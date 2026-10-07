জুনিয়র ও সাব-জুনিয়র জাতীয় যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপ: 5টি সোনা-সহ 13 পদক বাংলার

জুনিয়র ও সাব-জুনিয়র জাতীয় যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপ: 5টি সোনা-সহ 13 পদক বাংলার
Junior and Sub-Junior National Yogasana Sports Championship: ব্যক্তিগত ইভেন্টে দু’টি সোনার পদক জিতলেন হুগলির সৃজা সাহা ৷
Published : October 7, 2026 at 8:13 PM IST
জয়পুর ও হুগলি, 7 অক্টোবর: ভারতীয় যোগা ফেডারেশন আয়োজিত জুনিয়র ও সাব-জুনিয়র জাতীয় যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপে জোড়া সোনা জিত বাংলার সৃজা সাহা ৷ হুগলির মানকুণ্ডুর বাসিন্দা 17 বছরের সৃজা জুনিয়র বিভাগের তিনটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল ৷ যার মধ্যে দু’টিতে সোনা ও একটিতে ব্রোঞ্জ পেয়েছে ৷ এছাড়াও রাজ্যের একাধিক জেলার প্রতিযোগী এই জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল ৷ তাদের মধ্যেও অনেকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে ৷ মোট 5টি সোনা-সহ 13টি পদক জিতেছে বাংলার প্রতিযোগীরা ৷
গত 3 অক্টোবর থেকে 6 অক্টোবর চারদিনের 51তম জুনিয়র ও সাব-জুনিয়র জাতীয় যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজন করা হয় 'পিঙ্ক সিটি' জয়পুরে ৷ সেখানকার অলঙ্কার পিজি গার্লস কলেজ ক্যাম্পাসে আয়োজিত টুর্নামেন্টে দেশের মোট 1200 প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল ৷ জুনিয়র যোগাসন চ্যাম্পিয়ন শিপে ট্রাডিশনাল ও ফ্রি ফ্লো ইভেন্টে সোনা জিতেছে সে ৷ আর্টিসটিক সোলো যোগাসনে তৃতীয়স্থান অর্জন করে ব্রোঞ্জ জিতেছে সৃজা সাহা ৷
প্রতিযোগিতায় অসাধারণ পারফর্ম্যান্সের পর রাজস্থান থেকে সৃজা বলে, "অনেকগুলো রাজ্য থেকে অংশ নিয়েছিল প্রতিযোগীরা ৷ সেখানে আমি তিনটে বিভাগের দু’টিতে সোমা জিতেছি আর একটায় ব্রোঞ্জ ৷ আগামিদিনে পড়াশোনা ও যোগাসন দু’টোই চালিয়ে নিয়ে যেতে চাই ৷" সৃজা জানিয়েছে, ভবিষ্যতে তার টার্গেট দক্ষিণ কোরিয়ায় আয়োজিত হতে চলা 11তম এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ৷ সেখানে পারফর্ম করে দেশকে মেডেল এনে দিতে চায় সতেরোর কিশোরী ৷
অনেক বছর ধরেই যোগাসনে একাধিক পদক জয় করেছে মানকুণ্ডুর সৃজা ৷ পড়াশোনা পাশাপাশি যোগাসন চালিয়ে যাচ্ছে সে ৷ তার বাবা ইলেকট্রিকের কাজ করেন ৷ মাধ্যমিকে 72 শতাংশ নম্বর পেয়েছে সে ৷ একাদশ শ্রেণির এই ছাত্রীর পরবর্তী লক্ষ দক্ষিণ কোরিয়ায় আয়োজিত 11তম এশিয়ান যোগা চ্যাম্পিয়নশিপ ৷
সৃজার কোচ অমিত দাস বলেন, "রাজস্থানে মোট 22টি রাজ্য অংশ নিয়েছিল এই যোগাসন প্রতিযোগিতায় ৷ সৃজা দশ বছর ধরে যোগা প্র্যাকটিস করছে ৷ আমার ইচ্ছে ও আগামী অলিম্পিকে অংশ নেবে ৷ ও যাতে সবরকম ভাবে সহযোগিতা পায়, সেটাই সরকারের কাছে আবেদন আমার ৷ মানকুণ্ডুর সৃজা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ থেকে হাওড়া, নদিয়া-সহ বিভিন্ন জেলার প্রতিযোগিরা অংশ নিয়েছিল ৷"
সৃজা ছাড়া উত্তর 24 পরগনা স্বর্ণপদক জয়ী হল রঙ্কিতা মণ্ডল (জুনিয়র ফ্রি ফ্লো বিভাগ) ৷ রঙ্কিতা এবং পৌষানী সাহা সাব-জুনিয়ার আর্টিস্টিক বিভাগে রূপো জিতেছে ৷ সাব-জুনিয়রে ফ্রি ফ্লো বিভাগে মিক্সড গ্রুপ ইভেন্টে প্রথম হয়েছে হুগলির সায়ন দাস, অভিনায়ু বর্মন এবং সানিয়া খাতা ৷ জুনিয়র বিভাগে মিক্সড গ্রুপ ইভেন্টে প্রথম হয়েছে নদিয়ার বিনীত ঘোষ ও শ্রুতি দেবনাথ এবং তৃতীয় হয়েছে ঋদ্ধি পাল ও এসনা মণ্ডল ৷