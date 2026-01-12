মঙ্গলধ্বনি থেকে যুবচেতনার আহ্বান, রাজ্যজুড়ে উদযাপিত বিবেকানন্দ জন্মদিবস
সিমলা স্ট্রিট থেকে বেলুড় মঠ, বিবেকানন্দ স্মৃতি বিজড়িত স্থানে মহাসমারোহে উদযাপিত যুগনায়কের জন্মদিবস ৷ ভোর থেকে দিনভর অনুষ্ঠানের মধ্যে চলছে স্বামীজী'র আবির্ভাব দিবস উদযাপন ৷
Published : January 12, 2026 at 1:17 PM IST
হাওড়া/কলকাতা, 12 জানুয়ারি: বেলুড় মঠ আজ যেন নিঃশব্দ গাম্ভীর্যে মোড়া এক তীর্থভূমি । 12 জানুয়ারি, স্বামী বিবেকানন্দের 164তম জন্মদিন ৷ একই সঙ্গে 42তম জাতীয় যুব দিবস ৷ এই যুগল দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ সংঘের পবিত্র প্রাঙ্গণে আধ্যাত্মিকতা ও চেতনাবোধের এক অনন্য মিলন প্রত্যক্ষ করল শহর ৷
রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা ভোর থেকেই শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য জড়ো হন । দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের কথা রয়েছে । বিভিন্ন স্কুল পড়ুয়াদের মন্ত্রোচ্চারণ, গান ও প্যারেডে মুখরিত হল মঠ প্রাঙ্গণ ৷ এক আলাদাই দিন আজ ৷
ভোরের আলো ফোটার আগেই ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণদেবের মন্দিরে মঙ্গল আরতির ধ্বনিতে সূচিত হয় দিনের কর্মসূচি । ধূপ-ধুনোর আবেশে, স্তবগানের অনুরণনে মঠ প্রাঙ্গণ যেন আত্মনিমগ্ন হয়ে ওঠে । এর পরপরই স্বামী বিবেকানন্দের মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ পূজার্চনা । সন্ন্যাসীদের স্তবপাঠ, নৈবেদ্য অর্পণ এবং নীরব প্রার্থনায় ধরা পড়ে এক গভীর শ্রদ্ধা—যেন কালোত্তীর্ণ এক ভাবধারার প্রতি নতশীর স্বীকৃতি ।
দিন গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বেলুড় মঠের মাঠে শুরু হয় নানা ধর্মীয় ও ভাবসভা । আলোচনায় বারবার ফিরে এল স্বামীজীর সেই অমোঘ আহ্বান—"ওঠো, জাগো এবং লক্ষ্যে না-পৌঁছনো পর্যন্ত থেমো না ।" বক্তৃতার মঞ্চ থেকে উচ্চারিত হল তাঁর দর্শন, তাঁর জাতীয়তাবোধ, তাঁর যুবসমাজের প্রতি বিশ্বাস । প্রতিটি বক্তব্যেই ছিল আত্মগঠনের তাগিদ এবং সমাজচেতনার অনিবার্য ডাক।
"যুবশক্তিই জাতির ভবিষ্যৎ"—এই বক্তব্যেই প্রতিফলিত জাতীয় যুব দিবসের মর্মবাণী । 42তম জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের তরফে শৃঙ্খলাবদ্ধ শোভাযাত্রা মঠ প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছয় । পতাকা, ব্যানার আর স্তবধ্বনিতে সেই শোভাযাত্রা ছিল নীরব অথচ দৃঢ় প্রত্যয়ের প্রকাশ ।
বিবেকানন্দের জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে সোশালে পোস্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এক্স হ্যান্ডেলে দু'টি পোস্টে একটি তাঁর স্মৃতিবিজড়িত স্থান নিয়ে বাংলায় কী কাজ হয়েছে, তা নিয়ে বাংলায় অন্যটি তাঁর ভাবধারায় যুবক-যুবতীদের শুভেচ্ছা জানাতে ইংরাজি পোস্ট ৷
On the occasion of the National Youth Day, which is celebrated on the birth anniversary of Swami Vivekananda, I extend my warmest greetings to the patriotic young men and women of our country.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) January 12, 2026
Swamiji believed that the youth are the architects of a nation’s destiny. Our…
তিনি লেখেন,"স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকীতে পালিত জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে, আমি আমাদের দেশের দেশপ্রেমিক যুবক-যুবতীদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি । স্বামীজী বিশ্বাস করতেন যে যুবসমাজই জাতির ভাগ্যের স্থপতি । আমাদের সরকার তাদের শিক্ষা, দক্ষতা এবং সুযোগ দিয়ে ক্ষমতায়িত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যাতে তারা অগ্রগতির এক নতুন যুগে প্রবেশ করতে পারে । আসুন আমরা "ওঠো, জাগো, এবং লক্ষ্যে না-পৌঁছনো পর্যন্ত থেমো না" এই সংকল্প করি ।
ভারতের স্বাদেশিক আধ্যাত্মিক চেতনার প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) January 12, 2026
স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের স্বদেশভক্তি ও সকল সমাজকর্মের অনুপ্রেরণা। তাঁর দেশপ্রেমের আদর্শ, দরিদ্রনারায়ণের সেবার বার্তা, ঐক্য, শান্তি ও সম্প্রীতির বাণী আমাকে সবসময়…
পরবর্তী পোস্টে তিনি বলেন,"স্বামী বিবেকানন্দের দেশপ্রেম, সমাজসেবা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে এবং পথপ্রদর্শক শক্তি হিসেবে কাজ করে । দেশের প্রতি ভালোবাসা, দরিদ্র ও পীড়িতদের সেবা এবং ঐক্য, শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা তাঁর শিক্ষা সর্বদা আমাকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করেছে ।"
স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন শাখা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শোভাযাত্রা বের করে ৷ যেখানে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অংশ নিতে দেখা গিয়েছে । উত্তর কলকাতায় স্বামী বিবেকানন্দের জন্মস্থান সিমলা স্ট্রিটে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এবং বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান ।
এই দিনে বিশেষভাবে নজর কেড়েছে বেলুড় মঠে বহু ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি । বেলুড় সংলগ্ন ও দূরবর্তী নানা বিদ্যালয় থেকে আসা অসংখ্য পড়ুয়া স্বামীজীর জন্মদিনে মঠে হাজির হয় এদিন । কারও চোখে বিস্ময়, কারও মুখে শ্রদ্ধা—তাদের উপস্থিতিতেই যেন জাতীয় যুব দিবসের প্রকৃত সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় ।
"স্বামী বিবেকানন্দ কেবল একজন সন্ন্যাসী নন, তিনি এক চলমান প্রেরণা"—এই উপলব্ধিই যেন আজ সারা বেলুড় মঠের বাতাসে ভাসে । আড়ম্বর নয়, নিঃশব্দ মর্যাদায়; উচ্ছ্বাস নয়, সংযত আবেগে—এই ভাবগম্ভীর পরিবেশেই স্বামীজীর জন্মদিন উদযাপন করল বেলুড় মঠ ৷ যেখানে অতীতের মহিমা আর ভবিষ্যতের প্রত্যাশা একসূত্রে বাঁধা ৷