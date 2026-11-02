'বাংলা এখন বিজেপিময়, রামময়' ! কলকাতার মহামিছিল থেকে বার্তা নীতিন নবীনের

'বাংলা এখন বিজেপিময়, রামময়' ! কলকাতার মহামিছিল থেকে বার্তা নীতিন নবীনের
Nitin Nabin's message from Kolkata rally: তাঁর সঙ্গে মিছিলে পা মেলান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য-সহ দলের একাধিক শীর্ষ নেতা।
Published : November 2, 2026 at 6:09 PM IST
কলকাতা, 2 নভেম্বর: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে বিরোধীদের আন্দোলনের পালটা রাজনৈতিক কর্মসূচিতে কলকাতার রাজপথে নামল বিজেপি । সোমবার কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত 'গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হটাও' স্লোগান তুলে পদযাত্রা করল গেরুয়া শিবির । মিছিলে নেতৃত্ব দেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন । তাঁর সঙ্গে পা-মেলান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য-সহ দলের একাধিক শীর্ষ নেতা । মিছিলে যোগ দেন কয়েকশো বিজেপি কর্মী-সমর্থক ।
এদিন বিকেলে কলকাতায় পৌঁছন নীতিন নবীন । বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান শুভেন্দু অধিকারী । সেখান থেকে দু'জনে পৌঁছন কলেজ স্ট্রিটে । ততক্ষণে মিছিলকে কেন্দ্র করে সেখানে জমায়েত শুরু করে দিয়েছিলেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা । জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে পদযাত্রায় অংশ নেন নিতিন নবীন, শুভেন্দু অধিকারী ও শমীক ভট্টাচার্য । কলেজ স্কোয়ার থেকে শুরু হয়ে মিছিল এগিয়ে যায় মধ্য কলকাতার ধর্মতলার দিকে ।
মিছিল শুরুর আগে বিজেপির মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, বিরোধীরা গণতন্ত্রের নামে অরাজকতা তৈরির চেষ্টা করছে । সেই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে গণতন্ত্র রক্ষার বার্তা দিতেই এই কর্মসূচি । তাঁর কথায়, "সত্যের পক্ষে এবং মিথ্যার বিরুদ্ধে রয়েছেন মানুষ ।" বিজেপি বিধায়ক অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করার চেষ্টা চলছে এবং এই কাজে বিদেশি শক্তির মদত রয়েছে ।
ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনকে কেন্দ্র করে জাতীয় রাজনীতিতে শাসক ও বিরোধী শিবিরের সংঘাত ক্রমশ তীব্র হচ্ছে । এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলি । এই প্রক্রিয়ার প্রতিবাদে বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলনও চলছে । তারই পালটা বিরোধীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগ তুলে দেশজুড়ে কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি ।
সোমবার কলকাতার মিছিলের আগে বিহারের ভাগলপুরেও একই ধরনের কর্মসূচিতে অংশ নেন নীতিন নবীন । সেখানে এসআইআর-বিরোধী আন্দোলন নিয়ে তৃণমূল নেত্রী তথা বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে নিশানা করেন তিনি । বিহার থেকে কলকাতা, পরপর দুই রাজ্যে কর্মসূচির মাধ্যমে এসআইআর নিয়ে বিরোধীদের প্রতিবাদের পালটা রাজনৈতিক বার্তা দিতে চেয়েছে বিজেপি ।
কলকাতার পদযাত্রাকে ঘিরে সোমবার শহরের রাজনৈতিক মহলেও চর্চা শুরু হয়েছে । এসআইআর নিয়ে বিরোধীদের আন্দোলনের আবহে বিজেপির এই কর্মসূচি যে রাজনৈতিক সংঘাতকে আরও জোরালো করল, তা স্পষ্ট । এদিনের মিছিলের মাধ্যমে রাজ্যে নিজেদের সংগঠন ও শক্তি প্রদর্শনের পাশাপাশি বিরোধী শিবিরের অভিযোগেরও পালটা জবাব দিতে চাইল গেরুয়া শিবির ।