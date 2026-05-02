দক্ষিণ 24 পরগনার 15 বুথের পুনর্নির্বাচন মোটের উপর শান্তিপূর্ণ, ভোট পড়ল প্রায় 87 শতাংশ

দক্ষিণ 24 পরগনার 15 বুথের পুনর্নির্বাচন মোটের উপর শান্তিপূর্ণ, ভোট পড়ল প্রায় 87 শতাংশ
পুনর্নির্বাচন মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের 11টি এবং ডায়মন্ডহারবারে চারটি বুথে ভোটগ্রহণ মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ৷ বিকেল 5টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে 86.90 শতাংশ ৷
Published : May 2, 2026 at 8:10 PM IST
কলকাতা, 2 মে: দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় শনিবার দু'টি বিধানসভা কেন্দ্রের 15টি বুথের পুনর্নির্বাচন হল আপাত শান্তিপূর্ণভাবেই ৷ নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত 86.90 শতাংশ ভোট পড়েছে ৷ কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এর মধ্যে মগরাহাট পশ্চিমে ভোট পড়েছে 86.11 শতাংশ এবং ডায়মন্ডহারবারের পড়েছে 87.60 শতাংশ ভোট ৷
মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের 11টি এবং ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রের চারটি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ মোটের উপর এদিন শান্তিপূর্ণই ছিল ৷ ভোটগ্রহণের ক্ষেত্রে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়ার পর, একদিন আগেই নির্বাচন কমিশন এই কেন্দ্রগুলিতে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছিল ৷ তবে, ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রের চন্দা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 179 নম্বর বুথে তৃণমূলের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা এক বিশেষভাবে সক্ষম ভোটার এবং তাঁর মাকে হেনস্থা করেছেন। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে দলের কর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন সেই বুথের বাইরে ৷ তৃণমূলের দাবি, ওই ভোটারের মা ছেলেকে সাহায্য করার জন্য বুথে ঢুকেছিলেন ৷ নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা দীর্ঘক্ষণ আটকে রেখেছিলেন বলে অভিযোগ ৷
যদিও কমিশন জানিয়েছে, এই দুই বিধানসভা কেন্দ্রেই পুনর্নির্বাচন প্রক্রিয়ার উপর কড়া নজর রেখছে মাইক্রো-অবজার্ভাররা ৷ পাশাপাশি কলকাতার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকেও সার্বিক পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালানো হয়েছে ৷ নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিক বলেন, "তৃণমূল নেতা মনমোহিনী বিশ্বাস ও প্রতীক উর রহমান ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন ৷ স্থানীয় বাসিন্দারা কেন্দ্রীয় বাহিনীর এই পদক্ষেপকে হেনস্থা বলেছে ৷ আমাদের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিষয়টি সুরাহা করেছেন ৷" তিনি আরও জানান, ওই এলাকার বাকি 15টি বুথে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়েছে ৷ ওই আধিকারিক আরও জানান, সকাল থেকেই ভোটারদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ বিকেল তিনটে পর্যন্ত ভোটের হার ছিল প্রায় 74 শতাংশ ৷ নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, মগরাহাট পশ্চিম কেন্দ্রে ভোটের হার ছিল 72.50 শতাংশ, অন্যদিকে ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রে হার ছিল 72.36 শতাংশ।
নির্বাচন কমিশনের ওই আধিকারিক জানান, সংশ্লিষ্ট দু'টি কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার ও পর্যবেক্ষকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করেই পুনর্নির্বাচনের এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷ মগরাহাট পশ্চিম কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী মহম্মদ সামিম আহমেদ মোল্লার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন বিজেপির গৌরসুন্দর ঘোষ ৷ এছাড়া কংগ্রেসের আব্দুল মজিদ হালদার এবং আইএসএফ-এর আব্দুল আজিজ আল হাসানও এই কেন্দ্রের লড়াইয়ে রয়েছেন ৷ অন্যদিকে, ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী পান্নালাল হালদার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিজেপির দীপক কুমার হালদারের বিরুদ্ধে ৷ অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন কংগ্রেসের গৌতম ভট্টাচার্য এবং সিপিএম-এর সমর নাইয়া ৷
29 তারিখ দ্বিতীয় দফার ভোটের পর এই দুই কেন্দ্র সম্পর্কে বিজেপির অভিযোগ ছিল, ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত দু'টি বিধানসভা আসনের নির্দিষ্ট কিছু ভোটকেন্দ্রে ব্যাপক নির্বাচনী অনিয়ম হয়েছে ৷ এই অভিযোগগুলির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য নির্বাচন কমিশন তাদের বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্তকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছিল। তবে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন হবে কি না, সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশন এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি বলে জানা গিয়েছে ৷
এবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে দু'দফায় ভোট করিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ 23 এপ্রলি প্রথম দফায় ভোট হয়েছে 152টি বিধানসভা কেন্দ্রে আর 29 মে দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণ হয়েছে বাকি 142 বিধানসভা কেন্দ্রে ৷ 4 মে অর্থাৎ সোমবার রাজ্যের 19তম বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা ৷