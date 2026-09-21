পড়ুয়া-শূন্য বিদ্যালয়ের সম্পত্তি-সমীক্ষা, আগামী নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি: স্কুলশিক্ষামন্ত্রী

পড়ুয়া-শূন্য বিদ্যালয়ের সম্পত্তি-সমীক্ষা, আগামী নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি: স্কুলশিক্ষামন্ত্রী
Dipak Barman on PPP Model School: স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন জানান, পিপিপি মডেলে কোনও স্কুল চালানো হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি ৷
Published : September 21, 2026 at 10:48 PM IST
কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: পড়ুয়া-শূন্য হয়ে পড়া স্কুলগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে সমীক্ষা শুরু হলেও, কোনও সরকারি বা সরকারপোষিত স্কুলকে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেলে চালানোর সিদ্ধান্ত হয়নি । সোমবার উত্তরবঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এমনটাই স্পষ্ট করে জানালেন রাজ্যের স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন ।
সম্প্রতি রাজ্য সরকারের একটি নির্দেশিকা ঘিরে শিক্ষামহলে জল্পনা তৈরি হয় । ওই নির্দেশিকায় সব জেলাশাসক এবং কলকাতার পুর-কমিশনারকে পড়ুয়া-শূন্য স্কুলগুলির জমি, ভবন, মাঠ-সহ সম্পত্তির পরিমাণের হিসেব দিতে বলা হয়েছে । পাশাপাশি, ওই সম্পত্তি জনপরিষেবামূলক কাজে কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, সেই বিষয়ে মতামত চাওয়া হয়েছে । নির্দেশিকায় পিপিপি মডেলের উল্লেখ থাকায় প্রশ্ন ওঠে, তবে কি বন্ধ বা পড়ুয়া-শূন্য স্কুলের সম্পত্তি বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হবে ?
সেই জল্পনাই এদিন খারিজ করেন স্কুলশিক্ষামন্ত্রী । তাঁর কথায়, ‘‘পিপিপি মডেলে একটিও স্কুল বেছে নেওয়া হয়নি । বা এই ধরনের কোনও স্কুল চালানো হবে, এমন সিদ্ধান্তও হয়নি ।’’ তবে দীর্ঘদিন ধরে পড়ুয়া-শূন্য হয়ে থাকা স্কুলগুলির সম্পত্তি নিয়ে সরকার যে সমীক্ষা করছে, তা জানান মন্ত্রী । তাঁর দাবি, গত 20 বছরে প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক মিলিয়ে প্রায় 933টি স্কুল বিভিন্ন সময়ে কাজ করা বন্ধ করেছে । বহু স্কুলে গত কয়েক বছরে কোনও পড়ুয়া ভর্তি হয়নি । ফলে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে স্কুলের জমি, ভবন ও অন্যান্য পরিকাঠামো ।
দীপক বর্মন বলেন, ‘‘বিগত 20 বছর থেকে সর্বশেষ পাঁচ বছরে কোনও পড়ুয়া ভর্তি হয়নি, এমন স্কুলের সংখ্যা অনেক । এই সব স্কুলের সম্পত্তি পড়ে থেকে থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । তাদের স্কুলভবন, জমি, মাঠের পরিমাণ কোথায় কত, তা খতিয়ে দেখতেই একটি কমিটি তৈরি করা হয়েছে ।’’
পড়ুয়া-শূন্য স্কুলের সম্পত্তি ভবিষ্যতে সরকারের অন্য কোনও দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি । তাঁর কথায়, ‘‘আন্তঃবিভাগ হস্তান্তর করা যায় কি না, তা নিয়ে প্রাথমিক চিন্তাভাবনা রয়েছে । বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের হাতে এই সব সম্পত্তি রয়েছে । আমরা হয়তো সরকারকে দিয়ে দেব । সরকার যে রকম ভাববে, সে রকমই সিদ্ধান্ত হবে । তা-ই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।’’
অন্যদিকে, স্কুলগুলিতে শিক্ষক-সঙ্কট নিয়েও আশ্বাস দিয়েছেন স্কুলশিক্ষামন্ত্রী । তাঁর দাবি, 2027 শিক্ষাবর্ষে প্রত্যেক স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক রাখার ব্যবস্থা করা হবে । নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়েও তিনি জানান, এসএসসি সুপ্রিম কোর্টের কাছে নির্দিষ্ট সময় চেয়েছে । সেই সময়সীমার মধ্যেই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে আশা করছেন । পরবর্তী সময়েও এসএসসি-র মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে বলে জানান দীপক বর্মন ।
তবে শুধু পড়ুয়ার সংখ্যা কম থাকার কারণে কোনও স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হবে না বলেও স্পষ্ট করেছেন মন্ত্রী । তাঁর ব্যাখ্যা, প্রত্যন্ত বা কম জনবসতিপূর্ণ এলাকায় একটি স্কুলে পড়ুয়া কম থাকলেও সেটি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে । তিনি বলেন, ‘‘যে সব এলাকায় জনবসতি কম সেখানে এই নিয়ম কার্যকর হতে পারে না । ছাত্রসংখ্যা কম হলেও যদি দেখা যায়, সেই এলাকায় আর কোনও স্কুল নেই, তা হলে সেটি বন্ধ হবে কেন ? কিন্তু যদি দেখা যায়, পাশাপাশি একাধিক স্কুল রয়েছে এবং একটি বা দু’টি স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা বেশি, বাকিগুলিতে নেই । তা হলেই চিন্তাভাবনা করবে সরকার ।’’
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