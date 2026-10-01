মন্ত্রিগোষ্ঠীর বৈঠকে পাশ রাজ্যের নয়া শিল্পনীতি, অপেক্ষা মন্ত্রিসভার অনুমোদনের

মন্ত্রিগোষ্ঠীর বৈঠকে পাশ রাজ্যের নয়া শিল্পনীতি, অপেক্ষা মন্ত্রিসভার অনুমোদনের
Bengal new industrial policy: নবান্নে এই দিনের বৈঠকে শিল্পনীতির খসড়া চূড়ান্ত করেছে মন্ত্রীগোষ্ঠী বা 'গ্রুপ অফ মিনিস্টারস'। মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিলেই কার্যকর হবে নয়া শিল্পনীতি ৷
Published : October 1, 2026 at 7:41 PM IST
কলকাতা, 1 অক্টোবর: তৃণমূল আমলের 'শিল্পবন্ধ্যা' পশ্চিমবঙ্গকে ট্রাকে ফেরাতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার ৷ এবার মন্ত্রিগোষ্ঠীর বৈঠকে পাশ হল রাজ্যের শিল্পনীতি ৷ রাজ্যের শিল্পনীতি কি হবে, তা নিয়ে বৃহস্পতিবার নবান্নে বৈঠকে বসেছিলেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত-সহ মন্ত্রিসভার অন্য মন্ত্রীরা ৷
এর আগে, বিভিন্ন বণিকসভা ও শিল্পপতিদের একাংশের সঙ্গেও বৈঠক করেন তাঁরা ৷ আলোচনার মাধ্যমে শিল্পনীতির মূল খসড়ায় অনুমোদন দিয়েছে এই মন্ত্রিগোষ্ঠী বা 'গ্রুপ অফ মিনিস্টারস'। এবার এটিকে পাঠানো হবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালের কাছে ৷ সেখানে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য যদি সুপারিশ থাকে, তা সম্পন্ন করে মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনার জন্য পেশ করা হবে ৷ মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিলেই রাজ্যের জন্য নয়া শিল্পনীতি কার্যকর হবে ৷
এই দিনের বৈঠকে শিল্পনীতির খসড়া চূড়ান্ত করেছে মন্ত্রীগোষ্ঠী বা 'গ্রুপ অফ মিনিস্টারস'। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক মন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পুজোর আগেই শিল্পনীতি ঘোষণা করার একটা লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ৷ সেই লক্ষ্য নিয়ে আজকে বৈঠক ছিল ৷ সেখানে শিল্পনীতি চূড়ান্ত খসড়ায় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ৷ তার মানে একটি কার্যকর হয়ে যাবে, এমনটি ভাবার কারণ নেই। কারণ এরপর এটি পাঠানো হবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ৷ তিনি সবুজ সংকেত দিলেই তা মন্ত্রিসভায় পেশ করা হবে ৷ সেক্ষেত্রে রাজ্যে শিল্পনীতি কার্যকর করার পথে আরও একধাপ এগিয়েছে রাজ্য সরকার, এটা বলাই যায়। আগামী সপ্তাহে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সেখানেই এই শিল্পনীতি গ্রহণের বিষয় চূড়ান্ত অনুমোদন হতে পারে ৷
এই দিনের আলোচনার পর নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, শিল্পনীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে মূলত জমি, বিদ্যুৎ এবং ইনসেনটিভ পলিসির উপর বিশেষ করে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ শিল্প স্থাপনের প্রক্রিয়া সহজ করতে ‘সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম’(Single Window System)-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়া হিন্দমোটর, সিঙ্গুর ও ডোমজুড়ে জমি দেওয়ার এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিকাঠামো উন্নতির পরিকল্পনা রয়েছে ৷ শিল্পায়নের জট কাটাতে আসানসোল-দুর্গাপুর, হাওড়া, রানিগঞ্জ ও দমদম-সহ বিভিন্ন বন্ধ রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি কারখানার জমি অধিগ্রহণ এবং লিজ দেওয়ার পদ্ধতি খতিয়ে দেখছে শিল্প দফতর ৷ তবে কোনওভাবে বন্ধ কারখানার জমি শুধুমাত্র আবাসনে ব্যবহৃত হবে না ৷
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই জানিয়েছিলেন, পুজোর আগেই শিল্পনীতি নির্দিষ্ট করতে চায় রাজ্য সরকার। মাঝে আর কয়েকটা দিন। সেই জায়গা থেকে কাজ দ্রুত শেষ করে ফেলতে চাইছে শুভেন্দু সরকার ৷ রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় জানিয়েছিলেন,"দেশের অধিকাংশ রাজ্য এবং পশ্চিমবঙ্গের আশপাশের রাজ্যগুলির মধ্যে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে ৷ ফলে পশ্চিমবঙ্গকেও উপযোগী ব্যবস্থা করতে হবে ৷ সেই জায়গা থেকেই দ্রুত শিল্পনীতি কার্যকর করা অত্যন্ত জরুরি ৷"