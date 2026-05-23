বিপুল জয়েও নিরাপদ নন বিজেপি কর্মীরা, ঘরছাড়ারা গ্রামে ফিরতেই ফের মারধর
বিজেপি কর্মীরা বাড়ি ফিরলেই তাঁদের মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷ তির তৃণমূলের দিকে।
Published : May 23, 2026 at 2:30 PM IST
হাবড়া, 23 মে: রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গড়েছে বিদেপি ৷ কিন্তু তবু নিরাপদে নন বিজেপি কর্মীরা। লোকসভা নির্বাচনের পর ঘরছাড়া বিজেপি পরিবার দু'বছর বাদে গ্রামে ফিরতেই আবার আক্রান্ত ৷ মেরে তাঁদের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হল। রেহাই পাননি মহিলারাও ৷ শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার হাবড়া থানার পৃথিবী পঞ্চায়েতের কুলতলা এলাকায়। ঘটনায় অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে নারাজ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হাবড়ার বদর কুলতলার বাসিন্দা প্রতিমা মজুমদার। তিনি বিজেপি সমর্থক। তাঁর জামাই ভোলানাথ দে-ও বিজেপি কর্মী হিসেবে পরিচিত। তাঁর বাড়ি নিউ ব্যারাকপুরে। ভোলানাথ ও স্ত্রী রুনু দে প্রায়ই প্রতিমার বাড়িতে যাতায়াত করতেন। ভোলানাথ একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী।
অভিযোগ, 2024 লোকসভা নির্বাচনের সময় তৃণমূল কর্মীরা তাঁকে নানাভাবে হুমকি দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাতে কর্ণপাত করেননি। ভোলানাথ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা দলের হয়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন। লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর ভোলানাথ, তাঁর স্ত্রী রুনু ও শাশুড়ি প্রতিমার উপর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়। সেই রাতে প্রতিমা মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে গ্রাম ছেড়ে নিউ ব্যারাকপুরে চলে যান ৷
অভিযোগ, এরপরই তৃণমূল সমর্থকরা প্রতিমার জমি জবরদখল করে নেয়। নিউ ব্যারাকপুরে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারপর বেশ কয়েকবার প্রতিমা, তাঁর মেয়ে-জামাইকে নিয়ে গ্রামে ফেরার চেষ্টা করেছেন ৷ কিন্তু তৃণমূল সমর্থকদের বাধায় বারবার তাঁদের ফিরে যেতে হয়েছে ৷
সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পালাবদল হতেই প্রতিমা জামাই-মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। শুক্রবার দুপুরে তাঁরা স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে কথা বলেই গ্রামে ফেরেন। পুলিশ আধিকারিকরা তাঁদের নিরাপদে গ্রামে ফেরার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু গ্রামে ফিরতেই প্রতিমা, তাঁর মেয়ে রুনু দে'র উপর আবার হামলা শুরু হয়। মারধর করা হয় তাঁর আরও এক মেয়ে ঝুনুকেও ৷
আক্রান্ত রুনু দে'র অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা দু'বছর আগে আমাদের গ্রামছাড়া করেছিল। আমরা যে কয়েকবার বাড়ি ফেরার চেষ্টা করেছি, ওরা আমাদের মেরেছে। আজ বাড়ি ফিরতেই আবার আমাদের উপর হামলা চালিয়েছে ৷ মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের ৷ আমরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি ৷ আমরা সঠিক বিচার চাই ৷
হাবড়ার বিজেপি বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল বলেন, "2024 সালে আমাদের সমর্থক ওই পরিবারটি তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের আক্রমণে গ্রাম ছাড়া হয়েছিল। আজ তাঁরা গ্রামে ফিরতেই ফের হামলা চালানো হল। হাবড়া 1 নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেহাল আলি মণ্ডলের নির্দেশেই এই হামলা হয়েছে ৷ আমরা পুলিশকে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করতে বলেছি। দোষীদের বিরুদ্ধে পুলিশকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলেছি ৷"
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। রক্তাক্ত অবস্থায় কয়েকজনকে উদ্ধার করে পুলিশ হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে পাঠিয়েছে ৷ ঘটনায় জড়িত অভিযোগে কয়েকজনকে পুলিশ ইতিমধ্যে আটক করেছে ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ তৃণমূল নেতা, নেহাল আলি মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাঁর মোবাইল ফোন সুইচ বন্ধ করা রয়েছে ৷