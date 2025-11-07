SIR প্রক্রিয়ায় এগিয়ে বাংলা, বিএলও-দের 'ফাঁকিবাজি'র তদন্তের নির্দেশ কমিশনের

SIR প্রক্রিয়ায় এগিয়ে বাংলা, বিএলও-দের 'ফাঁকিবাজি'র তদন্তের নির্দেশ কমিশনের
উত্তরবঙ্গের কয়েকজন বিএলও-র সঙ্গে কথা বললেন সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী ৷ এরপর গন্তব্য মালদা ও দুই দিনাজপুর ৷
Published : November 7, 2025 at 8:49 PM IST
শিলিগুড়ি, 7 নভেম্বর: দেশের বাকি আটটি রাজ্য এবং তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর প্রক্রিয়া ৷ শুক্রবার বিকেলে শিলিগুড়ির স্টেট গেস্ট হাউজে বৈঠকের পর এমনটাই জানা গিয়েছে ৷ বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে সন্তুষ্ট কমিশনের প্রতিনিধি দল ৷ তবে, বিএলও-দের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁরা ৷
এদিন দার্জিলিং জেলা ও শিলিগুড়ি মহকুমার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন পশ্চিমবঙ্গের তত্ত্বাবধানকারী সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল ৷ বৈঠকে ছিলেন, রাজ্যের অতিরিক্ত নির্বাচনী আধিকারিক দিব্যেন্দু দাস, দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক মণীশ মিশ্র-সহ অন্যান্যরা ৷
4 নভেম্বর থেকে নয়টি রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর-এর এন্যুমারেশন ফর্ম বিতরণ শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ রাজ্যে এই প্রক্রিয়া কেমন চলছে, তা খতিয়ে দেখতে বুধবার দিল্লি থেকে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল উত্তরবঙ্গে পৌঁছায় ৷ তাঁরা আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ির নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে রিপোর্ট নেন ৷ এদিন দার্জিলিং ও শিলিগুড়ি মহকুমার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে রিপোর্ট নিলেন তাঁরা ৷
সেখানে কয়েকজন বিএলও-র সঙ্গে কথাও বলেন সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী এবং তাঁর টিম ৷ তাঁদের থেকে এসআইআর প্রক্রিয়ার কাজের অগ্রগতি নিয়ে জানতে চান ৷ যেখানে বিএলও-রা তাঁদের সুবিধা-অসুবিধার কথা তুলে ধরেন ৷ এই নিয়ে রাজ্যের অতিরিক্ত নির্বাচনী আধিকারিক দিব্যেন্দু দাস বলেন, "উত্তরবঙ্গে এসআইআরের কাজ খুব ভালোভাবে চলছে ৷ অন্যান্য রাজ্যের থেকে অনেক এগিয়ে রয়েছি আমরা ৷ কিছু বিএলও-দের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের অভিজ্ঞতা শোনা হয়েছে ৷ কিছু অভিযোগ এসেছিল সেগুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"
তিনি জানিয়েছেন, একাংশ বিএলও-দের বিরুদ্ধে বাড়ি-বাড়ি না-যাওয়ার যে অভিযোগ উঠেছে, সেগুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি ৷ এমনকি বিএলও-রা যাতে নিজেদের কর্তব্যে ফাঁকি না-দিয়ে, বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিলি করেন, সেই বিষয়টিও নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, বিএলও-দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক বা জেলাশাসককে ৷
সূত্রের খবর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় এসআইআর-এর কাজ যাতে ত্রুটিহীনভাবে হয়, তার জন্য বিশেষ নজর দিতে বলা হয়েছে জেলার নির্বাচনী আধিকারিকদের ৷ শনিবার প্রতিনিধি দল কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন ৷ পরে সেখান থেকে মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে এসআইআর প্রক্রিয়ার কাজ খতিয়ে দেখতে যাবে প্রতিনিধি দল ৷