রেড রোড থেকে ইডেন, গঙ্গার ঘাট পেরিয়ে দিঘা ! পুজোয় গোটা বাংলাই এবার 'জাদুনগরী'

রেড রোড থেকে ইডেন, গঙ্গার ঘাট পেরিয়ে দিঘা ! পুজোয় গোটা বাংলাই এবার 'জাদুনগরী'
Durga Puja 2026: 600 ড্রোনের আলোয় ইডেনের আকাশ ! কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর থেকে দিঘা, 10-26 অক্টোবর উৎসবের নতুন ঠিকানা বাংলা৷ সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ৷
Published : October 8, 2026 at 10:01 PM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: পুজো মানেই নতুন জামা । পুজো মানেই রাত জেগে ঠাকুর দেখা । পুজো মানেই প্যান্ডেলের আলো, ঢাকের বাদ্যি, ধুনুচির গন্ধ আর বন্ধুদের সঙ্গে অন্তহীন আড্ডা । কিন্তু এ বার সেই চেনা দুর্গাপুজো যেন আরও বড় হয়ে উঠতে চলেছে । শুধু পুজোমণ্ডপে প্রতিমা দর্শন নয়, আধুনিক প্রযুক্তি, লোকসংস্কৃতি, সঙ্গীত, আলো এবং আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধনে গোটা বাংলাকেই একটি বিশাল উৎসবের মঞ্চে পরিণত করার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে ।
'বিশ্বের বৃহত্তম জন-শিল্প ও সংস্কৃতির উৎসব', এই ভাবনাকে সামনে রেখে 2026-এর শারদোৎসবকে নতুন মাত্রা দিতে চাইছে রাজ্য । 10 থেকে 26 অক্টোবর পর্যন্ত কলকাতা থেকে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক বিশেষ আয়োজন থাকছে । কোথাও ড্রোন শো, কোথাও লাইভ কনসার্ট, আবার কোথাও গঙ্গার ঘাটে বারাণসীর ধাঁচে আরতি । অর্থাৎ এ বার পুজো শুধু কলকাতার নয়, পাহাড় থেকে সমুদ্র, শহর থেকে জেলা, বাংলার প্রায় প্রতিটি প্রান্তেই উৎসবের আলাদা রং ।
রেড রোড থেকে ইডেন, শুরুতেই মহা চমক
মহালয়ার আবহ কাটতে না কাটতেই, আগামী 10 অক্টোবর থেকে শুরু হবে এই বিশেষ উৎসবের আনুষ্ঠানিক পর্ব । রেড রোড থেকে ইডেন গার্ডেন্স পর্যন্ত আয়োজন করা হবে বর্ণাঢ্য মহামিছিলের । মিছিলের সঙ্গে থাকবে বাংলার লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান । ছৌ নাচ, ঢাক, ধুনুচি, সব মিলিয়ে রেড রোড জুড়ে তৈরি হবে উৎসবের আবহ । বিভিন্ন জেলার নিজস্ব সংস্কৃতি ও লোকশিল্পকে তুলে ধরতে থাকবে বিশেষ স্টলও । সেখানে বাংলার বহু পুরনো এবং হারিয়ে যেতে বসা লোকশিল্পের নানা নিদর্শন তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে ।
এর পর সন্ধে নামলেই ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হবে আরও বড় আয়োজন । থ্রি-ডি প্রোজেকশন, লেজার শো এবং আকাশজুড়ে 600 ড্রোনের আলো, প্রযুক্তির সঙ্গে সংস্কৃতির এমন মেলবন্ধনই এ বারের অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে । আকাশে একসঙ্গে শত শত ড্রোনের আলোয় তৈরি হবে নানা দৃশ্য ও নকশা । মাটিতে মঞ্চ, আর তার উপর সুরের আসর ।
সেখানে একসঙ্গে দেখা যাবে বাংলার আধুনিক গান, লোকসঙ্গীত, বলিউড এবং হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিল্পীদের । শান্তনু মৈত্র, শান, কৌশিকী চক্রবর্তী, অন্তরা মিত্র, দেবর্ষি ভট্টাচার্য এবং 'দোহার'-এর মতো শিল্পীদের পরিবেশনায় জমে উঠবে সন্ধে ।
কলকাতার বাইরেও উৎসবের সুর
এ বার উৎসবকে কলকাতার মধ্যে আটকে না রেখে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে । পুজোর সময় যাঁরা দিঘায় যাবেন, তাঁদের জন্য থাকছে বিশেষ আকর্ষণ । 14 অক্টোবর নিউ দিঘার সমুদ্রসৈকতে লাইভ পারফর্ম করবেন শান । এক দিকে সমুদ্রের ঢেউ, অন্য দিকে জনপ্রিয় গায়কের গান, পুজোর সন্ধেয় পর্যটকদের জন্য নিঃসন্দেহে আলাদা অভিজ্ঞতা হতে চলেছে ।
দুর্গাপুরের গান্ধি ময়দানেও 11 ও 12 অক্টোবর থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । সেখানে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন পৌষালী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জনপ্রিয় ব্যান্ড 'পৃথিবী' ।
উত্তরবঙ্গও পিছিয়ে থাকছে না । শিলিগুড়ির কাওয়াখালি প্রাঙ্গণে 11 ও 12 অক্টোবরের অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন তীর্থ ভট্টাচার্য এবং অন্তরা মিত্র । ফলে কলকাতার পুজোর পাশাপাশি জেলার মানুষও নিজেদের শহরেই বড় মাপের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্বাদ পাবেন ।
গঙ্গার ঘাটে আলো, আরতি, স্তোত্র
কলকাতার গঙ্গার ঘাটগুলিও এ বার পুজোর অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠতে চলেছে । প্রিন্সেপ ঘাট, বাবুঘাট, কুমোরটুলি ঘাট, মিলেনিয়াম পার্ক এবং রামকৃষ্ণপুর ঘাট- গঙ্গার দুই পাড়ের একাধিক জায়গা সাজানো হবে বিশেষ আলোয় । তার সঙ্গে থাকবে গঙ্গার ধারে সাংস্কৃতিক আয়োজন ।
চারটি নির্দিষ্ট ঘাটে বারাণসীর ধাঁচে আয়োজন করা হবে গঙ্গা আরতি । সন্ধের গঙ্গা, ঢেউয়ের শব্দ, ধূপ-ধুনোর গন্ধ আর আরতির আলো- সব মিলিয়ে তৈরি হবে এক অন্য রকম পরিবেশ । শুধু আরতি নয়, রেডিয়ো ইনস্টলেশনের মাধ্যমে ঘাটে ঘাটে শোনানো হবে 'মহিষাসুরমর্দিনী' । পুজোর চেনা সেই স্তোত্রের সঙ্গে গঙ্গার শান্ত পরিবেশ মিশে তৈরি করবে এক আবেগঘন মুহূর্ত ।
পুজোর মণ্ডপে বাজবে নতুন আগমনী
এ বার পুজোর আবেগকে আরও বাড়াতে নতুন আগমনী এবং বিসর্জনের গান তৈরির উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে । তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে তৈরি হবে এই বিশেষ গানগুলি । পুজোর দিনগুলিতে বিভিন্ন মণ্ডপে সেই গান বাজানোর পরিকল্পনা রয়েছে । ফলে সাবেকি আগমনী সুরের আবেগের সঙ্গে যুক্ত হবে নতুন প্রজন্মের জন্য তৈরি নতুন সঙ্গীত ।
সব মিলিয়ে এ বারের পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে দু'টি ভিন্ন জগতের মেলবন্ধন, এক দিকে বাংলার মাটির গন্ধ, লোকসংস্কৃতি, ঢাক, আগমনী, গঙ্গা আরতি; অন্য দিকে ড্রোন, লেজার, থ্রি-ডি প্রজেকশন এবং বড় মাপের লাইভ কনসার্ট ।
রেড রোডে মহামিছিল থেকে ইডেনের আকাশে 600 ড্রোন, গঙ্গার ঘাটে আরতি থেকে দিঘার সৈকতে শানের গান, 2026 -এর দুর্গাপুজো তাই শুধু 'পুজো' নয়, বাংলার সংস্কৃতি ও উৎসবকে ঘিরে এক বিশাল জন-উৎসবের রূপ নিতে চলেছে । শহরের আলো পেরিয়ে সেই উৎসব পৌঁছবে জেলার পথে, পাহাড়ের কোলে, শিল্পনগরীর ময়দানে, নদীর ঘাটে এবং সমুদ্রের ধারে । সব মিলিয়ে এ বার পুজোয় কলকাতা শুধু জাগবে না, জেগে উঠবে গোটা বাংলা ।