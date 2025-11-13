ETV Bharat / state

আয়ের নয়া রেকর্ড বেঙ্গল সাফারিতে, শীতে পর্যটকদের জন্য থাকছে আরও চমক

গতবার পুজোয় চেয়ে এবার আয় বেড়েছে 10 লক্ষ টাকা৷ কয়েকমাসের মধ্যেই শুরু হতে সিংহ সাফারি৷ শীতে পর্যটকদের দেখার জন্য আরও 18টি প্রাণীকে সামনে আনা হবে৷

BENGAL SAFARI PARK
আয়ের নয়া রেকর্ড বেঙ্গল সাফারিতে (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 13, 2025 at 3:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

দার্জিলিং, 13 নভেম্বর: আয়ের রেকর্ড ভাঙল বেঙ্গল সাফারি পার্ক৷ 2024 সালের পুজোর সময়ে যে আয় হয়েছিল, তার থেকে এবারের অক্টোবরে তার থেকে 10 লক্ষ টাকা বেশি আয় হয়েছে৷ এই আয় আগামী শীতের মরশুমে আরও বাড়তে পারে৷ কারণ, আরও 18টি প্রাণীকে পর্যটকদের দর্শনের সুযোগ করে দেওয়া হবে৷ তাছাড়া আগামী বছরের শুরুতেই সিংহ সাফারি চালু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে৷ তাই সেই সময় বেঙ্গল সাফারি পার্কে পর্যটকদের ভিড় আরও বাড়বে বলেই অনুমান করা হচ্ছে৷

আয় বাড়ল বেঙ্গল সাফারি পার্কের

2024 সালের পুজোর মাসে অর্থাৎ দুর্গাপুজো থেকে কালীপুজো ও ভাইফোঁটা পর্যন্ত বেঙ্গল সাফারি পার্কের আয় হয়েছিল 61 লক্ষ টাকা। আর চলতি বছরের অক্টোবর মাসে বিগত দিনের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে 71 লক্ষ টাকা আয় করেছে বেঙ্গল সাফারি পার্ক। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় বেশি পর্যটক ভিড় জমিয়েছিলেন৷ তার জেরেই এবার গতবারের তুলনায় 10 লক্ষ টাকা বেশি আয় হয়েছে৷ এই আয়ে খুশি পার্ক কর্তৃপক্ষ।

Bengal Safari Park
শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্ক (নিজস্ব ছবি)

বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বলেন, "বেঙ্গল সাফারি পার্কে পুজোর মাসে রেকর্ড আয় হয়েছে। যা বিগত বছরের থেকে বেশি। প্রতিবছর বেঙ্গল সাফারিতে পর্যটকদের সংখ্যা বাড়ছে। সেই কারণে পার্কের পরিকাঠামো আরও ভালো করে গড়ে তোলা হচ্ছে। পর্যটকদের জন্য নতুন নতুন প্রাণী আনা হয়েছে।" বেঙ্গল সাফারি পার্কের ডিরেক্টর বিজয় কুমার বলেন, "গত বছর পুজোর সময় আয় হয়েছিল 61 লক্ষ টাকা। এবার তা পেরিয়ে 71 লক্ষ টাকা শুধুমাত্র অক্টোবর মাসে আয় হয়েছে।"

Bengal Safari Park
শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে সিংহ (নিজস্ব ছবি)

বেঙ্গল সাফারি পার্কে নতুন অতিথি

চলতি বছরের জুলাই মাসেই কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে আনা হয়েছিল 18টি নতুন প্রাণীকে। যার মধ্যে রয়েছে একজোড়া হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার, দু’টো পুরুষ ইন্ডিয়ান ওয়াইল্ড ডগ, দু'জোড়া পেইন্টেড স্টর্ক পাখি, এক জোড়া স্পুন বিল পাখি, একজোড়া স্ত্রী ঘড়িয়াল ও তিন জোড়া গ্রিন ইগুয়ানা। এতদিন ওই প্রাণীগুলোকে পরিবেশের সঙ্গে খাপখাওয়াতে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছিল। এবার ডিসেম্বরের শুরুতেই ওইসব নতুন অতিথিদের দেখার সুযোগ পাবেন পর্যটকরা।

Bengal Safari Park
শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে সিংহ (নিজস্ব ছবি)

নয়া আকর্ষণ সিংহ সাফারি

শীতের ছুটির মরশুমে পর্যটকদের জন্য দারুন সুখবর নিয়ে এল বেঙ্গল সাফারি পার্ক। সব ঠিক থাকলে নতুন বছরের শুরুতেই চালু হতে চলেছে সিংহ সাফারি। বেঙ্গল সাফারি পার্ক সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের পুজোর আগেই শুরু হওয়ার কথা ছিল সিংহ সাফারি। কিন্তু পরিকাঠামোগত সমস্যা থাকায় তা হয়নি।

Bengal Safari Park
শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে সিংহ (নিজস্ব ছবি)

সেন্ট্রাল জু অথরিটির তরফে এনক্লোজার-সহ সিংহ সাফারির জন্য প্রয়োজনীয় কিছু পরিকাঠামোর অভাব ছিল বলে রিপোর্টে জানানো হয়। পুজোর আগে থেকেই সেন্ট্রাল জু অথরিটির দেওয়া নির্দেশ অনুসারে সমস্ত ভুল শুধরে ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করার কাজ শেষ হয়েছে।

Bengal Safari Park
শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে সিংহ (নিজস্ব ছবি)

তার পর সেন্ট্রাল জু অথরিটির কাছে ফের সিংহ সাফারি চালু করার আবেদন জানিয়েছে বেঙ্গল সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষ। জু অথরিটির অনুমোদন এলেই নতুন বছরের শুরুতেই সিংহ সাফারি চালু করা হবে বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, 2024 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ত্রিপুরার সিপাহীজলা চিড়িয়াখানা থেকে সুরজ ও তনয়া নামে একজোড়া সিংহ দম্পতি আনা হয়েছিল। চলতি বছরে ওই দম্পতি তিনটি শাবকের জন্মও দিয়েছে।

Bengal Safari Park
শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে সিংহ (নিজস্ব ছবি)

ফলে এবার শীতের মরশুমে মনমরা হওয়ার কোনও কারণ নেই পর্যটকদের। বেঙ্গল সাফারি পার্কে এলে নতুন নতুন প্রাণীদের যেমন দেখা যাবে, তেমনই সুযোগ থাকছে সিংহ সাফারির আনন্দ নেওয়ারও৷

আরও পড়ুন -

  1. বেঙ্গল সাফারি পার্কে 18টি নতুন অতিথি
  2. ফের নয়া অতিথি বেঙ্গল সাফারি পার্কে, 3 শাবকের জন্ম সিংহ দম্পতি সুরজ-তনয়ার
  3. আন্তর্জাতিক বাঘ দিবসে দুই রয়্যাল শাবকের কথা জানাল বেঙ্গল সাফারি পার্ক

TAGGED:

LION SAFARI
সিংহ সাফারি
TOURISM
বেঙ্গল সাফারি পার্ক
BENGAL SAFARI PARK

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.