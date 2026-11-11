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এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মিষ্টি জলের বাদাবন ঘিরে পর্যটন কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা, কী বলছেন পরিবেশপ্রেমীরা ?

Tourism Hub in Malda: মালদায় রয়েছে এই বাদাবন ৷ নাম, হিজলবন ৷ এখানে বনভূমির পরিমাণ প্রায় 500 হেক্টর ৷ পার্থ দাসের প্রতিবেদন ৷

Tourism Hub in Malda
এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মিষ্টি জলের বাদাবনে হবে পর্যটন কেন্দ্র ! (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 11, 2026 at 5:32 PM IST

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মালদা, 11 নভেম্বর: অনেকেরই জানা নেই, এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মিষ্টি জলের বাদাবন রয়েছে এই মালদা জেলায় ৷ সেই বনভূমির পরিমাণ প্রায় 500 হেক্টর ৷ এর মধ্যে রয়েছে একাধিক জলাশয় ৷ এবার এই হিজলবনকে রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে জায়গা করে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন রাজ্যের সেচ ও আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী জোয়েল মুর্মু ৷ ইতিমধ্যে তার কাজ শুরু করেছে প্রশাসন ৷ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে জেলায় পর্যটকদের আনাগোনা বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ তবে এই পরিকল্পনা এখনও কাগজে কলমেই রয়েছে ৷ বাস্তবায়িত হতে অনেকটা সময়ের প্রয়োজন ৷

জেলার সবচেয়ে বড় হিজলবন রয়েছে হবিবপুর ব্লকের শ্রীরামপুর ও ধুমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সিঙ্গাবাদ এবং তিলাসন গ্রামের মধ্যবর্তী এলাকায় ৷ এই এলাকাতেই রয়েছে প্রায় 250 হেক্টর বাদাবন ৷ বাকি বনভূমি অন্যান্য ব্লকে ছড়িয়ে রয়েছে ৷ হবিবপুরের হিজলবনের পাশ দিয়ে গিয়েছে বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া ৷ অর্থাৎ এই বনভূমিকে কেন্দ্র করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হলে পর্যটকরা একই সঙ্গে বনভূমি, সেখানকার জীববৈচিত্র এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত দেখার সুযোগ পাবেন ৷

Tourism Hub in Malda
এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মিষ্টি জলের বাদাবন মালদার হিজলবন (ইটিভি ভারত)

তবে এই মুহূর্তে হিজলবনে যাওয়ার কোনও সঠিক রাস্তা নেই ৷ কৃষিজমির মধ্যে দিয়ে মেঠোপথ ধরে সেই বনভূমিতে যাওয়া যায়৷ শেষের কিছু অংশ পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই ৷ এখানে থাকা ও খাওয়ার কোনও ব্যবস্থাও নেই ৷ ফলে এই বনভূমি ঘিরে পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করতে গেলে প্রথমে এসব পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে ৷

একসময় বর্ষাকালে হিজলবন বিশাল জলাভূমিতে পরিণত হত ৷ জেলার পুরনো নথি বলছে, এই বনভূমিতে শুধু হিজল নয়, তার পাশাপাশি গাব, তমাল, চালতা, ডুমুর, অর্জুন-সহ নানা ধরনের গাছ ছিল ৷ ঘন বনে দিনের আলো সঠিকভাবে সব জায়গায় পৌঁছোত না ৷ গোটা এলাকায় বিচরণ করত বাঘ, চিতাবাঘ, বুনো মহিষ, হরিণ-সহ বিভিন্ন ধরনের প্রাণী ৷ সেসব প্রাণীর জন্যই শিকারিদের কাছে আদর্শ ছিল এই বনভূমি ৷

Tourism Hub in Malda
এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মিষ্টি জলের বাদাবন মালদার হিজলবন (ইটিভি ভারত)

শুধুই সাধারণ মানুষজন নয়, এখানে শিকার করতে এসেছেন মুর্শিদাবাদের নবাব, লর্ড কার্জন, ডিউক অফ এডিনবরা, ময়মনসিংহের মহারাজের মতো বিশিষ্টরাও ৷ তবে এখন আর সেই দিন নেই৷ বনভূমির ঘনত্ব আর আগের মতো নেই৷ ফলে আগের মতো বুনো জন্তুদের এখন দেখা যায় না ৷ তবে বুনো শূকর থেকে শুরু করে শিয়ালের বিভিন্ন প্রজাতি এখনও এখানে দেখতে পাওয়া যায় ৷ আর পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের পাখি ৷ পাখির ছবি তুলতে বর্ষা বাদে সারা বছরই সেখানে পাখিপ্রেমীদের যাতায়াত রয়েছে ৷

পরিবেশপ্রেমী দীপঙ্কর দাসের কথায়, ‘‘হিজলবন শুধু মালদা নয়, গোটা রাজ্যেরই একটা সম্পদ ৷ একসময় এর আয়তন আরও বেশি ছিল ৷ কিন্তু সংরক্ষণের অভাবে বনভূমির পরিমাণ এখন অনেকটাই কমে গিয়েছে ৷ সেখানে বন কেটে বসতি স্থাপিত হয়েছে ৷ হবিবপুরের বাদাবনের কিছু অংশ বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ৷ ফলে কোনও কারণে সে’দেশের বনভূমিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে এপারের বনও ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷’’

Tourism Hub in Malda
এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মিষ্টি জলের বাদাবন মালদার হিজলবন (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, ‘‘কয়েক বছর আগেই এমন ঘটনা ঘটেছে ৷ মন্ত্রী এই বনভূমিকে ঘিরে পর্যটন কেন্দ্র তৈরির কথা ভাবছেন ৷ এটা খুব ভালো উদ্যোগ ৷ জেলার উদ্ভিদ ও জীববৈচিত্রকে রক্ষা করতে গেলে হিজলবনের সংরক্ষণ খুব জরুরি ৷ সেখানে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হলে নিশ্চিতভাবেই বনভূমি সংরক্ষিত হবে ৷ মন্ত্রীর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি ৷’’

জেলার অন্যতম পাখিপ্রেমী সুদীপ্ত মানি বলছেন, ‘‘হিজলবনের পুরো অংশে এখনও যাওয়া যায় না ৷ বনের মধ্যে কয়েকটি জলাশয় রয়েছে ৷ তবে সবচেয়ে বড় জলাশয়টি প্রায় মজে গিয়েছে ৷ সেখানে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলতে হলে ওই জলাশয়টি দ্রুত সংরক্ষণ করতে হবে ৷ শীতকালে সেখানে প্রচুর পাখি আসে ৷ তবে জলাশয় মজে যাওয়ায় এখন আগের মতো পাখি আর আসে না ৷ বনে পৌঁছোনোর জন্য উপযুক্ত রাস্তা, পর্যটকদের থাকা ও খাওয়ার জন্য উপযুক্ত রেস্তরাঁ ও হোটেলের ব্যবস্থা করতে হবে ৷ তবেই সেখানে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা যাবে ৷’’

মন্ত্রীর উদ্যোগে সন্তোষপ্রকাশ করলেও যতক্ষণ না এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে, ততক্ষণ এই নিয়ে বেশি ভাবতে রাজি নন স্থানীয় বাসিন্দা রঞ্জিৎ পাহাড়ি ৷ তিনি বলেন, ‘‘তৃণমূল আমলেও বলা হয়েছিল, হিজলবন ঘিরে পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করা হবে ৷ বন দফতর নাকি সেই কাজ শুরুও করে দিয়েছে ৷ কিন্তু তৃণমূল সরকার বিদায় নিলেও এখানে কিছুই হয়নি ৷ আমরাও চাই, এই বন ঘিরে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠুক ৷ তাতে আমাদের এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে ৷ এখনও শীতের সময় প্রচুর মানুষ এখানে আসে ৷ পিকনিক করে৷ শুনেছি, এবার মন্ত্রী এখানে পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছেন ৷ এর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ ৷ কিন্তু শুধু উদ্যোগ নিলেই হবে না৷ তাকে বাস্তবায়িত করতে হবে ৷’’

Tourism Hub in Malda
এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মিষ্টি জলের বাদাবন মালদার হিজলবন (ইটিভি ভারত)

মন্ত্রী জোয়েল মুর্মু বলেন, ‘‘সম্প্রতি আমি হিজলবন ঘুরে এসেছি ৷ ওই এলাকাটি প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর ৷ এই বনভূমির ঐতিহাসিক গুরুত্বও রয়েছে ৷ সেই জায়গায় খুব ভালো পর্যটন কেন্দ্র হতে পারে ৷ তবে এর জন্য সেখানে রাস্তাঘাট, খাওয়া আর থাকার ব্যবস্থা করতে হবে ৷ এসব পরিকাঠামো তৈরির জন্য প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা চলছে ৷ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার পর একটি পরিকল্পনা তৈরি করে বন দফতর আর পর্যটন দফতরে পাঠানো হবে ৷ আশা করছি, আমরা খুব তাড়াতাড়ি সেই পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট দফতরে পাঠাতে পারব ৷ সেই পরিকল্পনা অনুমোদিত হলেই কাজে হাত পড়বে ৷’’

জেলা প্রশাসনের এক শীর্ষকর্তা বলেন, ‘‘এই পরিকল্পনা প্রাথমিক স্তরে থাকলেও খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ চলছে ৷ মন্ত্রী নিজেও হিজলবনে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলতে তৎপর হয়েছেন ৷ আশা করা যায়, মাস দুয়েকের মধ্যেই আমরা পরিকল্পনা তৈরি করে সংশ্লিষ্ট দুই দফতরে পাঠাতে পারব ৷’’

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TAGGED:

FRESHWATER MANGROVE FOREST
মিষ্টি জলের বাদাবন
পর্যটন কেন্দ্র
TOURISM HUB IN MALDA
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