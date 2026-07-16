ETV Bharat / state

সোনম ওয়াংচুকের জীবন রক্ষায় আলোচনায় বসুক কেন্দ্র, দাবি রাজ্যের একাংশের বিজ্ঞানীদের

সোনম ওয়াংচুকের পাশে দাঁড়িয়ে এসএফআই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-সহ শহরের বিভিন্ন স্থানে প্রতীকী অনশন করছে ।

Sonam Wangchuk
সোনম ওয়াংচুকের পাশে এসএফআই (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 16, 2026 at 7:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 16 জুলাই: পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুকের পাশে দাঁড়াল বঙ্গের বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীদের একাংশ । তাঁদের দাবি, দ্রুত কেন্দ্রীয় সরকার সোনম ওয়াংচুকের জীবন রক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিক এবং অবিলম্বে আলোচনায় বসুক । বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের তরফে এই দাবি তোলা হয়েছে । অন্যদিকে, সিপিএমের ছাত্র সংগঠন (এসএফআই) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-সহ শহরের বিভিন্ন স্থানে প্রতীকী অনশন করছে ।

এদিন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের তরফে সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, "গণতান্ত্রিক দেশে মতপার্থক্য ও দাবি-দাওয়ার প্রশ্নে সংলাপ ও আলোচনাই হওয়া উচিত প্রধান পথ । তাই কেন্দ্র সরকারের কাছে আমাদের জোরালো আবেদন, অবিলম্বে সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে সম্মানজনক আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক এবং এমন একটি ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করা হোক যাতে তিনি অনশন প্রত্যাহার করতে সম্মত হন । আমরা সরকারের কাছে দ্রুত, সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি ।"

Sonam Wangchuk
এসএফআই-এর প্রতীকী অনশন শহরে (নিজস্ব ছবি)

সিপিএমের ছাত্র সংগঠনের বক্তব্য, "সোনম ওয়াংচুক দীর্ঘদিন ধরে অনশন কর্মসূচিতে রয়েছেন । শিক্ষা ব্যবস্থায় অনিয়মের কারণে দেশের অগণিত ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ বিপন্নতা প্রতিকারের দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে গত 28 জুন থেকে তিনি এই অনশন শুরু করেন । আজ অনশন 19তম দিনে পড়ল । অনশন ক্রমশ দীর্ঘায়িত হওয়ায় তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতির খবর দেশবাসীর মধ্যে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে । তাঁর শরীরের ওজন কমছে, রক্তচাপ এবং রক্তে শর্করার পরিমাণ কমছে । দেশের একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও পরিবেশ আন্দোলনের অগ্রণী ব্যক্তিত্বের জীবন আমরা কোনও অবস্থাতেই বিপন্ন হতে দিতে পারি না ।"

Sonam Wangchuk
এসএফআই-এর প্রতিবাদ (নিজস্ব ছবি)

এসএফআই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আঞ্চলিক কমিটির এক সদস্য বলেন, "ওরা প্রথমে লেনিনের মূর্তি ভাঙল । তারপর গান্ধি । ওদের বুলডোজার মসজিদ ভাঙল । চার্চ গুঁড়িয়ে দিল । এবার বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক, পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের মূর্তিও গায়েব করে দিল ! ওরা ভেঙে ফেলার ইতিহাস লিখলে, আমরা গড়ে তোলার ভবিষ্যৎ লিখব !"

Sonam Wangchuk
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, সোনম ওয়াংচুক ভারতের একজন বিশিষ্ট প্রকৌশলী, উদ্ভাবক, বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষাবিদ এবং পরিবেশকর্মী । লাদাখের কঠিন প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থানীয় জ্ঞান ও আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয়ে তিনি একাধিক যুগান্তকারী উদ্ভাবনের পথ দেখিয়েছেন । তাঁর উদ্ভাবিত 'আইস স্টুপা' (Ice Stupa) প্রযুক্তি শুষ্ক ও হিমালয় অঞ্চলে জল সংরক্ষণের এক আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মডেল হিসেবে পরিচিত ।

Sonam Wangchuk
এসএফআই-এর প্রতিবাদ (নিজস্ব ছবি)

সাধারণ মানুষ ও ভারতীয় সেনাদের কথা মাথায় রেখে তিনি অনেকগুলি উদ্ভাবনী কাজ করেছেন ৷ হিমাঙ্কের নীচের তাপমাত্রাতেও ঘর গরম রাখার কৃতকৌশল 'প্যাসিভ সোলার হিটেড মাড হাউজ', 'বহনযোগ্য সৌরশক্তি চালিত সামরিক তাঁবু' তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য । টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং 'হাতে কলমে' বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রসারে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য তিনি দেশে-বিদেশে সমাদৃত । র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার-সহ 15টিরও বেশি মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন সোনম ওয়াংচুক ।

Sonam Wangchuk
এসএফআই-এর প্রতিবাদ (নিজস্ব ছবি)

TAGGED:

SFI
SONAM WANGCHUK HUNGER STIRKE
সোনম ওয়াংচুক
সোনম ওয়াংচুক অনশন
SONAM WANGCHUK

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.