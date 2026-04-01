ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে হবে সুষ্ঠভাবে, শীঘ্রই জেলা সফরে যাবেন সিইও

আত্মসমীক্ষা করে তবেই ট্রাইবুন্যালে আবেদন করা উচিত বলে মনে করছে নির্বাচন কমিশন। আজই ট্রাইবুনাল নিয়ে কমিশনে চিঠি এসে পৌঁছেছে। তবে এখনও অনেক কাজ বাকি রয়েছে।

Bengal SIR
ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে হবে সুষ্ঠভাবে, পরামর্শ নির্বাচন কমিশনের
Published : April 1, 2026 at 10:44 PM IST

কলকাতা, 1 এপ্রিল: আত্মসমীক্ষা করে তবেই ট্রাইবুন্যালে আবেদন করা উচিত মনে করছে কমিশন। কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, আজই ট্রাইবুনাল নিয়ে কমিশনে চিঠি এসে পৌঁছেছে। জোকার এসপি মুখার্জি ইনস্টিটিউটে আপাতত চার সপ্তাহের জন্য কোর্ট বসার অনুমতি পাওয়া গিয়েছে। তবে এখনও অনেক কাজ বাকি রয়েছে। ট্রাইবুন্যালের লজিস্টিক্যাল কনস্টিটিউশন এখনও কিছুই হয়নি।

বঙ্গের SIR প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত তালিকায় বাদ গিয়েছে বহু ভোটারের নাম। বিবেচনাধীন তালিকাতেও বহু ভোটারের নাম নেই। এই পরিস্থিতিতে যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে তাঁদের কী হবে? এই পরিস্থিতিতে মার্চ মাসে সুপ্রিম কোর্টের তরফে বাংলার সমস্ত জেলায় শুনানির জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করার কথা বলা হয়েছিল। সেই মতো রাজ্যজুড়ে 19টি ট্রাইব্যুনাল গঠনও করা হয়েছে। এই ট্রাইবুনালে আবেদন করার জন্য দু’টি পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়: একটি অনলাইন আর অন্যটি অফলাইন। অনলাইনের ক্ষেত্রে ECINET-এর মাধ্যমে এই আবেদন করা যাবে। অন্যদিকে, অফলাইনে ডিএম, এসডিএম বা এসডিও দফতরে গিয়ে আবেদন করা যাবে।

এদিকে, আজ পর্যন্ত 49 লক্ষ নামের নিষ্পত্তি হয়েছে। এই সংখ্যার মধ্যে 45 শতাংশ নাম বাদ গিয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, আগামী 7 এপ্রিলের মধ্যে সব নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। আজ এমনটাই আদালতেও জানানো হয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল আজ জানিয়েছেন যে, আগামী দুই-তিনদিনের মধ্যেই জেলা সফরে যাবেন তিনি। সিইও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, নির্বাচন কমিশন হিন্দু বা মুসলিম হিসাবে দেখে না ৷ ভারতের সংবিধানের কাছে সবাই সমান ৷ তাই যাঁরা ঠিকঠাক তথ্য দেখাতে বা জমা দিতে পারেননি তাঁদের নামই কাটা যাবে না গিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ জানিয়েছেন যে, তাঁর বাড়ির লোকের নামও বাদ পড়েছে। এই বিষয় সিইও বলেন, "আমার জানা নেই৷ কারণ, আমরা এখনও কোনও অভিযোগ পাইনি। সবার নাম ট্রাইবুনালে যাবে কিনা, সেটা সেই ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নেবেন। যার নাম ট্রাইবুন্যালের থেকেও কাটা যাবে, তিনি আদালতে যেতে পারেন।"

অন্যদিকে, আগামিকাল দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা নেওয়ার কাজ শুরু হতে চলেছে। আজ ডিইও নর্থ স্মিতা পান্ডে জানান যে, আগামিকালের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর্ব এবং সার্বিক আইনশৃঙ্খলা নিয়ে আজই পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর নোডাল অফিসারের সঙ্গে বৈঠক ছিল। কমিশনের পক্ষ থেকে তাঁদের একাধিক নির্দেশ এবং পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বলেই জানান তিনি। সবাইকে গাইডলাইন দেয়া হয়ছে যে 'পাবলিক সার্ভেন্ট' মানে তাঁদের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকতে হবে। কোনও রকম প্রলোভনে যেন তাঁরা পা না দেন।

পুলিশকে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এলাকায় ঘুরতে হবে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। কোথায় কোথায় কেন্দ্রীয় বাহিনী টহল দেবে, সে ব্যাপারে কমিশনের গাইডলাইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে পুলিশ। কলকাতায় 60 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আছে প্রয়োজনে ফোর্স আরও বাড়ানো হবে বলে জানানো হয়েছে।

