পঞ্চায়েতস্তরে দুর্নীতি রুখতে কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিলীপ ঘোষের

পঞ্চায়েতস্তরে দুর্নীতি রুখতে কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিলীপ ঘোষের
সোমবার হুগলির চুঁচুড়ায় পঞ্চায়েতের পর্যালোচনা বৈঠক হয়৷ সেই বৈঠকে যোগদেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ৷
Published : July 27, 2026 at 10:37 PM IST
চুঁচুড়া (হুগলি), 27 জুলাই: পঞ্চায়েতস্তরে দুর্নীতি রুখতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ৷ সোমবার হুগলির চুঁচুড়া রবীন্দ্রভবনে এক পর্যালোচনা বৈঠকে যোগ দেন ৷ সেই বৈঠকের পরই সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি পঞ্চায়েতস্তরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারি দেন ৷
পঞ্চায়েতে দুর্নীতি নিয়ে ইঞ্জিনিয়র-সহ সচিবদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠেছে । সেই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘‘আগের কিছু টেন্ডার ও কাজ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। রিভিউ হচ্ছে । টেন্ডার ছাড়াই বেনিয়মে কাজ হয়ে গিয়েছে । তার টাকা এদিক-ওদিক হয়েছে । ফিট সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু রাস্তা হয়নি, এমনও অভিযোগ উঠে এসেছে ।’’ তিনি আরও জানান, পঞ্চায়েতস্তরে অডিট চলছে ও একাধিক ইঞ্জিনিয়রকে ট্রান্সফার করা হয়েছে ৷ দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷
এদিন চুঁচুড়া রবীন্দ্র ভবনে হুগলি জেলার পঞ্চায়েতগুলোকে নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক হয় ৷ সেই বৈঠকে পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ উপস্থিত হন । এছাড়াও পঞ্চায়েত সচিব ড. পি উল্গানাথন, জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি, জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধারা ও দফতরের আধিকারিকরা । হুগলির পঞ্চায়েতগুলির কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ।
বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন দিলীপ ঘোষ ৷ সেখানে তিনি পঞ্চায়েতস্তরে দুর্নীতিতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি যেমন দেন, পাশাপাশি উত্তর দেন আরও একাধিক ইস্যু নিয়ে নিয়ে ৷ তার মধ্যে আদিনায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার বিষয় ৷ এই প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘‘যা কিছু পুরনো সংস্কৃতি আছে, সেগুলো ফিরবে । কাশী বিশ্বনাথ, মহাকালেশ্বর হলে আদিনাথ কেন হবে না ? গত কয়েক বছরে দুর্গাপুজো, কালীপুজোর উপর আক্রমণ হয়েছে । সব নিয়ে এফআইআর হয়েছে ৷ অফিসারদের সাসপেন্ড করা হয়েছে ।’’
আলুর দাম নিয়েও প্রশ্ন করা হয় দিলীপ ঘোষকে ৷ উত্তরে পঞ্চায়েতমন্ত্রী বলেন, ‘‘প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গত কয়েক বছর ধরে আলু বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন । ভিন্ন রাজ্যের আলুর বাজার নষ্ট হয়ে গিয়েছে । 30 লক্ষ মেট্রিক টন আলু উদ্বৃত্ত হয়েছে এ রাজ্যে । এটা বাইরে পাঠানোর চেষ্টা চলছে । অর্থ দফতরে আমি তিনবার ফাইল পাঠিয়েছি । অর্থ দফতর বাজেটে ঘোষণা করেছিল চাষির কাছ থেকে আলু সংগ্রহ করার জন্য ভর্তুকি দেওয়া হবে । আমরা চাইছি হিমঘর মালিক ও ব্যবসায়ীদের যাঁরা ভিন রাজ্যের আলু পাঠান, তাঁদেরকে ভর্তুকি দেওয়ার । কৃষি বিপনন দফতর তরফে সামান্য ভর্তুকি দেওয়ার ব্যবস্থা করছি ।’’
এছাড়া দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘‘বিজেপি সরকার আসার পরে বহু প্রকল্প লাগু হয়েছে । আগে যা ছিল, এখন অনেক অর্থ বরাদ্দ হয়েছে । নির্বাচনের আগে ও পরে যে কাজ হয়েছে, সেই সব প্রকল্পের সার্ভে করা হচ্ছে । ইতিমধ্যেই অনেক রকম সুবিধা দেওয়া হচ্ছে । অন্নপূর্ণা ভান্ডারে অনেক নাম বাদ গিয়েছে ৷ অনেক নাম নতুন করে নথি ভুক্ত করা হয়েছে । ভিবিজিরামজি-তে নিয়ম বদল হয়েছে । পঞ্চায়েতের নিয়মের বদল হয়েছে । কাজ কতটা হচ্ছে, সেটা নিয়ে রিভিউ মিটিং চলছে জেলায় জেলায় ।’’
আবাস যোজনার দুর্নীতি নিয়েও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান ৷ সেই প্রক্রিয়া এখন চলছে বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী ৷ অন্যদিকে নকশালবাড়িতে বিগত তিনমাসে 7 লক্ষ টাকা খাজনা আদায় হয়েছে । এই নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘‘হুগলি জেলাতেও খাজনা আদায় বাড়বে । কাজ না আদায় হতো অন্যভাবে চলে যেত । জমা পড়তো না । মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন 50-60 শতাংশ খাজনা আদায় বাড়বে ।’’