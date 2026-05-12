রাজ্যের সমস্ত উন্নয়ন পর্ষদ চেয়ারম্যানদের বরখাস্ত করেছে সরকার, জোর জল্পনা উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিকমহলে

রাজ্যের সমস্ত উন্নয়ন পর্ষদ চেয়ারম্যানদের বরখাস্ত করেছে সরকার, জোর জল্পনা উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিকমহলে
পাহাড়ে বিমল গুরুংয়ের নেতৃত্বাধীন 'গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'কে মোকাবিলা করার জন্য তৎকালীন তৃণমূল সরকার পাহাড়ে বিভিন্ন জনজাতিভিত্তিক 16টি উন্নয়ন পর্ষদ বা বোর্ড গঠন করেছিল।
Published : May 12, 2026 at 5:26 PM IST
দার্জিলিং, 12 মে: উত্তরবঙ্গের 21টি উন্নয়ন পর্ষদ এবং 6টি পুরসভা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি সংস্থার মনোনীত চেয়ারম্যান ও সদস্যদের কার্যকাল সমাপ্ত ঘোষণা করেছে নবনির্বাচিত বিজেপি সরকার ৷ এই বদলের ফলে পাহাড়ের রাজনৈতির সমীকরণও বদলাবে বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল ৷
এই পর্ষদগুলোর অধিকাংশেরই নিয়ন্ত্রণে ছিল তৃণমূল কংগ্রেস বা তাদের সহযোগীরা ৷ এগুলো প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের মূল ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হত ৷ সোমবার স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতর থেকে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে, যেখানে বিধিবদ্ধ নয় এমন সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং রাজ্য সরকার অনুমোদিত সংস্থার মনোনীত সদস্য, ডিরেক্টর ও চেয়ারম্যানদের বরখাস্ত করার কথা বলা হয়েছে ৷ পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন দফতরে 60 বছরের ঊর্ধ্বে পুনর্নিয়োগপ্রাপ্ত বা চাকুরির মেয়াদ বৃদ্ধি হওয়া অফিসার ও কর্মীদের নিয়োগও বাতিল করা হয়েছে ৷
দার্জিলিং পাহাড়ে বিমল গুরুংয়ের নেতৃত্বাধীন 'গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'কে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার জন্য তৎকালীন তৃণমূল সরকার পাহাড়ে বিভিন্ন জনজাতিভিত্তিক 16টি উন্নয়ন পর্ষদ বা বোর্ড গঠন করেছিল। একইভাবে উত্তরবঙ্গের সমতলে গোর্খা, কামতাপুরি ও রাজবংশী-সহ বিভিন্ন জাতিগত সম্প্রদায়ের জন্য পূর্বতন সরকার পাঁচটি উন্নয়ন পর্ষদ তৈরি করেছিল ৷
উন্নয়ন পর্ষদ ছাড়াও কালিম্পং, কার্শিয়াং ও মিরিক পুরসভাগুলো গত চার বছর ধরে মনোনীত সদস্যদের মাধ্যমেই পরিচালিত হচ্ছিল। যদিও নির্বাচনের সময় পেরিয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। এই পার্বত্য পুরসভাগুলোতে শেষবার নির্বাচন হয়েছিল 2017 সালে। উত্তরবঙ্গের সমতলের অন্য তিনটি সংস্থা—আলিপুরদুয়ার জেলার জয়গাঁ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের রায়গঞ্জ ও বুনিয়াদপুর পুরসভাও বর্তমানে প্রশাসকদের অধীনে রয়েছে ৷
দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "এই সিদ্ধান্ত আমাদের দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চল-সহ সারা রাজ্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পুরসভা নির্বাচনের পথ প্রশস্ত করবে ৷ তৃণমূলের 15 বছরের নাশকতার চেষ্টার পর অবশেষে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের জয় হল। এই আদেশের ফলে মনোনীত সকল পুর-চেয়ারম্যান, উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য, শিক্ষা পর্ষদ, স্কুল সার্ভিস কমিশন ও কলেজ সার্ভিস কমিশনের মনোনীত সদস্যদের অপসারণ নিশ্চিত হল।"
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকার 2013 সালের 6 ফেব্রুয়ারি 'মায়াল ল্যাং ডেভেলপমেন্ট বোর্ড' গঠনের মাধ্যমে রাজ্যে প্রথম উন্নয়ন পর্ষদের সূচনা করেছিল, যখন বিমল গুরুংয়ের নেতৃত্বাধীন জিটিএ-র সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এরপর পাহাড়ে আরও 16টি বোর্ড গঠন করা হয়।
পাহাড়ের প্রধান বোর্ডগুলো হল:
1. লেপচা উন্নয়ন বোর্ড (2013)
2. তামাং উন্নয়ন বোর্ড (2014)
3. শেরপা উন্নয়ন বোর্ড (2015)
4. ভুটিয়া উন্নয়ন বোর্ড (2015)
5. লিম্বু উন্নয়ন বোর্ড (2016)
6. মঙ্গর উন্নয়ন বোর্ড (2016)
7. রাই উন্নয়ন বোর্ড (2016)
8. নেওয়ার উন্নয়ন বোর্ড (2016)
9. কামি উন্নয়ন বোর্ড (2016)
10. সার্কি উন্নয়ন বোর্ড (2016)
11. দামাই উন্নয়ন বোর্ড (2016)
12. গুরুং উন্নয়ন বোর্ড (2017)
13. তরাই-ডুয়ার্স ও শিলিগুড়ি আদিবাসী উন্নয়ন বোর্ড
14. ভুজেল উন্নয়ন বোর্ড
15. সুনিবার উন্নয়ন বোর্ড
16. যখা উন্নয়ন বোর্ড
এই বোর্ডগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল পাহাড়ের পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন ছোট-বড় জনজাতির সংস্কৃতি রক্ষা এবং তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো। এই বোর্ডগুলো মূলত বাড়ি তৈরি, হোমস্টে, কমিউনিটি সেন্টার এবং ঘোড়চলার রাস্তা তৈরির মতো প্রকল্প হাতে নিয়েছিল ৷ তবে পর্ষদগুলোর প্রধান কাজ ছিল 2 লক্ষ টাকা ব্যয়ে উপভোক্তাদের জন্য ঘর তৈরি করা।
অবশ্য বেশ কিছু পর্ষদের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগও উঠেছিল ৷ দার্জিলিং হিল বিজেপির সভাপতি সঞ্জীব লামা বলেন, "এই বোর্ডগুলোর বিরুদ্ধে অনেক আগে থেকে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এদের কাজের ধরন নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।"
সূত্রের দাবি, 2022 সাল থেকে মমতা সরকার এই পর্ষদগুলোতে বড় কোনও তহবিল বরাদ্দ করেনি। পাহাড়ের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য এই পর্ষদগুলোকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা বিশেষ সফল হয়নি।