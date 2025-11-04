ETV Bharat / state

মুম্বইয়ে রেল লাইনের ধারে বাংলার শ্রমিকের ক্ষতবিক্ষত দেহ, কফিন ফিরল বাড়িতে

মঙ্গলবার মুম্বই থেকে তাঁর কফিনবন্দি দেহ ফিরেছে সন্দেশখালির গ্রামের বাড়িতে। প্রাথমিকভাবে একে দুর্ঘটনা বলেই মনে করা হচ্ছে।

Bengal Migrant Labour Died In Mumbai
মৃত পরিযায়ী শ্রমিক মোস্তাফা মিস্ত্রি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 4, 2025 at 10:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সন্দেশখালি, 4 নভেম্বর: এসআইআর আবহে ফের ভিন রাজ‍্যে উদ্ধার হল বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ। এবার মুম্বইয়ে রেললাইনের ধার থেকে মিলল শ্রমিকের ক্ষতবিক্ষত দেহ। মৃতের নাম মোস্তাফা মিস্ত্রি। মঙ্গলবার মুম্বই থেকে তাঁর কফিনবন্দি দেহ ফিরেছে সন্দেশখালির গ্রামের বাড়িতে। ওই শ্রমিকের মৃত্যুর নেপথ্যে কী কারণ রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে সেখানকার রেল পুলিশ। খুন না দুর্ঘটনা তা নিয়ে রীতিমতো তৈরি হয়েছে রহস্য! তবে, প্রাথমিকভাবে একে দুর্ঘটনা বলেই মনে করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে বলে জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে। ইতিমধ্যে শ্রমিকের মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে মুম্বইয়ের পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বসিরহাট জেলা পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমান। এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

জানা গিয়েছে, বছর 20-র মোস্তফার বাড়ি উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালির দু’নম্বর ব্লকের দুর্গামণ্ডপ এলাকায়। বাড়িতে তাঁর বৃদ্ধ বাবা-মা রয়েছেন। পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। আর্থিক দুরবস্থা কাটাতে ছ'মাস আগে মোস্তফা পাড়ি দেন সুদূর মুম্বইয়ে। সেখানে তিনি ঠিকা শ্রমিকের কাজ করতেন। তাঁর পরিবারের দাবি, 'কর্মস্থলে বাংলায় কথা বলায় বারবার তাঁকে বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। 'এমনকী ওই যুবককে বাংলাদেশি বলে অপমানও করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ নিহতের পরিবারের। সেই অপমান সহ‍্য করতে না পেরে যুবক তাঁর বাড়িতে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। সেই মতো দশ দিন আগে মুম্বইয়ের ভাড়া বাড়ি থেকে তিনি বেরিয়ে ছিলেন ট্রেন ধরবেন বলে। কিন্তু, রেলস্টেশনের পাশ থেকে উদ্ধার হয় তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ।

স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসন তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে তা ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় হাসপাতালে। এর পরেই গোটা ঘটনাটি জানতে পারেন নিহত যুবকের পরিবার। স্বভাবতই এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। কিন্তু, ট্রেন ধরার উদ্দেশ্যে ভাড়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে হঠাৎ যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ রেললাইনের ধারে মিলল কীভাবে?তাঁকে কী কেউ নিয়ে গিয়েছিল?নাকি আত্মহত্যা করতে বলে নিজেই পৌঁছেছিল মুম্বইয়ের স্টেশনের রেললাইনে?এমনই সব প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। যদিও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন এই মৃত্যুর নেপথ্যে দুর্ঘটনার তত্ত্বই খাঁড়া করেছেন।

এদিকে, সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লকের তৃণমূলের সভাপতি দিলীপ মল্লিকের উদ্যোগে মঙ্গলবার মৃত যুবকের কফিনবন্দী দেহ ফিরে গ্রামের বাড়িতে। ধামাখালি থেকে নদীপথে সেই কফিনবন্দী দেহ পৌঁছে যায় নিহতের দুর্গামণ্ডপ এলাকার বাড়িতে। পরে ধর্মীয় রীতি মেনে তাঁর দেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় এদিনই।

এই বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতা দিলীপ মল্লিক বলেন, "বিগত ছ’মাস আগে মুম্বইয়ে কাজে গিয়েছিলেন। সেখানেই একদিন ভোরবেলা তাঁর দেহ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় রেলপুলিশ দেখতে পায়। সেখান থেকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তখনই ডাক্তাররা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ছেলেটির বাবা মুম্বই হাসপাতালে গিয়েছিলেন গত রবিবার। মঙ্গলবার মৃত যুবকের কফিনবন্দি দেহ গ্রামের বাড়িতে ফিরে এসেছে। আমরা শোকস্তব্ধ পরিবারের পাশে রয়েছি। ভিন রাজ‍্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু যেন নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর বিরুদ্ধে রাজ‍্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিনিয়ত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলার অস্মিতাকে আমরা কোনও ভাবেই খাটো করতে দেব না। "

উল্লেখ্য, বছর ঘুরলেই রাজ‍্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে বাঙালি অস্মিতা নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল। ভাষা আন্দোলনেরও ডাক দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার ঠিক পরেই রাজ্যে এসআইআর ইস্যু। শাসকদল ইতিমধ্যেই হুঁশিয়ারি দিয়েছে কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে ছেড়ে কথা বলা হবে না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারেবারে বলেছেন, বাঙালি হেনস্থা বরদাস্ত করা হবে না কোনও ভাবেই। সেই আবহেই ভিন রাজ্যে আবারও বাংলার এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা নিতান্তই তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ!

TAGGED:

BENGAL MIGRANT LABOUR
MIGRANT LABOUR DIED IN MUMBAI
MIGRANT LABOUR DIED
BENGAL LABOUR DIED IN MUMBAI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.