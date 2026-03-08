'রাষ্ট্রপতিকে অপমানের জবাব দেবে বাংলার মা-বোনেরা', বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায় মমতা

'রাষ্ট্রপতিকে অপমানের জবাব দেবে বাংলার মা-বোনেরা', বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায় মমতা
বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, মমতা উত্তরবঙ্গের জন্য 900 কোটি টাকা খরচ করে । আমরা সরকারে এলে 50 হাজার কোটি টাকা খরচ করব ।
Published : March 8, 2026 at 8:38 PM IST
দার্জিলিং, 8 মার্চ: রাষ্ট্রপতির উত্তরবঙ্গ সফর ঘিরে তপ্ত রাজনীতির মধ্যেই রাজ্য সরকারকে নিশানা করলেন বিহারের উপ মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী । রবিবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে যেভাবে অপমান করা হয়েছে, তার জবাব বাংলার মা-বোনেরাই বিধানসভা নির্বাচনে দেবে ।"
রবিবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছন সম্রাট চৌধুরী । সেখান থেকে সড়কপথে মালবাজারে যান । মালবাজারে বিজেপির 'পরিবর্তন রথযাত্রা'য় অংশ নেওয়ার আগে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে রাষ্ট্রপতির সফর ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে তৈরি হওয়া বিতর্ক নিয়ে সরাসরি আক্রমণ করেন রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ।
পরে 'পরিবর্তন রথযাত্রা' থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে বিহারের উপ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মমতা উত্তরবঙ্গের জন্য 900 কোটি খরচ করে। আমরা সরকারে এলে 50 হাজার কোটি টাকা খরচ করব ।" এখানেই না থেমে বিহারের একদা 'গুন্ডারাজে'র প্রসঙ্গ টেনে সম্রাট চৌধুরী বলেন, "বিহারে একটা সময় গুন্ডাগিরি ছিল । কিন্তু বিহার আজ সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এক সময় বাংলাকে লাল ঝান্ডা লুটেছে । আর গত 15 বছর ধরে এই রাজ্যকে মমতা লুটছে । এবার এর বদল দরকার ৷"
উত্তরবঙ্গের চা বাগানের প্রসঙ্গ টেনেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে কটাক্ষ করেছেন বিহারের উপ মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "এখানের চা বাগানে উৎপাদন কীভাবে হবে ? সেটা মমতা দিদি ভাবে না । মমতা দিদি দুর্নীতি কীভাবে করতে চায় সেটা জানে । আদিবাসী, গোর্খা সমস্যার সমাধান না করে শুধুই লুট করে চলেছে ।"
প্রসঙ্গত, শনিবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন গোসাইপুরে নবম আন্তর্জাতিক সাঁওতাল ও আদিবাসী কাউন্সিলের সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু । প্রথমে ওই সম্মেলন শিলিগুড়ির ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরে হওয়ার কথা থাকলেও পরে নিরাপত্তার কারণে সেটি স্থানান্তরিত করা হয় গোসাইপুরের উত্তরা ময়দানে । কিন্তু সম্মেলন শেষে রাষ্ট্রপতি আচমকাই বিধাননগরে আদিবাসীদের একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন । সেখানেই সভাস্থল বদল এবং রাজ্য সরকারের তরফে অসহযোগিতার অভিযোগ তোলেন তিনি । রাষ্ট্রপতির সেই মন্তব্য সামনে আসার পর থেকেই শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানউতোর ।
ঘটনার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকও সক্রিয় হয় । রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে গোটা ঘটনার রিপোর্ট তলব করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে । অন্যদিকে রাজনৈতিক ময়দানেও শুরু হয়েছে তীব্র বাকযুদ্ধ । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করেন । পালটা জবাব দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
রবিবারই মথুরাপুরের জনসভা থেকে একটি ছবি দেখিয়ে বিজেপিকে পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দেন অভিষেক । ছবিটি তুলে ধরে তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী বসে আছেন, রাষ্ট্রপতি দাঁড়িয়ে । আর আমাদের বলা হচ্ছে আমরা নাকি রাষ্ট্রপতিকে অপমান করছি !" তাঁর দাবি, ছবিটি সরকারি তথ্যসংস্থা পিআইবি-র পোস্ট করা । অভিষেকের কথায়, "এটা আমার তোলা ছবি নয়। পিআইবি-র পোস্ট করা ছবি। বলুন তো, রাষ্ট্রপতিকে অপমান কে করছেন?"
এই আবহেই এদিন বাগডোগরায় কড়া প্রতিক্রিয়া দেন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী। তিনি বলেন, "যেভাবে রাজ্য সরকার রাষ্ট্রপতিকে অপমান করেছে, তার জবাব বাংলার মা-বোনেরাই দেবে । একজন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মেয়েকে দেশের প্রধানমন্ত্রী দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে বসিয়েছেন । বাংলায় যেখানে মহিলাদের সবচেয়ে বেশি সম্মান দেওয়া হয় বলে দাবি করা হয়, সেখানে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে এই ধরনের আচরণ বাংলার মানুষ মেনে নেবে না।" সম্রাটের দাবি, এই ঘটনার প্রভাব আগামী বিধানসভা নির্বাচনেও পড়বে। তাঁর কথায়, "বাংলার মানুষ সব দেখছে । ভোটের মাধ্যমেই এর জবাব দেওয়া হবে ।"