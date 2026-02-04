মুম্বই থেকে ফেরার পথে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু ! রেললাইনের ধারে মিলল ক্ষতবিক্ষত দেহ
Published : February 4, 2026 at 7:42 PM IST
স্বরূপনগর, 4 ফেব্রুয়ারি: ফের ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু ! মুম্বই থেকে ফেরার পথে রেললাইনের ধার থেকে উদ্ধার হল বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের ক্ষতবিক্ষত দেহ । মৃতের নাম আলফাজ মণ্ডল (24)। বুধবার তাঁর কফিনবন্দি দেহ এসে পৌঁছয় উত্তর 24 পরগনার স্বরূপনগরের গ্রামের বাড়িতে।
তাঁর মৃত্যু ঘিরে রহস্য দানা বেঁধেছে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। মৃতের পরিবারের দাবি, এটা নিছক কোনও দুর্ঘটনা নয় ৷ আলফাজকে খুন করে দেহ রেললাইনে ফেলে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা । দেহ গ্রামে ফিরতেই এ নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন পরিবারের লোকজন । এই ঘটনার নেপথ্যে কী কারণ রয়েছে, তা খুঁজে বের করতে সঠিক তদন্তেরও দাবি করেছেন পরিবারের সদস্যরা।যদিও মুম্বই পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাথমিক ময়নাতদন্তের রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ হিসেবে ‘ট্রেন দুর্ঘটনা’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ৷
এর আগে ঝাড়খণ্ডে মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক জোলঘোলা হয়েছিল রাজনৈতিক মহলে । সেই ঘটনা ঘিরে তপ্ত হয়ে উঠেছিল বেলডাঙা ৷ রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল এলাকা ৷ সেই আবহেই এবার মুম্বইয়ে কাজে গিয়ে উত্তর 24 পরগনার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু ঘিরে তৈরি হয়েছে রহস্য !
জানা গিয়েছে, বছর চব্বিশের আলফাজের বাড়ি স্বরূপনগর থানার বালতি মাঝেরপাড়ায় ৷ গত কয়েক বছর ধরে মুম্বইয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতেন ৷ সেখানে এক ঠিকাদারের অধীনে মুম্বই মেট্রোর কাজে নিযুক্ত ছিলেন তিনি ৷ থাকতেন মুম্বইয়ের সোমবর্গ এলাকায় ৷ সম্প্রতি বাড়ি ফেরার কথা ছিল আলফাজের । সে কথা পরিবারকেও জানিয়েছিলেন তিনি । তারই মধ্যে সোমবার রাতে কাজ শেষ করে ট্রেন ধরে বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন যুবক । কিন্তু, বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎই রহস্যজনকভাবে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান বলে অভিযোগ । ওই রাতেই মুম্বই পুলিশ রেললাইনের ধার থেকে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করে । মঙ্গলবার সকালে সেই ঘটনার কথা জানতে পারেন পরিবারের সদস্যরা । আর তার পর থেকেই শোকে বিহ্বল গোটা গ্রাম।
এদিকে, আলফাজের এই আকস্মিক মৃত্যু নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছে তাঁর পরিবার । হঠাৎ কেন তিনি নিখোঁজ হয়ে গেলেন ? কীভাবেই বা রেললাইনের ধারে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ মিলল ? উত্তর খুঁজছেন সকলে । যদিও পরিবারের সদস্যদের দাবি, এটা কোনও দুর্ঘটনা নয়। কোনও শত্রুতার জেরেই কেউ তাঁকে খুন করে দেহ রেললাইনে ফেলে দিয়ে থাকতে পারে।
অন্যদিকে, প্রাথমিক ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ঘটনাকে ‘ট্রেন দুর্ঘটনা’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মুম্বই পুলিশ । তবে, সেই দাবি মানতে নারাজ নিহত আলফাজের পরিজনরা। তাঁদের মতে, একজন সুস্থ যুবক কাজ থেকে ফেরার পথে এভাবে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাবেন এটা কখনই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না । এর পিছনে বড় কোনও ষড়যন্ত্র বা আক্রোশ লুকিয়ে আছে বলে মনে করছেন তাঁরা।ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন গ্রামবাসীরাও।