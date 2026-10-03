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গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে শুরু 'রিফর্ম উৎসব', জলবিভাজিকা উন্নয়নে জোর কেন্দ্র ও রাজ্যের

Reform Utsav in Bengal: রাজ্যের 126টি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই উৎসবের মাধ্যমে জলবিভাজিকা উন্নয়ন সংক্রান্ত নানা সংস্কারের তথ্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।

Reform Gram Panchayat level
গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে শুরু 'রিফর্ম উৎসব' (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 3, 2026 at 11:15 AM IST

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কলকাতা, 3 অক্টোবর: গ্রামীণ এলাকার মানুষের কাছে জলবিভাজিকা বা ওয়াটারশেড উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দিতে বিশেষ উদ্যোগ নিল প্রশাসন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে শুরু হচ্ছে 'রিফর্ম উৎসব'। মূলত সাধারণ মানুষকে সচেতন করা এবং এই প্রকল্পে তাদের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই এই উৎসবের মূল লক্ষ্য বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার, 2 অক্টোবর থেকে গ্রামসভাগুলির মাধ্যমে 'সবকি যোজনা, সবকা বিকাশ' বা পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেন-এর অঙ্গ হিসেবে এই কর্মসূচির সূচনা হয়েছে।

রাজ্যের 126টি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই উৎসবের মাধ্যমে জলবিভাজিকা উন্নয়ন সংক্রান্ত নানা সংস্কারের তথ্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। এর অধীনে মোট 27টি জলবিভাজিকা উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে 14টি জেলা ও প্রকল্প স্তরেও এই 'রিফর্ম উৎসব'-এর নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হবে বলে জানানো হয়েছে। এই প্রকল্পে রাজ্যে ইতিমধ্যেই 1 লক্ষ 29 হাজার 200 হেক্টর জমিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে 2 লক্ষ 29 হাজার 418 জন প্রান্তিক কৃষক ও কৃষিজীবী মানুষ সরাসরি উপকৃত হয়েছেন।

মাটি বাঁচালেই জল বাঁচানো সম্ভব, এই নীতিকে সামনে রেখেই জল সুরক্ষিত গ্রাম এবং কৃষকদের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে সরকারের তরফে। খরাপ্রবণ যে সমস্ত এলাকায় আগে একটিও ফসল ফলত না, সেখানে এখন অন্তত একটি ফসল চাষ করা সম্ভব হচ্ছে। আবার যেখানে আগে মাত্র একটি ফসল হতো, সেখানে কৃষকরা এখন একাধিক ফসল ফলাচ্ছেন। এর ফলে কৃষিজ উৎপাদন ও কৃষকদের রোজগার দুই-ই বাড়ছে।

Reform Gram Panchayat level
গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে শুরু 'রিফর্ম উৎসব' (ইটিভি ভারত)

গত 12 বছরে দেশজুড়ে প্রায় 3.4 কোটি হেক্টর জমিকে এই জলবিভাজিকা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। কাজ শেষ হওয়া প্রকল্পগুলিতে দেখা গিয়েছে, ভূগর্ভস্থ জলের স্তর 3 মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বেড়েছে 30 শতাংশ এবং দুধের উৎপাদন বেড়েছে 40 শতাংশ পর্যন্ত। পাশাপাশি কৃষকদের বার্ষিক আয় প্রায় 70 শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, "এই সরকারি কর্মসূচিকে একটি জনআন্দোলনে পরিণত করাই বৃহত্তর লক্ষ্য, যেখানে সাধারণ মানুষ জল ও মাটি সংরক্ষণের পরিকল্পনা এবং তা রূপায়ণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন।"

গত 12 বছরে ডব্লিউডিসি-পিএমকেএসওয়াই প্রকল্পে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করা হয়েছে। সমতল এলাকায় হেক্টর প্রতি বরাদ্দ 12 হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে 22 হাজার টাকা করা হয়েছে। অন্যদিকে, পাহাড়ি ও দুর্গম এলাকার জন্য এই বরাদ্দ 15 হাজার থেকে বাড়িয়ে 28 হাজার টাকা করা হয়েছে। এর ফলে গ্রামে মাটি ও জল সংরক্ষণের কাজ আরও উন্নত মানের হচ্ছে। শুধু তাই নয়, কাজের গতি বাড়াতে প্রকল্পের সময়সীমা 7 বছর থেকে কমিয়ে 5 বছর করা হয়েছে। এতে দ্রুত কাজ শেষ হওয়ার পাশাপাশি মাটির ক্ষয় রোধ করা সম্ভব হচ্ছে। উন্নত বীজ, চারাগাছ ও কৃষি যন্ত্রপাতির জোগান বাড়িয়ে কৃষকদের আয় বাড়ানোর দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বাড়াতে দেশজুড়ে 'ওয়াটারশেড যাত্রা' এবং 'ওয়াটারশেড মহোৎসব'-এর মতো কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সংশ্লিষ্ট দফতর। কৃষি দফতরের পক্ষ থেকে জেলা ও প্রকল্প স্তরের রূপায়ণকারী সংস্থাগুলিকে 'রিফর্ম উৎসব'-এ সর্বাধিক মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিবৃতিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, "2047 সালের মধ্যে উন্নত ভারতের স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে একটি খরামুক্ত ভারত গড়তেই প্রতিটি গ্রামে এই সংস্কারগুলি পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে।"

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WEST BENGAL GRAM PANCHAYAT
PANCHAYAT DEVELOPMENT
গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে রিফর্ম
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী
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