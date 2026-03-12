ETV Bharat / state

বাংলা তাকেই ভালোবাসে, যে বাংলাকে ভালোবাসে ! শপথ গ্রহণেই রাজ্যপালকে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

তাঁর মন্তব্যে সুকৌশলে জবাব দিয়েছেন নয়া রাজ্যপাল ৷ আরএন রবি বলেন, "এটা ঠিক যে দেশের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক রাজধানী বাংলা ।"

নয়া রাজ্যপালকে অভ্যর্থনা মুখ্যমন্ত্রীর (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 12, 2026 at 2:09 PM IST

কলকাতা, 12 মার্চ: রাজভবনে নতুন রাজ্যপালের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সাধারণত আদ্যোপান্ত একটি সৌজন্যমূলক ও প্রোটোকল-নির্ভর ঘটনা । কিন্তু বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল হিসেবে আরএন রবির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান এক অন্য মাত্রায় পৌঁছল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যের জেরে । স্বাগত জানানোর মুহূর্তেই নতুন রাজ্যপালকে অত্যন্ত সুকৌশলে একটি বার্তা দিয়ে রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী । তবে তাঁর মন্তব্যে সুকৌশলে জবাব দিয়েছেন নয়া রাজ্যপাল ৷

এদিন লোকভবনে শপথ গ্রহণ পর্ব মেটার পর রাজ্যপাল এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ঘরোয়া আলাপচারিতার ফাঁকেই বাংলার মাটি ও মানুষের বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বাংলা সব ভাষার মানুষকে সম্মান করে । সকলে মিলেমিশে থাকে বাংলায় ।" এরপরই অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণভাবে তিনি যোগ করেন, "তবে বাংলার মানুষের এটা বৈশিষ্ট্য, বাংলা তাকেই ভালোবাসে যে বাংলাকে ভালোবাসে ।"

শপথ গ্রহণেই রাজ্যপালকে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর (নিজস্ব চিত্র)

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মুখ্যমন্ত্রীর এই আপাত-স্বাগত বার্তার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এক গভীর রাজনৈতিক অর্থ । অতীতে রাজ্যের একাধিক রাজ্যপালের সঙ্গে নবান্নের সংঘাতের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে । তাই প্রথম দিনেই নতুন রাজ্যপালকে মুখ্যমন্ত্রী হয়তো বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে, রাজ্যের মানুষের স্বার্থ ও আবেগকে সম্মান করলে তবেই নবান্ন ও লোকভবনের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে । সংঘাত নয়, বরং পারস্পরিক শ্রদ্ধাই যে রাজ্যের কাম্য, একটি বাক্যের মাধ্যমে সেটাই স্পষ্ট করে দিতে চেয়েছেন তিনি ।

তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে কোনও বিতর্কে না-গিয়ে পালটা সৌজন্যের পথই বেছে নিয়েছেন রাজ্যপাল আরএন রবি । মুখ্যমন্ত্রীর কথার রেশ ধরেই তিনি বাংলার গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রশংসা করেন । রাজ্যপাল হাসিমুখে জানান, "এটা ঠিক যে দেশের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক রাজধানী বাংলা ।" তাঁর এই মন্তব্য প্রমাণ করে যে, তিনিও প্রথম দিনেই কোনও রকম বিতর্কের পথে না-হেঁটে রাজ্যের সঙ্গে সমন্বয় রেখেই চলতে চাইছেন ।

লোকভবনের এই ঘরোয়া পরিবেশে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের এই শব্দ-বিনিময় রাজনৈতিক মহলে তুমুল চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । একদিকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রচ্ছন্ন বার্তা এবং অন্যদিকে রাজ্যপালের বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রশংসাসূচক উত্তর - সব মিলিয়ে আরএন রবির কার্যকালের প্রথম দিনটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে রইল ।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার বেলা 11.30 টায় লোকভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন আরএন রবি । কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান । ​এদিন নবনিযুক্ত রাজ্যপালের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা এবং রাজনৈতিক জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা । বামফ্রন্টের প্রবীণ নেতা বিমান বসু ও বিজেপির অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন এদিনের অনুষ্ঠানে । রাজনৈতিক মতপার্থক্য সরিয়ে রেখে এক সৌজন্যের আবহে নতুন রাজ্যপালকে বরণ করে নেওয়া হয় ।

