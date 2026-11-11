এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মিষ্টি জলের বাদাবন ঘিরে পর্যটন কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা, কী বলছেন পরিবেশপ্রেমীরা ?

এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মিষ্টি জলের বাদাবন ঘিরে পর্যটন কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা, কী বলছেন পরিবেশপ্রেমীরা ?
Tourism Hub in Malda: মালদায় রয়েছে এই বাদাবন ৷ নাম, হিজলবন ৷ এখানে বনভূমির পরিমাণ প্রায় 500 হেক্টর ৷ পার্থ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : November 11, 2026 at 5:32 PM IST
মালদা, 11 নভেম্বর: অনেকেরই জানা নেই, এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মিষ্টি জলের বাদাবন রয়েছে এই মালদা জেলায় ৷ সেই বনভূমির পরিমাণ প্রায় 500 হেক্টর ৷ এর মধ্যে রয়েছে একাধিক জলাশয় ৷ এবার এই হিজলবনকে রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে জায়গা করে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন রাজ্যের সেচ ও আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী জোয়েল মুর্মু ৷ ইতিমধ্যে তার কাজ শুরু করেছে প্রশাসন ৷ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে জেলায় পর্যটকদের আনাগোনা বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ তবে এই পরিকল্পনা এখনও কাগজে কলমেই রয়েছে ৷ বাস্তবায়িত হতে অনেকটা সময়ের প্রয়োজন ৷
জেলার সবচেয়ে বড় হিজলবন রয়েছে হবিবপুর ব্লকের শ্রীরামপুর ও ধুমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সিঙ্গাবাদ এবং তিলাসন গ্রামের মধ্যবর্তী এলাকায় ৷ এই এলাকাতেই রয়েছে প্রায় 250 হেক্টর বাদাবন ৷ বাকি বনভূমি অন্যান্য ব্লকে ছড়িয়ে রয়েছে ৷ হবিবপুরের হিজলবনের পাশ দিয়ে গিয়েছে বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া ৷ অর্থাৎ এই বনভূমিকে কেন্দ্র করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হলে পর্যটকরা একই সঙ্গে বনভূমি, সেখানকার জীববৈচিত্র এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত দেখার সুযোগ পাবেন ৷
তবে এই মুহূর্তে হিজলবনে যাওয়ার কোনও সঠিক রাস্তা নেই ৷ কৃষিজমির মধ্যে দিয়ে মেঠোপথ ধরে সেই বনভূমিতে যাওয়া যায়৷ শেষের কিছু অংশ পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই ৷ এখানে থাকা ও খাওয়ার কোনও ব্যবস্থাও নেই ৷ ফলে এই বনভূমি ঘিরে পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করতে গেলে প্রথমে এসব পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে ৷
একসময় বর্ষাকালে হিজলবন বিশাল জলাভূমিতে পরিণত হত ৷ জেলার পুরনো নথি বলছে, এই বনভূমিতে শুধু হিজল নয়, তার পাশাপাশি গাব, তমাল, চালতা, ডুমুর, অর্জুন-সহ নানা ধরনের গাছ ছিল ৷ ঘন বনে দিনের আলো সঠিকভাবে সব জায়গায় পৌঁছোত না ৷ গোটা এলাকায় বিচরণ করত বাঘ, চিতাবাঘ, বুনো মহিষ, হরিণ-সহ বিভিন্ন ধরনের প্রাণী ৷ সেসব প্রাণীর জন্যই শিকারিদের কাছে আদর্শ ছিল এই বনভূমি ৷
শুধুই সাধারণ মানুষজন নয়, এখানে শিকার করতে এসেছেন মুর্শিদাবাদের নবাব, লর্ড কার্জন, ডিউক অফ এডিনবরা, ময়মনসিংহের মহারাজের মতো বিশিষ্টরাও ৷ তবে এখন আর সেই দিন নেই৷ বনভূমির ঘনত্ব আর আগের মতো নেই৷ ফলে আগের মতো বুনো জন্তুদের এখন দেখা যায় না ৷ তবে বুনো শূকর থেকে শুরু করে শিয়ালের বিভিন্ন প্রজাতি এখনও এখানে দেখতে পাওয়া যায় ৷ আর পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের পাখি ৷ পাখির ছবি তুলতে বর্ষা বাদে সারা বছরই সেখানে পাখিপ্রেমীদের যাতায়াত রয়েছে ৷
পরিবেশপ্রেমী দীপঙ্কর দাসের কথায়, ‘‘হিজলবন শুধু মালদা নয়, গোটা রাজ্যেরই একটা সম্পদ ৷ একসময় এর আয়তন আরও বেশি ছিল ৷ কিন্তু সংরক্ষণের অভাবে বনভূমির পরিমাণ এখন অনেকটাই কমে গিয়েছে ৷ সেখানে বন কেটে বসতি স্থাপিত হয়েছে ৷ হবিবপুরের বাদাবনের কিছু অংশ বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ৷ ফলে কোনও কারণে সে’দেশের বনভূমিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে এপারের বনও ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘কয়েক বছর আগেই এমন ঘটনা ঘটেছে ৷ মন্ত্রী এই বনভূমিকে ঘিরে পর্যটন কেন্দ্র তৈরির কথা ভাবছেন ৷ এটা খুব ভালো উদ্যোগ ৷ জেলার উদ্ভিদ ও জীববৈচিত্রকে রক্ষা করতে গেলে হিজলবনের সংরক্ষণ খুব জরুরি ৷ সেখানে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হলে নিশ্চিতভাবেই বনভূমি সংরক্ষিত হবে ৷ মন্ত্রীর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি ৷’’
জেলার অন্যতম পাখিপ্রেমী সুদীপ্ত মানি বলছেন, ‘‘হিজলবনের পুরো অংশে এখনও যাওয়া যায় না ৷ বনের মধ্যে কয়েকটি জলাশয় রয়েছে ৷ তবে সবচেয়ে বড় জলাশয়টি প্রায় মজে গিয়েছে ৷ সেখানে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলতে হলে ওই জলাশয়টি দ্রুত সংরক্ষণ করতে হবে ৷ শীতকালে সেখানে প্রচুর পাখি আসে ৷ তবে জলাশয় মজে যাওয়ায় এখন আগের মতো পাখি আর আসে না ৷ বনে পৌঁছোনোর জন্য উপযুক্ত রাস্তা, পর্যটকদের থাকা ও খাওয়ার জন্য উপযুক্ত রেস্তরাঁ ও হোটেলের ব্যবস্থা করতে হবে ৷ তবেই সেখানে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা যাবে ৷’’
মন্ত্রীর উদ্যোগে সন্তোষপ্রকাশ করলেও যতক্ষণ না এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে, ততক্ষণ এই নিয়ে বেশি ভাবতে রাজি নন স্থানীয় বাসিন্দা রঞ্জিৎ পাহাড়ি ৷ তিনি বলেন, ‘‘তৃণমূল আমলেও বলা হয়েছিল, হিজলবন ঘিরে পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করা হবে ৷ বন দফতর নাকি সেই কাজ শুরুও করে দিয়েছে ৷ কিন্তু তৃণমূল সরকার বিদায় নিলেও এখানে কিছুই হয়নি ৷ আমরাও চাই, এই বন ঘিরে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠুক ৷ তাতে আমাদের এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে ৷ এখনও শীতের সময় প্রচুর মানুষ এখানে আসে ৷ পিকনিক করে৷ শুনেছি, এবার মন্ত্রী এখানে পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছেন ৷ এর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ ৷ কিন্তু শুধু উদ্যোগ নিলেই হবে না৷ তাকে বাস্তবায়িত করতে হবে ৷’’
মন্ত্রী জোয়েল মুর্মু বলেন, ‘‘সম্প্রতি আমি হিজলবন ঘুরে এসেছি ৷ ওই এলাকাটি প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর ৷ এই বনভূমির ঐতিহাসিক গুরুত্বও রয়েছে ৷ সেই জায়গায় খুব ভালো পর্যটন কেন্দ্র হতে পারে ৷ তবে এর জন্য সেখানে রাস্তাঘাট, খাওয়া আর থাকার ব্যবস্থা করতে হবে ৷ এসব পরিকাঠামো তৈরির জন্য প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা চলছে ৷ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার পর একটি পরিকল্পনা তৈরি করে বন দফতর আর পর্যটন দফতরে পাঠানো হবে ৷ আশা করছি, আমরা খুব তাড়াতাড়ি সেই পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট দফতরে পাঠাতে পারব ৷ সেই পরিকল্পনা অনুমোদিত হলেই কাজে হাত পড়বে ৷’’
জেলা প্রশাসনের এক শীর্ষকর্তা বলেন, ‘‘এই পরিকল্পনা প্রাথমিক স্তরে থাকলেও খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ চলছে ৷ মন্ত্রী নিজেও হিজলবনে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলতে তৎপর হয়েছেন ৷ আশা করা যায়, মাস দুয়েকের মধ্যেই আমরা পরিকল্পনা তৈরি করে সংশ্লিষ্ট দুই দফতরে পাঠাতে পারব ৷’’
আরও পড়ুন -