বেআইনি ঘাট বন্ধ করে সস্তায় বালি বণ্টনের মডেল হবে বীরভূম : জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

বেআইনি ঘাট বন্ধ করে সস্তায় বালি বণ্টনের মডেল হবে বীরভূম : জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
সোমবার বোলপুরে জনকল্যাণ শিবিরে হাজির এই কথা জানান রাজ্য়ের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়৷
Published : June 15, 2026 at 5:16 PM IST
বোলপুর, 15 জুন: গরিব মানুষকে সস্তায় বালি দেওয়ার কাজ শুরু হবে বীরভূম জেলা থেকে, স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন সিউড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। পাশাপাশি তিনি আরও জানান, এই বালি বণ্টন মডেল শুধু রাজ্যে নয়, দেশের মধ্যে নজির গড়বে৷ বেআইনি বালিরঘাট সম্পূর্ণ বন্ধের নির্দেশও দিয়েছেন তিনি।
প্রসঙ্গত, বীরভূম জেলায় পাথর খাদানগুলি থেকে ইতিমধ্যেই রাজস্ব আদায় শুরু করেছে জেলা প্রশাসন৷ এবার বৈধ বালিরঘাটগুলি চিহ্নিত করে রাজস্ব আদায় করবে সরকার। আশা করা যায়, এর ফলে বালিপাচার বন্ধ হবে ও দাম কমবে৷
সোমবার থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হল বিগত সরকারের 'দুয়ারে সরকার'-এর আদলে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের 'জনকল্যাণ শিবির'। তিনদিন চলবে এই শিবির৷ একই ছাদের নিচে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার মিলিয়ে প্রায় 52টি প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে৷ গুরুত্বপূর্ণ অন্নপূর্ণা যোজনা ও আয়ুষ্মান ভারত-এর মতো প্রকল্পের ফর্ম দেওয়া ও জমা নেওয়ার কাজও চলছে শিবিরে৷
বীরভূমের কংকালীতলা, বোলপুর ডাকবাংলো মাঠের শিবির পরিদর্শন করেন সিউড়ির বিজেপি বিধায়ক তথা রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়৷ সঙ্গে ছিলেন জেলাশাসক ধবল জৈন ও বোলপুরের মহকুমাশাসক অনিমেষকান্তি মান্না-সহ সরকারি আধিকারিকেরা৷ মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় জানান, এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিজেপি সরকার নয়৷ তাই মানুষকে সমস্ত রকম সরকারি সুবিধা প্রদান করা হবে৷
এরপরেই সাংবাদিকদের প্রশ্নে মন্ত্রী বলেন, "পাথর হয়েছে তো, বালিও হবে, অপেক্ষা করুন৷ জেলা শাসকের নেতৃত্বে পাথরের উপর আমরা রাজস্ব আদায় শুরু করেছি, 17 তার জুন আমাদের এক মাস পূরণ হচ্ছে৷ চমকপ্রদ পরিসংখ্যান আমরা আগামিদিনে দেব৷ এরপর আমরা বালিটা ধরছি৷ বালির পুরো প্রজেক্ট তৈরি হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নীতিগত ভাবে সাড়াও দিয়েছেন৷"
তিনি আরও বলেন, "গরিব মানুষের বাড়ি তৈরি করার জন্য সস্তায় বালি দেওয়ার কথা যে আমার বলেছিলাম, এটা বীরভূমে প্রথম কার্যকর করে ছাড়ব৷ গরিব মানুষকে সস্তায় বালি দেওয়ার যে মডেল, তা সারা রাজ্য ও দেশে মডেল হতে চলেছে। কোনও বেআইনি বালিরঘাট চলবে না৷ বৈধ ঘাটের মধ্যেও অবৈধ কার্যকলাপ হচ্ছে কি না, তাও দেখা হবে৷"
উল্লেখ্য, বীরভূম জেলায় রমরমিয়ে চলত বেআইনি পাথর খাদান৷ আর সেগুলি থেকে দেদার টাকা তুলতো শাসক দলের ঘনিষ্ঠ পাথর কারবারি টুলু মণ্ডল৷ এই অভিযোগ ভূরি ভূরি। ডাবল ইঞ্জিন সরকার আসার পর খাদান থেকে পাথর বোঝাই লরি, ট্রাক থেকে সরকারিভাবে রাজস্ব আদায় শুরু করে৷ সেই অঙ্ক বিপুল। প্রতিদিন কমপক্ষে তিন কোটি টাকা রাজস্ব উঠে আসছে৷ এবার জেলায় বেআইনি বালিরঘাটগুলিতে লাগাম টানতে চলেছে প্রশাসন৷ স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়৷
বীরভূম জেলায় বেআইনি বালির কারবারের রমরমা নতুন কিছু নয়৷ তবে এবার 'গরিব মানুষকে সস্তায় বালি দেওয়ার' অঙ্গীকার করা হয়েছে। তাই সম্পূর্ণ প্রশাসনিক খুঁটিনাটি ছাড়পত্রের পরেই চলবে বালিরঘাটগুলি৷ এক মাসের মধ্যেই পুরো বিষয়টি কার্যকর করা হবে৷ অন্যদিকে, উচ্চশিক্ষা দফতরেও ব্যাপক রদবদলের ইঙ্গিত দিলেন মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়৷ তবে তা সময় সাপেক্ষ।