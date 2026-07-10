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আকাশের মুখ ভার, টানা ধারাস্নানে ভিজছে বাংলা; বিপর্যস্ত কলকাতা-শহরতলি

গতকাল মাঝরাত থেকেই তিলোত্তমা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় শুরু হয়েছে তুমুল বৃষ্টি। দফায় দফায় এই নাগাড়ে বৃষ্টির জেরে বহু এলাকায় জলমগ্ন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

HEAVY RAIN IN KOLKATA
বিপর্যস্ত কলকাতা-শহরতলি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 10, 2026 at 3:06 PM IST

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Updated : July 10, 2026 at 3:17 PM IST

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কলকাতা, 10 জুলাই: টানা বৃষ্টি হয়ে চলেছে। হালকা থেকে মাঝারি-অবিশ্রান্ত ধারায় ভিজছে বাংলা। দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই চলছে বৃষ্টি। কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলেরও ছবিটা একইরকম। আকাশ মেঘে ঢাকা। সূর্যের দেখা নেই। টানা বৃষ্টিতে জল জমায় জনজীবন বিপর্যস্ত।

বৃহস্পতিবার মাঝরাত থেকে কলকাতা-চার জেলায় বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। রাতভর চলেছে। থামেনি সকালেও। উত্তর 24 পরগনা, হুগলি, হাওড়ায় রাত থেকে টানা ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। কখনও কখনও বর্ষণের দাপট বেড়েছে। কখনও সামান্য কমেছে ৷ শুক্রবার বেলার দিকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হয় ধর্মতলা, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ সংলগ্ন মধ্য কলকাতায়।

  • দমদমে 96.6 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।
  • সল্টলেকে 54.5 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।
  • ডায়মন্ড হারবারে 63.5 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।
  • হলদিয়ায় 64.3 মিলিমিটার
  • কলাইকুণ্ডায় 63.7 মিলিমিটার
  • ব্যারাকপুরে 68 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে আপাতত।
  • উত্তরবঙ্গের কোচবিহারে 143 মিলিমিটার, আলিপুরদুয়ারে 112.2 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।

কলকাতা এবং শহরতলিতে আগামী সোমবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টি চলতে পারে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাসও রয়েছে। কলকাতার পাশাপাশি হাওড়া, হুগলিতেও চলবে বৃষ্টি । দক্ষিণ 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং পূর্ব বর্ধমানে আগামী ক'য়েকদিন ভারী বর্ষণের সতর্কতা রয়েছে। কোথাও কোথাও অতি ভারী বৃষ্টিও হতে পারে।

সবমিলিয়ে সংক্ষিপ্ত সময়ের বিরতির পর ফের সক্রিয় হচ্ছে বর্ষা। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসে জানা গিয়েছে, আগামিকাল, শনিবার পর্যন্ত সিকিমের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে। বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশ এবং অনুকূল পরিস্থিতির জেরে এই বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

শনিবার দুপুরে আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সমুদ্রপৃষ্ঠে অবস্থান করা মৌসুমী অক্ষরেখা বর্তমানে রাজস্থানের অনুপগড়, হরিয়ানার রোহতক, দক্ষিণ-পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে, ফুরসতগঞ্জ, দেহরি, ধানবাদ, বাঁকুড়া ও দিঘা হয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের দিকে বিস্তৃত রয়েছে। পাশাপাশি, উত্তর বিহার ও সংলগ্ন এলাকায় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 5.8 কিলোমিটার উচ্চতায় একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। এর ফলে সিকিমের পার্বত্য জেলাগুলিতে বৃষ্টি বাড়ার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, টানা বৃষ্টির জেরে পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধস, পাথর গড়িয়ে পড়া এবং নদী-নালার জলস্তর বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে পাহাড়ি রাস্তায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও পরিস্থিতির উপর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। আবহাওয়ার এই পরিবর্তনের ফলে আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমজুড়ে বর্ষার প্রভাব আরও জোরালো হতে পারে বলে মনে করছে আলিপুর।

এদিকে, নিম্নচাপের জেরে বঙ্গোপসাগর, মোহনা ও নদীগুলিতে উত্তাল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ফলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করেছে প্রশাসন। যারা ইতিমধ্যে সমুদ্রে রয়েছেন, তাঁদের দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উপকূলবর্তী ব্লকগুলিতে মাইকিং করে সতর্কবার্তা প্রচার করা হচ্ছে। পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয়ভাবে বাড়ির বাইরে না বেরোনোর আবেদন জানানো হয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে।

Last Updated : July 10, 2026 at 3:17 PM IST

TAGGED:

WEST BENGAL MONSOON WEATHER
বঙ্গে দুর্যোগের ঘনঘটা
ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি
DEEP DEPRESSION
HEAVY RAIN IN KOLKATA

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