বাংলা তাকেই ভালোবাসে, যে বাংলাকে ভালোবাসে ! শপথ গ্রহণেই রাজ্যপালকে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর
তাঁর মন্তব্যে সুকৌশলে জবাব দিয়েছেন নয়া রাজ্যপাল ৷ আরএন রবি বলেন, "এটা ঠিক যে দেশের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক রাজধানী বাংলা ।"
Published : March 12, 2026 at 2:09 PM IST
কলকাতা, 12 মার্চ: রাজভবনে নতুন রাজ্যপালের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সাধারণত আদ্যোপান্ত একটি সৌজন্যমূলক ও প্রোটোকল-নির্ভর ঘটনা । কিন্তু বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল হিসেবে আরএন রবির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান এক অন্য মাত্রায় পৌঁছল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যের জেরে । স্বাগত জানানোর মুহূর্তেই নতুন রাজ্যপালকে অত্যন্ত সুকৌশলে একটি বার্তা দিয়ে রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী । তবে তাঁর মন্তব্যে সুকৌশলে জবাব দিয়েছেন নয়া রাজ্যপাল ৷
এদিন লোকভবনে শপথ গ্রহণ পর্ব মেটার পর রাজ্যপাল এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ঘরোয়া আলাপচারিতার ফাঁকেই বাংলার মাটি ও মানুষের বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বাংলা সব ভাষার মানুষকে সম্মান করে । সকলে মিলেমিশে থাকে বাংলায় ।" এরপরই অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণভাবে তিনি যোগ করেন, "তবে বাংলার মানুষের এটা বৈশিষ্ট্য, বাংলা তাকেই ভালোবাসে যে বাংলাকে ভালোবাসে ।"
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মুখ্যমন্ত্রীর এই আপাত-স্বাগত বার্তার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এক গভীর রাজনৈতিক অর্থ । অতীতে রাজ্যের একাধিক রাজ্যপালের সঙ্গে নবান্নের সংঘাতের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে । তাই প্রথম দিনেই নতুন রাজ্যপালকে মুখ্যমন্ত্রী হয়তো বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে, রাজ্যের মানুষের স্বার্থ ও আবেগকে সম্মান করলে তবেই নবান্ন ও লোকভবনের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে । সংঘাত নয়, বরং পারস্পরিক শ্রদ্ধাই যে রাজ্যের কাম্য, একটি বাক্যের মাধ্যমে সেটাই স্পষ্ট করে দিতে চেয়েছেন তিনি ।
তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে কোনও বিতর্কে না-গিয়ে পালটা সৌজন্যের পথই বেছে নিয়েছেন রাজ্যপাল আরএন রবি । মুখ্যমন্ত্রীর কথার রেশ ধরেই তিনি বাংলার গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রশংসা করেন । রাজ্যপাল হাসিমুখে জানান, "এটা ঠিক যে দেশের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক রাজধানী বাংলা ।" তাঁর এই মন্তব্য প্রমাণ করে যে, তিনিও প্রথম দিনেই কোনও রকম বিতর্কের পথে না-হেঁটে রাজ্যের সঙ্গে সমন্বয় রেখেই চলতে চাইছেন ।
লোকভবনের এই ঘরোয়া পরিবেশে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের এই শব্দ-বিনিময় রাজনৈতিক মহলে তুমুল চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । একদিকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রচ্ছন্ন বার্তা এবং অন্যদিকে রাজ্যপালের বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রশংসাসূচক উত্তর - সব মিলিয়ে আরএন রবির কার্যকালের প্রথম দিনটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে রইল ।
প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার বেলা 11.30 টায় লোকভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন আরএন রবি । কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান । এদিন নবনিযুক্ত রাজ্যপালের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা এবং রাজনৈতিক জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা । বামফ্রন্টের প্রবীণ নেতা বিমান বসু ও বিজেপির অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন এদিনের অনুষ্ঠানে । রাজনৈতিক মতপার্থক্য সরিয়ে রেখে এক সৌজন্যের আবহে নতুন রাজ্যপালকে বরণ করে নেওয়া হয় ।