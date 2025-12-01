ETV Bharat / state

1100 কোটির ব্যবসা, দেশের সেরা গন্তব্য বাংলাই ! পর্যটনেও বেনজির লক্ষ্মীলাভ

রাজ্য সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 2025-26 অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গে 1,200-র বেশি ইভেন্ট আয়োজন করা হয়েছে ৷ আর তা থেকে প্রায় 1100 কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে ৷

business tourism
বাণিজ্যিক পর্যটনে দেশের সেরা গন্তব্য বাংলা (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 1, 2025 at 2:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 1 ডিসেম্বর: রাজ্যবাসীর জন্য দারুণ খবর ৷ পর্যটন শিল্পে এই মুহূর্তে দেশের অন্যতম সেরা গন্তব্য পশ্চিমবঙ্গ ৷ এমনই তথ্য উঠে এসেছে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে । বিশেষ করে বাণিজ্যিক পর্যটন বা 'মাইস' (MICE - Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) ডেস্টিনেশন হিসেবে রাজ্য দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করেছে ।

সম্প্রতি কলকাতায় আয়োজিত হয় 'সিআইআই ট্রাভেল ইস্ট 2025'-এর (CII Travel East 2025) নবম সংস্করণ ৷ তাতে যোগ দিয়েছিলেন রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী । তিনি ওই অনুষ্ঠানে রাজ্যে বাণিজ্যিক পর্যটন নিয়ে আশাব্যঞ্জক তথ্য তুলে ধরেছেন ৷ তাঁর পেশ করা তথ্য অনুযায়ী, 2025-26 অর্থবর্ষে রাজ্য ইতিমধ্যেই 1,200-র বেশি ইভেন্ট আয়োজন করেছে, যা থেকে বিপুল পরিমাণ ব্যবসা ও রাজস্ব আদায় হয়েছে ।

1100 কোটির ব্যবসা

পর্যটন দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী সিআইআই সুরেশ নেওটিয়া সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ফর লিডারশিপ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আইসিপিপি-র (ICPP) সর্বশেষ বার্ষিক রিপোর্টের উল্লেখ করে জানান, চলতি 2025-26 অর্থবর্ষে বাংলায় যে 1,200টি 'মাইস' ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা থেকে 1,100 কোটি টাকারও বেশি ব্যবসা হয়েছে । শুধু তাই নয়, এই বিপুল কর্মযজ্ঞের ফলে 2025 সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত রাজ্যের কোষাগারে 200 কোটি টাকারও বেশি রাজস্ব জমা পড়েছে ।

100 শতাংশ বুকড হোটেলগুলি

রাজ্যের এই ব্যবসায়িক পর্যটনের রমরমা যে কতটা তুঙ্গে, তা বোঝাতে গিয়ে নন্দিনী জানান, 2026 সালের মার্চ মাস পর্যন্ত কলকাতার সমস্ত প্রথম সারির হোটেলগুলি 100 শতাংশ বুকড বা 'সোল্ড আউট' হয়ে গিয়েছে । সরাসরি আন্তর্জাতিক বিমান সংযোগের অভাব থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের প্রতি লগ্নিকারী ও পর্যটকদের এই আকর্ষণ নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল ।

বিদেশি পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় দ্বিতীয়তে বাংলা

বিদেশি পর্যটক আগমনের (Foreign Tourist Arrival বা FTA) নিরিখেও বাংলা এখন দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে । রাজ্যের পরিসংখ্যান বলছে, আমেরিকা, রাশিয়া, ইতালি, ব্রিটেন এবং নেপালের মতো দেশ থেকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পর্যটক বাংলায় আসছেন । আন্তর্জাতিক কানেক্টিভিটির সীমাবদ্ধতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিদেশিদের এই ক্রমবর্ধমান আগ্রহ রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে এক বড় সাফল্যের ইঙ্গিত ।

উত্তরবঙ্গে হোম-স্টে পর্যটনে বিপ্লব

শুধুমাত্র ব্যবসায়িক সম্মেলন বা মাইস ট্যুরিজমেই আটকে থাকছে না রাজ্য, এর পাশাপাশি হেরিটেজ ট্যুরিজম, কালিনারি বা খাদ্য পর্যটন এবং পরিবেশবান্ধব বা সাস্টেইনেবল ট্যুরিজমের ওপরও বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে । উক্ত অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগমের (WBTDCL)ম্যানেজিং ডিরেক্টর অভিষেক কুমার তিওয়ারি রাজ্যের হোম-স্টেগুলির অভাবনীয় সাফল্যের কথা তুলে ধরেন । তিনি জানান, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে হোম-স্টে পর্যটনে বিপ্লব এসেছে । বর্তমানে রাজ্যে 5,400-র বেশি নথিভুক্ত হোম-স্টে রয়েছে, যা সংখ্যার বিচারে সারা দেশে দ্বিতীয় । এটি গ্রামীণ অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানে বড় ভূমিকা নিচ্ছে ।

বাংলার অর্থনীতিতে নতুন জোয়ার

অন্যদিকে, এসকেএম (SKM) গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রশান্ত শর্মা বলেন, "বাংলার পাঁচটি ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রাজ্য সরকার সঠিকভাবে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসতে পেরেছে । পাহাড়, জঙ্গল থেকে সমুদ্র-এই বৈচিত্র্য এবং সরকারের সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টার ফলেই বিদেশি পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় আজ বাংলা দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে । সব মিলিয়ে, পর্যটনকে হাতিয়ার করে বাংলার অর্থনীতিতে যে নতুন জোয়ার এসেছে, সিআইআই-এর মঞ্চে পেশ করা এই পরিসংখ্যান তারই প্রমাণ ।"

TAGGED:

TOURISM IN BENGAL
TOP MICE DESTINATION
বাণিজ্যিক পর্যটন
পর্যটন শিল্প
BENGAL BUSINESS TOURISM

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.