'বিতর্কিত, সবটা দেখেই মন্তব্য করব', মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজ প্রসঙ্গে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়

'বিতর্কিত, সবটা দেখেই মন্তব্য করব', মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজ প্রসঙ্গে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়
Published : November 13, 2025 at 5:54 PM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: মুকুল রায়ের বিধায়কপদ খারিজের নির্দেশ দিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের রায় রাজ্যে নতুন রাজনৈতিক আলোড়ন তুলেছে। রায় ঘোষণার কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রতিক্রিয়া জানান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর কথায়, এই রায় শুধুমাত্র রাজ্যের রাজনীতির জন্য নয়, দেশের সংবিধানের জন্যও “ঐতিহাসিক”। শুভেন্দুর দাবি, “অ্যান্টি-ডিফেকশন আইনের মূল চেতনাকে রক্ষা করেছে আদালত। সংবিধানের দশম তফসিল অনুযায়ী কোনও নির্বাচিত প্রতিনিধি দলবদল করলে তাঁর পদ খারিজ হওয়া উচিত। চার বছর ধরে এই লড়াই চালিয়েছি। আজ সংবিধান জিতল।”
তিনি অভিযোগ করেন, 2011 সাল থেকে বর্তমান রাজ্য সরকার ও স্পিকার বহু বিরোধী বিধায়ককে দলবদল করালেও তাঁদের সদস্যপদ খারিজ করেননি। “আমি নিজে 2020 সালে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার আগে মন্ত্রিত্ব, বিধায়কত্ব— সব পদ ছেড়েছিলাম। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেছিলাম। কিন্তু তৃণমূল সরকার সেই নীতি মানেনি,” মন্তব্য শুভেন্দুর।
এদিকে এই রায় নিয়ে মুখ খুলেছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তাঁর বক্তব্য, “আমি সবদিক বিবেচনা করেই মুকুল রায়ের বিরুদ্ধে আনা অ্যান্টি-ডিফেকশন আবেদন খারিজ করেছিলাম। এখন আদালত যে রায় দিয়েছেন, তা পুরোটা দেখেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব।” স্পিকারের দাবি, বিষয়টি “বিতর্কিত” এবং তাড়াহুড়ো করে কোনও মন্তব্য করা ঠিক হবে না।
তিনি আরও বলেন, “বিধানসভার কাস্টোডিয়ান হিসেবে আমার কিছু সাংবিধানিক সুরক্ষা রয়েছে। সংবিধানের 212 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বিধানসভার অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ নিয়ে আদালত সাধারণত হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কীভাবে আদালত এখানে প্রবেশ করলেন, সেটা রায় না দেখে বলা সম্ভব নয়।”
বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী শিবিরকে বিঁধে বলেন, “ওদের কাজই হল পদত্যাগ চাওয়া। দিল্লির ঘটনার পরে তো অনেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পদত্যাগও দাবি করেছেন। আগে সেই নিয়ে বলুক, তারপর আমাদের প্রসঙ্গে ভাবব।”
হাইকোর্টের রায় হাতে পাওয়ার পর তা খুঁটিয়ে দেখে আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়েছেন অধ্যক্ষ। ফলে মুকুল রায়ের বিধায়কপদের ভবিষ্যৎ, এবং বৃহত্তর অ্যান্টি-ডিফেকশন বিতর্ক— দু’টিই এখন নতুন দিকনির্দেশের অপেক্ষায়।