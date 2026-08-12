ETV Bharat / state

অসমের বন্যায় 10 কোটি পাঠাচ্ছে বাংলা, বর্তমান-প্রাক্তন বিধায়কদের জন্যও বড় ঘোষণা শুভেন্দুর

বর্তমান বিধায়কদের কার্যালয় চালাতে মাসে 30 হাজার দেবে রাজ্য ৷ তবে জোড়া হয়েছে নেতাজি-শর্ত ৷ প্রাক্তন বিধায়কদের চিকিৎসায় বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

ETV BHARAT
বর্তমান-প্রাক্তন বিধায়কদের জন্যও বড় ঘোষণা শুভেন্দুর (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 12, 2026 at 4:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 12 অগস্ট: একদিনের বিশেষ অধিবেশন বসেছিল রাজ্য বিধানসভায় । সেখানেই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । পড়শি রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতিতে আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি রাজ্যের বর্তমান ও প্রাক্তন বিধায়কদের জন্য বড় ঘোষণা করলেন তিনি । স্পষ্ট করে দিলেন, বিধায়কদের জনসংযোগ বাড়ানোর জন্য বিশেষ আর্থিক সাহায্য করবে রাজ্য সরকার । তবে সেই সরকারি টাকা পেতে গেলে মানতে হবে কড়া শর্ত ।

এদিন বিধানসভায় নগরোন্নয়ন দফতরের দুটি বিল সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয় । এরপরই স্পিকারের বিশেষ অনুমতি নিয়ে বলতে ওঠেন মুখ্যমন্ত্রী । প্রথমেই তিনি অসমের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন । সেখানে আটকে পড়া বাঙালিদের প্রসঙ্গও উঠে আসে তাঁর কথায় । মুখ্যমন্ত্রী জানান, অসমের বন্যায় ইতিমধ্যেই 100 জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে । পড়শি রাজ্যের এই বিপদের দিনে পাশে দাঁড়াচ্ছে রাজ্য সরকার ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে 10 কোটি টাকা আর্থিক সাহায্য অসম সরকারকে দেওয়ার জন্য এখানে প্রস্তাব রাখছি এবং আমরা সেটা অসমের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করব ।"

এরপরই রাজ্যের প্রাক্তন ও বর্তমান বিধায়কদের সুবিধার জন্য জোড়া ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী । প্রাক্তন বিধায়কদের অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিয়ে বিগত সরকারের উদাসীনতার কড়া সমালোচনা করেন তিনি । দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখা বিভিন্ন দলের সৎ ও নিষ্ঠাবান প্রাক্তন বিধায়কদের অতি সাধারণ জীবনযাপনের কথা তুলে ধরেন তিনি । ময়নার প্রাক্তন বিধায়ক দীনবন্ধু বাবু এখনও সাইকেল চালিয়ে বাজারে যান, সাধারণ মানুষের সঙ্গে বেঞ্চে বসে চা খান । আবার বাসন্তীর প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী সুভাষ নস্করকে রেল স্টেশনের বেঞ্চে বসে চা খেতে বা খবরের কাগজ পড়তে দেখা যায় ।

সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া এই দৃশ্যগুলি দেখেই মুখ্যমন্ত্রীর মনে হয়েছে, বর্ষীয়ান এই মানুষগুলির প্রতি সরকারের কিছু দায়বদ্ধতা রয়েছে । রাজ্যের আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো না-হলেও প্রাক্তনদের চিকিৎসায় জোর দিচ্ছে সরকার । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমাদের প্রাক্তন বিধায়কদের যে চিকিৎসা ভাতা ছয় হাজার টাকা ছিল সেটা বাড়িয়ে আমি 10 হাজার টাকা করার কথা ঘোষণা করলাম ।" অগস্ট মাস থেকেই এরিয়ার-সহ এই বর্ধিত ভাতা পাবেন প্রাক্তনরা । আগামী অধিবেশনে এই সংক্রান্ত সংশোধনী আনা হবে ।

তবে সব থেকে বড় ঘোষণাটি বর্তমান বিধায়কদের কার্যালয় সংক্রান্ত । মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিধানসভা কেন্দ্রে মানুষের অভাব অভিযোগ শোনার জন্য প্রত্যেক বিধায়ককে একটি করে নিজস্ব সেবাকেন্দ্র খুলতে হবে । দলমত নির্বিশেষে এলাকার সমস্ত মানুষ সেখান থেকে পরিষেবা পাবেন । এই কার্যালয় চালানোর জন্য প্রত্যেক বিধায়ককে মাসে 30 হাজার টাকা করে অনুদান দেবে রাজ্য সরকার । অগস্ট মাস থেকেই এই টাকা দেওয়া শুরু হবে । তবে এই টাকা পেতে গেলে দুটি আবশ্যিক শর্ত মানতেই হবে বিধায়কদের ।

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "যে বিধায়করা তাঁদের সেবাকেন্দ্র চালু করবেন সেই সেবাকেন্দ্রের নাম দিতে হবে 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সেবাকেন্দ্র'। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দফতর থেকে আমরা ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর একটি ছবি আপনাদেরকে পাঠাব, ওই অফিসে এটা রাখতে হবে আপনাদের, ম্যান্ডেটরি ।" স্পিকারকে এই বিষয়টি নিশ্চিত করার অনুরোধ জানিয়ে তিনি আরও বলেন, "এই দুটো শর্ত আপনাদেরকে পালন করতে হবে এবং অধ্যক্ষ মহোদয়কে এটাকে এনসিওর করতে হবে । যাঁরা পালন করবেন না তাঁদের জন্য অর্থ দেওয়া হবে না । পরিষ্কার কথা ।"

বক্তব্যের শেষে আসন্ন স্বাধীনতা দিবস এবং রাখিবন্ধন উৎসব নিয়েও বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী । রাজ্যে ইতিমধ্যেই 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচির অধীনে 70 লক্ষ জাতীয় পতাকা বিলি করা হয়েছে বলে জানান তিনি । দরকারে বিধায়করা বিডিও অফিস থেকে পতাকা সংগ্রহ করতে পারেন । পাশাপাশি, স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে রাজ্যের সমস্ত নির্বাচিত সাংসদ ও বিধায়কদের যথাযথ সম্মানের সঙ্গে আমন্ত্রণ জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনকে । রেড রোডের অনুষ্ঠানেও সকলে ডাক পাবেন বলে আশ্বস্ত করেন তিনি । এছাড়াও, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এবার সাড়ম্বরে পালিত হবে রাখিবন্ধন উৎসব । যুব কল্যাণ, ক্রীড়া এবং তথ্য সংস্কৃতি দফতরের যৌথ উদ্যোগে গোটা রাজ্য জুড়ে এই উৎসব সরকারিভাবে পালিত হবে বলে বিধানসভায় জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ।

TAGGED:

ASSAM FLOODS
FUND ALLOCATION FOR MLAS
শুভেন্দু অধিকারী
অসমে বন্যা
SUVENDU ADHIKARI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.