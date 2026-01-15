এসেছিলেন হুগো শাভেজ, পাঠান অনুদান ! সেই ভেনেজুয়েলার অশান্তিতে ব্যথিত বাংলার স্কুল
সেই 2004 সালে সুদূর ভেনেজুয়েলার সঙ্গে এক সুতোয় বাঁধা পড়েছিল উত্তর 24 পরগনার ছোট্ট গ্রাম বাগু ৷
Published : January 15, 2026 at 3:28 PM IST
সৌমিতা ভট্টাচার্য
বাগু (উত্তর 24 পরগনা), 15 জানুয়ারি: কলকাতা থেকে প্রায় ন’হাজার ছ’শো মাইল দূরের এক দেশ - ভেনেজুয়েলা । কিলোমিটারে হিসেব করলে দূরত্বটা দাঁড়ায় অন্তত পনেরো হাজার পাঁচশো । বিমানে পৌঁছতে সময় লেগে যায় 30 থেকে 40 ঘণ্টা । মাঝপথে ঘুরে আসতে হয় একাধিক দেশ, বদলাতে হয় আকাশপথের রুট । ঘড়ির কাঁটার ব্যবধানও কম নয় - প্রায় সাড়ে ন’ঘণ্টা । এত দূরের এই দেশের জন্য আজ মন কাঁদছে বাংলার এক প্রত্যন্ত গ্রামের ৷ সেই 2004 সালে সুদূর ভেনেজুয়েলার সঙ্গে এক সুতোয় বাঁধা পড়েছিল উত্তর 24 পরগনার ছোট্ট গ্রাম বাগু ৷
কলকাতা থেকে দেড় ঘণ্টার পথ । হাতে গোনা কয়েকটি বাসে পৌঁছতে হয় শিখরপুর । সেখান থেকে গ্রাম্য কাঁচা-পাকা রাস্তা পেরিয়ে বাগু গ্রাম । নিভৃত, শান্ত এই গ্রামই আজ উদ্বিগ্ন । কারণ - ভেনেজুয়েলার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি । উল্লেখ্য, নতুন বছর শুরু হওয়ার পরপরই, গত 3 জানুয়ারি গভীর রাতে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে হামলা চালায় মার্কিন বাহিনী ৷ মাত্র আধ ঘণ্টার অভিযানে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয় আমেরিকার জেলে ৷ এখনও সেই দেশে অব্যাহত রাজনৈতিক অস্থিরতা ৷
শতাব্দী প্রাচীন বাগুর প্রাইমারি স্কুল
হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের এই দেশের অশান্তি ছায়া ফেলেছে উত্তর 24 পরগনার গ্রাম বাগুর অন্দরমহলে । এই গ্রামেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে শতাব্দীপ্রাচীন এক বিদ্যালয় - বাগু নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যা স্থানীয়ভাবে পরিচিত বাগু জুনিয়র বেসিক প্রাইমারি স্কুল নামে ।
1942 সালে, স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল সময়ে বিপ্লবীদের হাত ধরে জন্ম নিয়েছিল এই বিদ্যালয় । তারপর কেটে গিয়েছে বহু দশক । ইতিহাসের নানা বাঁক পেরিয়ে আজও সেই স্কুল শিক্ষার আলো ছড়িয়ে চলেছে গ্রামবাংলার শিশুদের মধ্যে । প্রি-প্রাইমারি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত নিয়মিত পড়াশোনা হয় এখানে । বর্তমানে পড়ুয়ার সংখ্যা শতাধিক । আশপাশের বহু পরিবারের ভরসার জায়গা এই বিদ্যালয় । কিন্তু এই স্কুলের ইতিহাসের একটি অধ্যায় রয়েছে, যা শুধু বাগু নয়, গোটা রাজ্যের জন্যই ব্যতিক্রমী ।
বাংলার গ্রামের স্কুলে হুগো শাভেজের পদার্পণ
2004 সালের ঘটনা । ভেনেজুয়েলার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুগো শাভেজ এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে । তখন বামফ্রন্ট সরকারের আমল । তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উদ্যোগে তিনি বাংলার গ্রামীণ পঞ্চায়েত ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন । সেই সফরেরই অংশ হিসেবে তিনি পা রেখেছিলেন বাগু গ্রামের এই প্রাথমিক স্কুলে । এক বিদেশি রাষ্ট্রপতি, হাজার হাজার মাইল দূরের এক দেশের নেতা - গ্রামবাংলার এই ছোট্ট স্কুলে এসে ঘুরে দেখেছিলেন প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ । ঘুরে দেখেছিলেন স্কুলের আশপাশ ।
শিশুদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি শিক্ষকদের সঙ্গেও মত বিনিময় করেছিলেন হুগো শাভেজ । স্কুলের সামনে থাকা পুকুরটি দেখে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন । পড়ুয়াদের নিরাপত্তার কথা ভেবে সেটি বুজিয়ে খেলার মাঠ তৈরি করার পরামর্শ দেন তিনি । পাশাপাশি আরও কয়েকটি শ্রেণিকক্ষ তৈরির কথাও বলেন ।
ভেনেজুয়েলার অনুদানে স্কুলের সংস্কার
হুগো শাভেজের সেই সফরের ফল মিলেছিল তিন বছর পর । এই স্কুলের সংস্কারের জন্য 2007 সালে ভেনেজুয়েলার পক্ষ থেকে সাড়ে বারো লক্ষ টাকার অনুদান এসে পৌঁছয় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের হাতে । সেই অর্থেই শুরু হয় স্কুলের আমূল পরিবর্তন । নতুন ক্লাসরুম তৈরি হয়, পুকুর বুজিয়ে তৈরি হয় খেলার মাঠ, স্কুলের চারপাশে দেওয়া হয় বেড়া, মিড ডে মিলের জন্য তৈরি হয় আলাদা রান্নাঘর । ধীরে ধীরে বদলে যেতে থাকে স্কুলের চেহারা ।
স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক সন্দীপ বৈদ্য সেই পুরনো দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করে ইটিভি ভারতকে বলেন, "তিনি আমাদের স্কুলে এসেছিলেন, খুব মন দিয়ে সব দেখলেন । সেই সময় আমাদের স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল প্রায় 200-300। এই গ্রামে তখন প্রাথমিক স্কুল বলতে শুধু আমাদের স্কুলটাই । ওঁর খুব ভালো লেগেছিল এই স্কুল । পড়ুয়াদের নিরাপত্তা আর সুবিধার কথা ভেবেই তিনি ওই অনুদান দিয়েছিলেন ।" প্রধান শিক্ষকের কথায় আজও কৃতজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট ।
ভেনেজুয়েলায় শান্তি ফেরাতে প্রার্থনা বাগুর স্কুলে
আজ পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে । অশান্ত ভেনেজুয়েলা । রাজনৈতিক টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত সে দেশের মানুষ । সংবাদমাধ্যমে ভেসে আসছে গ্রেফতার, সংঘর্ষ আর অস্থিরতার খবর । সেই দূর-দেশের অশান্তি ব্যথিত করেছে বাগু গ্রামের মানুষজনকেও । এই স্কুলে সপ্তাহে দু’দিন প্রার্থনা হয় - মঙ্গল ও বুধবার ।
প্রার্থনার ভাষা এখন একটাই - ভেনেজুয়েলায় যেন আবার শান্তি ফিরে আসে । একসময়ে সেই দেশের অনুদানেই এই স্কুল নতুন প্রাণ পেয়েছিল । তাই দেশটার কাছে আজও কৃতজ্ঞ এই ছোট্ট গ্রাম ৷ স্কুলের রান্নার দায়িত্বে থাকা কল্যাণী মণ্ডল 2004 সালের সেই দিনের কথা আজও ভুলতে পারেন না । তাঁর বিশ্বাস, একদিন ঝড় থেমে যাবে, ভেনেজুয়েলা আবার শাান্ত হবে । কিন্তু বাস্তব বড় কঠিন । শান্তি ফেরার কোনও লক্ষণ আপাতত চোখে পড়ছে না ৷
ভগ্নদশা বাগুর স্কুলের
সময়ের চাকা ঘুরে গিয়েছে অনেকটা ৷ ভেনেজুয়েলার বর্তমান ভাঙাচোরা পরিস্থিতির মতোই আজ তাদেরই অনুদানে সেজে ওঠা স্কুলেরও ভগ্নদশা ৷ খসে পড়ছে পলেস্তারা ৷ যে কোনও সময়ই বিল্ডিং ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে । পর্যাপ্ত ক্লাসরুমের অভাবে একসঙ্গে দু’টি শ্রেণির পড়ুয়াদের বসিয়ে ক্লাস নিতে হচ্ছে । শিক্ষকদের জন্য নেই যথাযথ ঘর । পুরনো বিল্ডিংয়ের বেশ কিছু ঘর এখন তালাবন্ধ । পুরনো ভবন মেরামত করতে প্রয়োজন প্রায় 13-14 লক্ষ টাকা । আবেদন জানানো হয়েছে পর্ষদের কাছে ।
প্রধান শিক্ষক বলেন, "যে কোনও সময় এই ভবনটা ভেঙে পড়তে পারে । ফলে পড়ুয়াদের ক্ষতি হতে পারে । সেই কারণে আমি দুটো ক্লাসকে একসঙ্গে করে ক্লাস করতে বাধ্য হয়েছি । এই ভবনটি ভেঙে আবার নতুন করে করতে হবে । এই আবেদন ইতিমধ্যেই আমরা পর্ষদের কাছে করেছি । আমাদের এখানকার চেয়ারম্যান আশ্বাস দিয়েছেন কাজটি হয়ে যাবে ।"
এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা । হাজার হাজার মাইল দূরের দেশে কবে শান্তি ফিরবে, আর সেই দেশের স্মৃতিবাহী বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামের এই স্কুল কবে আবার স্বমহিমায় ফিরবে, সেই অপেক্ষায় বাগু গ্রাম, আর তার ছোট্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় ।
(ক্যামেরা: ধীমান হালদার)