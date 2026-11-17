মার্চের মধ্যে রাজ্যের পুরসভাগুলির শূন্যপদ পূরণ হবে, গারুলিয়ায় ঘোষণা শ্রমমন্ত্রী অর্জুনের
Arjun Singh on Municipality Vacancies: পুরসভায় এক লক্ষ নিয়োগের প্রস্তাব ৷ গারুলিয়া পুুরসভায় 16 জন অস্থায়ী কর্মীকে স্থায়ীকরণের চিঠি দিল সরকার ৷
Published : November 17, 2026 at 7:38 PM IST
ব্যারাকপুর, 17 নভেম্বর: আগামী মার্চ মাসের মধ্যে রাজ্যের সবক’টি পুরনিগম ও পুরসভায় খালি পদে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা হবে ৷ মঙ্গলবার ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের গারুলিয়া পুরসভা থেকে একথা জানালেন রাজ্যের শ্রম ও পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং ৷ ছয় মাসের সময়কালে রাজ্যে প্রথমবার কোনও পুরসভায় স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা হল ৷ সেখানে নিয়োগপত্র তুলে দিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ৷
2018 সালের একটি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে গারুলিয়া পুরসভার 16 জন অস্থায়ী কর্মীকে স্থায়ী সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয় এদিন ৷ সেখানে অর্জুন সিং বলেন, "নতুন রাজ্য সরকার ছয় মাস হয়েছে এসেছে ৷ এই সময়ের মধ্যে প্রথমবার কোনও পুরসভায় অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণ বা নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হল ৷ আজ 16 জন অস্থায়ী কর্মী যাদের স্থায়ীকরণের চিঠি দেওয়া হয়েছে ৷ আগামী মার্চ মাসের মধ্যে এই প্রক্রিয়া আরও বৃদ্ধি হবে ৷ স্থায়ী কর্মী নিয়োগের সংখ্যা পুরসভাগুলিতে আরও বাড়ানো হবে ৷ এর জন্য এক লক্ষ নিয়োগ হবে ৷"
এই প্রসঙ্গে অর্জুন সিং বলেন, "বর্তমান রাজ্য সরকার শুধুমাত্র অস্থায়ী বা কন্ট্র্যাকচুয়ালদের দিয়ে কাজ করানোর পক্ষপাতিত্ব নয় ৷ আমরা চাই যোগ্য ব্যক্তিরা পরীক্ষা দিয়ে স্থায়ীভাবে সরকারি পদে কাজ করুক ৷ এখানে অস্থায়ী কোনও ব্যাপার থাকবে না ৷ যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে, তারা চাকরিতে নিয়োগ পাবে ৷ এটাই রাজ্য সরকারের চিন্তাভাবনা ৷ পুরসভাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া আছে, কতগুলি খালি পদ রয়েছে তার তালিকা তৈরি করে সরকারকে দিতে ৷ হ্যাঁ, যারা অস্থায়ীর জন্য যোগ্য, তাঁরা অস্থায়ী হিসাবেই কাজ করবে ৷"
উল্লেখ্য, বিগত দিনে সরকারি চাকরিতে নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল ৷ এবার তেমনটা হবে না, তার কী নিশ্চয়তা আছে ? এই প্রশ্নের জবাবে অর্জুন সিং দাবি করেন, "যাঁরা চাকরি চুরি করেছিলেন, তাঁরা চলে গেছে ৷ অনেকের জেল খাটছে ৷ তবে, এবার বিজেপি সরকারের আমলে এই ধরনের চুরি যাতে না-ঘটে, তার জন্য সরকার আগে থেকে সতর্ক ৷ তাই নতুন পুরকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে যে পরীক্ষা হবে, তাতে শুধুমাত্র 5 নম্বর মৌখিকের জন্য বরাদ্দ করা হচ্ছে ৷ আগের সরকারের আমলে এই মৌখিকের জন্য কুড়ি নাম্বার রাখা হতো ৷ সেখান থেকেই কারচুপিটা করা হতো ৷ তাই এই কারচুপি আর করা যাবে না ৷ যার যোগ্যতা ও অধিকার আছে সরকারি চাকরিতে সেই শুধু পাবে ।"
উল্লেখ্য, এদিন যে 16 জন অস্থায়ী পুরকর্মীকে স্থায়ী করা হল, তাঁরা 2018 সালে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন ৷ তাঁদের দাবি ছিল, 2000 সাল থেকে গারুলিয়া পুরসভায় অস্থায়ীভাবে কাজ করে আসছেন তাঁরা ৷ তাই স্থায়ী নিয়োগের দাবিতে মামলা দায়ের করা হয় ৷ প্রায় নয় বছর পর কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, ওই 16 জনকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করতে হবে ৷ সেই নির্দেশ মতো এদিন 16 জনের হাতে সরকারিভাবে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হল ৷ এবার অন্যান্য সরকারি কর্মীদের মতোই সুযোগ-সুবিধা পাবেন তাঁরা ৷
স্থায়ী পদে চাকরি পাওয়ার পর গারুলিয়া পুরসভার কর্মী সঞ্জীব নাথ বলেন, "আমরা 2000 সালে কাজে নিযুক্ত হয়েছিলাম এই পুরসভায় ৷ সেই সময় অস্থায়ী পদেই নিয়োগ হয়েছিল ৷ কিন্তু এত বছর কেটে যাওয়ার পরেও, স্থায়ী হচ্ছিল-না আমাদের চাকরি ৷ ফলে খুব সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছিল ৷ সমস্ত কাজ করা সত্ত্বেও সরকারি নিয়মের টাকা বা কোনও সরকারি সুবিধা আমরা পাচ্ছিলাম না ৷ তাই আদালতের দ্বারস্থ হতে হয় ৷ অবশেষে লড়াইয়ের অবসান হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করে আমরা জিতেছি ৷ আজকে আমরা নিয়োগপত্র হাতে পেলাম ৷"