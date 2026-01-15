ETV Bharat / state

এসেছিলেন হুগো শাভেজ, পাঠান অনুদান ! সেই ভেনেজুয়েলার অশান্তিতে ব্যথিত বাংলার স্কুল

সেই 2004 সালে সুদূর ভেনেজুয়েলার সঙ্গে এক সুতোয় বাঁধা পড়েছিল উত্তর 24 পরগনার ছোট্ট গ্রাম বাগু ৷

ETV BHARAT
ভেনেজুয়েলায় শান্তি ফেরাতে প্রার্থনা বাংলার স্কুলে (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 15, 2026 at 3:28 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

সৌমিতা ভট্টাচার্য

বাগু (উত্তর 24 পরগনা), 15 জানুয়ারি: কলকাতা থেকে প্রায় ন’হাজার ছ’শো মাইল দূরের এক দেশ - ভেনেজুয়েলা । কিলোমিটারে হিসেব করলে দূরত্বটা দাঁড়ায় অন্তত পনেরো হাজার পাঁচশো । বিমানে পৌঁছতে সময় লেগে যায় 30 থেকে 40 ঘণ্টা । মাঝপথে ঘুরে আসতে হয় একাধিক দেশ, বদলাতে হয় আকাশপথের রুট । ঘড়ির কাঁটার ব্যবধানও কম নয় - প্রায় সাড়ে ন’ঘণ্টা । এত দূরের এই দেশের জন্য আজ মন কাঁদছে বাংলার এক প্রত্যন্ত গ্রামের ৷ সেই 2004 সালে সুদূর ভেনেজুয়েলার সঙ্গে এক সুতোয় বাঁধা পড়েছিল উত্তর 24 পরগনার ছোট্ট গ্রাম বাগু ৷

কলকাতা থেকে দেড় ঘণ্টার পথ । হাতে গোনা কয়েকটি বাসে পৌঁছতে হয় শিখরপুর । সেখান থেকে গ্রাম্য কাঁচা-পাকা রাস্তা পেরিয়ে বাগু গ্রাম । নিভৃত, শান্ত এই গ্রামই আজ উদ্বিগ্ন । কারণ - ভেনেজুয়েলার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি । উল্লেখ্য, নতুন বছর শুরু হওয়ার পরপরই, গত 3 জানুয়ারি গভীর রাতে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে হামলা চালায় মার্কিন বাহিনী ৷ মাত্র আধ ঘণ্টার অভিযানে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয় আমেরিকার জেলে ৷ এখনও সেই দেশে অব্যাহত রাজনৈতিক অস্থিরতা ৷

ভেনেজুয়েলার অশান্তিতে ব্যথিত বাংলার স্কুল (নিজস্ব ভিডিয়ো)

শতাব্দী প্রাচীন বাগুর প্রাইমারি স্কুল

হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের এই দেশের অশান্তি ছায়া ফেলেছে উত্তর 24 পরগনার গ্রাম বাগুর অন্দরমহলে । এই গ্রামেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে শতাব্দীপ্রাচীন এক বিদ্যালয় - বাগু নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যা স্থানীয়ভাবে পরিচিত বাগু জুনিয়র বেসিক প্রাইমারি স্কুল নামে ।

ETV BHARAT
ভেনেজুয়েলায় শান্তি ফেরাতে প্রার্থনা পড়ুয়াদের (নিজস্ব চিত্র)

1942 সালে, স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল সময়ে বিপ্লবীদের হাত ধরে জন্ম নিয়েছিল এই বিদ্যালয় । তারপর কেটে গিয়েছে বহু দশক । ইতিহাসের নানা বাঁক পেরিয়ে আজও সেই স্কুল শিক্ষার আলো ছড়িয়ে চলেছে গ্রামবাংলার শিশুদের মধ্যে । প্রি-প্রাইমারি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত নিয়মিত পড়াশোনা হয় এখানে । বর্তমানে পড়ুয়ার সংখ্যা শতাধিক । আশপাশের বহু পরিবারের ভরসার জায়গা এই বিদ্যালয় । কিন্তু এই স্কুলের ইতিহাসের একটি অধ্যায় রয়েছে, যা শুধু বাগু নয়, গোটা রাজ্যের জন্যই ব্যতিক্রমী ।

বাংলার গ্রামের স্কুলে হুগো শাভেজের পদার্পণ

2004 সালের ঘটনা । ভেনেজুয়েলার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুগো শাভেজ এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে । তখন বামফ্রন্ট সরকারের আমল । তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উদ্যোগে তিনি বাংলার গ্রামীণ পঞ্চায়েত ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন । সেই সফরেরই অংশ হিসেবে তিনি পা রেখেছিলেন বাগু গ্রামের এই প্রাথমিক স্কুলে । এক বিদেশি রাষ্ট্রপতি, হাজার হাজার মাইল দূরের এক দেশের নেতা - গ্রামবাংলার এই ছোট্ট স্কুলে এসে ঘুরে দেখেছিলেন প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ । ঘুরে দেখেছিলেন স্কুলের আশপাশ ।

ETV BHARAT
বাংলার স্কুলে হুগো শাভেজ (নিজস্ব গ্রাফিক্স)

শিশুদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি শিক্ষকদের সঙ্গেও মত বিনিময় করেছিলেন হুগো শাভেজ । স্কুলের সামনে থাকা পুকুরটি দেখে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন । পড়ুয়াদের নিরাপত্তার কথা ভেবে সেটি বুজিয়ে খেলার মাঠ তৈরি করার পরামর্শ দেন তিনি । পাশাপাশি আরও কয়েকটি শ্রেণিকক্ষ তৈরির কথাও বলেন ।

ভেনেজুয়েলার অনুদানে স্কুলের সংস্কার

হুগো শাভেজের সেই সফরের ফল মিলেছিল তিন বছর পর । এই স্কুলের সংস্কারের জন্য 2007 সালে ভেনেজুয়েলার পক্ষ থেকে সাড়ে বারো লক্ষ টাকার অনুদান এসে পৌঁছয় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের হাতে । সেই অর্থেই শুরু হয় স্কুলের আমূল পরিবর্তন । নতুন ক্লাসরুম তৈরি হয়, পুকুর বুজিয়ে তৈরি হয় খেলার মাঠ, স্কুলের চারপাশে দেওয়া হয় বেড়া, মিড ডে মিলের জন্য তৈরি হয় আলাদা রান্নাঘর । ধীরে ধীরে বদলে যেতে থাকে স্কুলের চেহারা ।

ETV BHARAT
বাগুর স্কুলে এসেছিলেন হুগো শাভেজ (নিজস্ব চিত্র)

স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক সন্দীপ বৈদ্য সেই পুরনো দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করে ইটিভি ভারতকে বলেন, "তিনি আমাদের স্কুলে এসেছিলেন, খুব মন দিয়ে সব দেখলেন । সেই সময় আমাদের স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল প্রায় 200-300। এই গ্রামে তখন প্রাথমিক স্কুল বলতে শুধু আমাদের স্কুলটাই । ওঁর খুব ভালো লেগেছিল এই স্কুল । পড়ুয়াদের নিরাপত্তা আর সুবিধার কথা ভেবেই তিনি ওই অনুদান দিয়েছিলেন ।" প্রধান শিক্ষকের কথায় আজও কৃতজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট ।

ভেনেজুয়েলায় শান্তি ফেরাতে প্রার্থনা বাগুর স্কুলে

আজ পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে । অশান্ত ভেনেজুয়েলা । রাজনৈতিক টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত সে দেশের মানুষ । সংবাদমাধ্যমে ভেসে আসছে গ্রেফতার, সংঘর্ষ আর অস্থিরতার খবর । সেই দূর-দেশের অশান্তি ব্যথিত করেছে বাগু গ্রামের মানুষজনকেও । এই স্কুলে সপ্তাহে দু’দিন প্রার্থনা হয় - মঙ্গল ও বুধবার ।

ETV BHARAT
বাংলার স্কুলকে অনুদান ভেনেজুয়েলার (নিজস্ব গ্রাফিক্স)

প্রার্থনার ভাষা এখন একটাই - ভেনেজুয়েলায় যেন আবার শান্তি ফিরে আসে । একসময়ে সেই দেশের অনুদানেই এই স্কুল নতুন প্রাণ পেয়েছিল । তাই দেশটার কাছে আজও কৃতজ্ঞ এই ছোট্ট গ্রাম ৷ স্কুলের রান্নার দায়িত্বে থাকা কল্যাণী মণ্ডল 2004 সালের সেই দিনের কথা আজও ভুলতে পারেন না । তাঁর বিশ্বাস, একদিন ঝড় থেমে যাবে, ভেনেজুয়েলা আবার শাান্ত হবে । কিন্তু বাস্তব বড় কঠিন । শান্তি ফেরার কোনও লক্ষণ আপাতত চোখে পড়ছে না ৷

ভগ্নদশা বাগুর স্কুলের

সময়ের চাকা ঘুরে গিয়েছে অনেকটা ৷ ভেনেজুয়েলার বর্তমান ভাঙাচোরা পরিস্থিতির মতোই আজ তাদেরই অনুদানে সেজে ওঠা স্কুলেরও ভগ্নদশা ৷ খসে পড়ছে পলেস্তারা ৷ যে কোনও সময়ই বিল্ডিং ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে । পর্যাপ্ত ক্লাসরুমের অভাবে একসঙ্গে দু’টি শ্রেণির পড়ুয়াদের বসিয়ে ক্লাস নিতে হচ্ছে । শিক্ষকদের জন্য নেই যথাযথ ঘর । পুরনো বিল্ডিংয়ের বেশ কিছু ঘর এখন তালাবন্ধ । পুরনো ভবন মেরামত করতে প্রয়োজন প্রায় 13-14 লক্ষ টাকা । আবেদন জানানো হয়েছে পর্ষদের কাছে ।

ETV BHARAT
অনুদানের অর্থে মিড ডে মিলের জন্য তৈরি হয় আলাদা রান্নাঘর (নিজস্ব চিত্র)

প্রধান শিক্ষক বলেন, "যে কোনও সময় এই ভবনটা ভেঙে পড়তে পারে । ফলে পড়ুয়াদের ক্ষতি হতে পারে । সেই কারণে আমি দুটো ক্লাসকে একসঙ্গে করে ক্লাস করতে বাধ্য হয়েছি । এই ভবনটি ভেঙে আবার নতুন করে করতে হবে । এই আবেদন ইতিমধ্যেই আমরা পর্ষদের কাছে করেছি । আমাদের এখানকার চেয়ারম্যান আশ্বাস দিয়েছেন কাজটি হয়ে যাবে ।"

ETV BHARAT
ভেনেজুয়েলার অনুদানে হয় স্কুলের সংস্কার (নিজস্ব চিত্র)

এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা । হাজার হাজার মাইল দূরের দেশে কবে শান্তি ফিরবে, আর সেই দেশের স্মৃতিবাহী বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামের এই স্কুল কবে আবার স্বমহিমায় ফিরবে, সেই অপেক্ষায় বাগু গ্রাম, আর তার ছোট্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় ।

(ক্যামেরা: ধীমান হালদার)

আরও পড়ুন:

TAGGED:

US VENEZUELA CONFLICT
VENEZUELA PRESIDENT
হুগো শাভেজ
অশান্ত ভেনেজুয়েলা
HUGO CHAVEZ IN BENGAL SCHOOL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.