোগানও। বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধেও সরব হন বিক্ষোভকারীরা। বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ চলার পর বিডিও পার্থ হাজরার সঙ্গে দেখা করেন 'বৈধ' ভোটাররা। এ নিয়ে অভিযোগও জমা দেওয়া হয় তাঁর কাছে। বিষয়টি তদন্ত করে খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন বিডিও।

জানা গিয়েছে, বাদুড়িয়ার চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর বেনা গ্রামের 45 নম্বর বুথের 33 জন ভোটারকে 'মৃত' হিসেবে দেখানোর অভিযোগ উঠেছে।পাশের আটঘরা পঞ্চায়েতের 80 নম্বর বুথের আরও 12 জন ভোটারকে 'ডাবল এন্ট্রি ভোটার' হিসেবে দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার নেপথ্যে বিজেপির জমা দেওয়া ফর্ম-7 কেই দুষেছেন ভুক্তভোগী ভোটাররা। তাঁদের একাংশের দাবি, এসআইআরের শুনানি হয়ে যাওয়ার পরেও বিজেপি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে চক্রান্ত করে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দিতে উঠেপড়ে লেগেছে। তারা যেন-তেন প্রকারণে চেষ্টা করছে জীবিতকে মৃত দেখিয়ে নাম বাদ দেওয়ার। অথচ, তাঁরা এখানেই বছরের পর বছর ভোট দিয়ে আসছেন।

অভিযোগ, বিজেপির এই ফর্ম-7 জমা দেওয়ার কথা জানতে পেরেই বৃহস্পতিবার বিডিও অফিসে ঢুকে তাণ্ডব চালায় একদল দুষ্কৃতী। ভিডিয়োতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, অফিসে ঢুকে তারা এসআইআরের কাজে নিযুক্ত এক আধিকারিককে হেনস্থা এবং তাঁর সঙ্গে আঙুল উঁচিয়ে কথা বলছেন। এমনকী, ওই সরকারি আধিকারিকের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হচ্ছে কেন তিনি বিজেপির ফর্ম-7 জমা নিয়েছেন।

যদিও ফর্ম-7 জমা দেওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুকল‍্যাণ বৈদ‍্য। এই বিষয়ে তিনি বলেন, "বিজেপি যে ফর্ম-7 জমা দিয়েছে তা কি কেউ দেখেছে? এসব গুজব রটিয়ে দিয়ে তৃণমূল বাদুড়িয়ায় অস্থিরতা তৈরি করতে চাইছে। অবৈধ ভোটারদের খেপিয়ে তোলা হচ্ছে। যাতে তারা বিজেপির উপর হামলা চালাতে পারে। তৃণমূল কংগ্রেস নিজেও বুঝতে পারছে যে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা তাদের ভোট ব্যাঙ্ক ছিল। এসআইআরে সেই অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ যেতে চলেছে। তাই, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে অশান্তি পাকিয়ে এখন প্রচারের আলোয় থাকতে চাইছে। তৃণমূলই ইচ্ছাকৃতভাবে ভোটারের এনুমারেশন ফর্মে ভুলভ্রান্তি করে নাম দেওয়ার চক্রান্ত করছে। যাতে বিজেপির ঘাড়ে দায় চাপানো যায়।"

পাল্টা জবাব দিয়েছে শাসক শিবিরও। স্থানীয় তৃণমূল নেতা ও চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য মেহবুব আলম বলেন, "ছাব্বিশের ভোটে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে না-বুঝতে পেরে নোংরা রাজনীতি শুরু করেছে। ওদের একটাই হাতিয়ার এসআইআরের ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া। এসব করে বিজেপি ভাবছে ক্ষমতায় আসবে। সেই আশা কখনই পূরণ হবে না ওদের। আমরা বিজেপির এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাব। বিডিও সাহেব আশ্বস্ত করে বলেছেন যে ফর্ম-7 জমা পড়েছে তার ভিত্তিতে তদন্ত করে যাচাই করা হবে। বৈধ ভোটারদের নাম বাদ যাবে না। আমরা আশাবাদী বিজেপির ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে।"

অন‍্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে বাদুড়িয়ার বিডিও পার্থ হাজরা বলেন, "কয়েকজন ভোটার আমার কাছে এসেছিল বিষয়টি জানতে। একটা অভিযোগপত্রও জমা দিয়েছে। সেই অভিযোগ আমরা খতিয়ে দেখছি। তাঁরাই এসেছিল আমার কাছে। আমি তাঁদের ডাকিনি। খসড়া ভোটার লিস্টে নাম কাটা নিয়ে তাঁদের নামে অভিযোগ জমা পড়েছিল। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।" তবে, কোন রাজনৈতিক দলের তরফে সেই অভিযোগ জমা পড়েছিল তা নিয়ে অবশ্য কোনও মন্তব্য করতে চাননি বিডিও।

  1. বিজেপিশাসিত রাজ্য থেকে কেন রোল অবজার্ভার ? শীর্ষ আদালতে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন মমতা'র
  2. 'সুপ্রিম কোর্ট মুখ্যমন্ত্রীকে প্রয়োজনে আরও সময় দেবে', SIR শুনানি নিয়ে কল্যাণ

TAGGED:

BADURIA BDO OFFICE
বাদুড়িয়ার BDO অফিসে বিক্ষোভ
ফর্ম 7
জীবিত ভোটারকে মৃত দেখানো
BADURIA VOTERS PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.