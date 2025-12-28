দোষীদের ফাঁসি চায় ওডিশায় বাংলাদেশি সন্দেহে নির্যাতিত বঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবার

দোষীদের ফাঁসি চায় ওডিশায় বাংলাদেশি সন্দেহে নির্যাতিত বঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবার
সোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়ার দাবি, মোদি ও মমতার যোগসাজশের কারণেই এমন ঘটনা ঘটে চলেছে ৷
Published : December 28, 2025 at 3:56 PM IST
মালদা, 28 ডিসেম্বর: বাংলায় কথা বলার জন্য বাংলাদেশি সন্দেহে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে ওড়িশার সম্বলপুরের আইন্থাপালি থানা এলাকার দানিপালি এলাকায় ৷ ওই ঘটনাতেই মারধরে গুরুতর জখম হয়ে বাড়ি ফিরেছেন মালদার শ্রমিক আকিউর রহমান ৷ যারা এই কাজ করেছে, তাদের নিজেদের এলাকায় এনে ফাঁসির দাবি করেছেন আকিউরের পরিবার ৷
মুর্শিদাবাদের সুতি থানার চক বাহাদুরপুর গ্রামের ওই শ্রমিক জুয়েল রানার মৃত্যুর ঘটনায় সরগরম রাজ্য রাজনীতি ৷ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এই ঘটনায় ইতিমধ্যে ছ’জনকে গ্রেফতার করেছে আইন্থাপালি থানা ৷ ধৃতদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে ওড়িশা পুলিশ ৷
শুধু জুয়েল রানাকে পিটিয়ে খুন করাই নয়, সেদিন বেধড়ক মারধর করা হয়েছিল বাংলার আরও দুই পরিযায়ী শ্রমিককে ৷ তাঁদের একজন মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা, অন্যজনের বাড়ি মালদার কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকের শোভাপুর পারদেওনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হেমন্ত মণ্ডল পাড়ায় ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের দু’জনকেই ভর্তি করা হয়েছিল স্থানীয় হাসপাতালে ৷ সেখানে চিকিৎসার পর 19 বছর বয়সি হেমন্ত মণ্ডল পাড়ার আকিউর রহমানকে বাড়ি ফিরিয়ে আনা হয়েছে ৷ এই ঘটনায় দোষীদের বাংলায় এনে বিচার করার দাবি জানাচ্ছে আকিউরের পরিবার ৷ অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবিও তোলা হয়েছে ৷ ইতিমধ্যে আকিউরের বাড়ি গিয়ে তাঁকে দেখে এসেছেন সোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়ার নেতারা ৷ তাঁদের দাবি, মোদি-মমতার যোগসাজশের কারণেই এমন ঘটনা ঘটে চলেছে ৷
আকিউর পেশায় রাজমিস্ত্রি ৷ বড় পরিবার ৷ পরিবারে বাবা-মা ছাড়াও রয়েছেন আরও তিন ভাই ও এক বোন ৷ চার ভাই পেশায় শ্রমিক ৷ মূলত ভিনরাজ্যে কাজ করেন ৷ বেশ কিছুদিন আগে ওডিশার দানিপালি এলাকায় একটি ভবন নির্মাণের কাজ করছিলেন আকিউর ৷ পরিবারের লোকজনকে তিনি জানিয়েছেন, গত বুধবার রাতের রান্না করে তাঁরা ডেরার কাছেই একটি পানের দোকানে গিয়েছিলেন ৷ সেখানে স্থানীয় চার যুবক তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে ৷ তাদের একজন জুয়েল রানার কাছে বিড়ি চায় ৷ জুয়েল তাকে বিড়িও দেয় ৷ তারপরেই ওই যুবকরা তাঁদের কাছে আধার কার্ড দেখতে চায় ৷ ডেরা থেকে নিয়ে গিয়ে তাঁরা নিজেদের আধার কার্ড তাদের দেখান ৷ কিন্তু তারপরেও ওই যুবকরা তাঁদের বাংলাদেশি তকমা দিয়ে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ ৷ জুয়েল ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান ৷ তিনি ও আরেক শ্রমিক সোনওয়ার হোসেন রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ৷ তখন স্থানীয় কয়েকজন ওই যুবকদের নিরস্ত করেন ৷ খবর পেয়ে ছুটে আসেন সহকর্মীরাও ৷ তাঁরা তিনজনকেই স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ কিন্তু চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন, জুয়েল বেঁচে নেই ৷
এখনও সেভাবে কথা বলার অবস্থায় নেই আকিউর ৷ তাঁর বড় দাদা সেফাউর রহমান বলেন, "ওদের কাছে বিড়ি চাওয়ার পরই ওই যুবকরা তাঁদের আধার কার্ড দেখতে চায় ৷ আধার কার্ড দেখানোর পরেও তারা ভাইদের বেধড়ক মারতে শুরু করে ৷ ভাইকেও ওরা বেধড়ক মারধর করে ৷ ভাইয়ের হাত-পা, মাথা-সহ পুরো শরীর ফুলে রয়েছে ৷ প্রশাসনের কাছে দাবি জানাচ্ছি, যারা ওদের এভাবে মেরেছে, একজনকে খুন করেছে, তাদের এখানে এনে বিচার করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক ৷ আমরা ওদের ফাঁসির দাবি জানাচ্ছি ৷ আমরা গরিব মানুষ ৷ খেটে খাওয়া লোক ৷ বাবার বয়স হয়েছে ৷ কাজ করতে পারে না ৷ আমরা বাইরে কাজ করে সংসার চালাই ৷ এখন কীভাবে আমাদের সংসার চলবে ? ভাইয়ের চিকিৎসাই বা কীভাবে হবে ? সরকারের কাছে আমার আর্জি, আমাদের কিছু আর্থিক সহায়তা করা হোক ৷ যাতে ভাইয়ের চিকিৎসা ভালোভাবে করাতে পারি ৷"
সোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়ার নেতা মাসুদ রানার বক্তব্য, "আকিউরের উপর অকথ্য অতাচার চালানো হয়েছে ৷ শরীরের যেসব জায়গায় লাঠির আঘাত পড়েছে, সেই জায়গাগুলি ফুলে রয়েছে ৷ মাথাতেও আঘাত লেগেছে ৷ আকিউর আমাদের জানিয়েছে, শুধুমাত্র বাংলাদেশি সন্দেহে ওদের উপর অত্যাচার চালানো হয়েছে ৷ আধার কার্ডে শুধুমাত্র সংখ্যালঘু নাম দেখেই ওদের মারা হয়েছে ৷ আমাদের মনে হচ্ছে, বর্তমান রাজনীতিতে দিদি আর মোদির পুরো সেটিং রয়েছে ৷ 15 বছর রাজ্যে ক্ষমতায় থাকলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি শিল্পও গড়তে পারেননি ৷ অথচ একটি শিল্প স্থাপন হলেও অন্তত পাঁচ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হত ৷ বাধ্য হয়ে রাজ্যের মানুষকে ভিনরাজ্যে কাজে যেতে হচ্ছে আর তারা মার খাচ্ছে ৷ ভারতবর্ষ তো বটেই, পৃথিবীর যে কোনও জায়গায় বাঙালি শ্রমিক অবশ্যই পাওয়া যাবে ৷ দিদি ভিক্ষা দিয়েই মানুষকে সন্তুষ্ট করে রাখতে চাইছেন ৷ আমরা আকিউরের সঙ্গে দেখা করেছি ৷ তাঁর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ আমাদের তরফে তাঁদের সমস্ত ধরনের সহযোগিতা করা হবে ৷ সেটা অর্থ কিংবা প্রশাসনিক প্রয়োজন, যাই হোক না-কেন ৷"
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লক প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, "আকিউর রহমানের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে ৷ নির্যাতিত পরিযায়ী শ্রমিককে চিকিৎসা-সহ যাবতীয় সরকারি সহায়তা করা হবে ৷"