'পরিবেশবান্ধব উন্নয়নে দেশের মডেল বাংলা', বণিক সভার সম্মেলনে খতিয়ান অমিত মিত্রের

বণিক সভার সম্মেলনে অমিত মিত্র (নিজস্ব চিত্র)
Published : March 6, 2026 at 12:56 PM IST

​কলকাতা, 6 মার্চ: বিশ্বজুড়ে চলা জলবায়ু সংকটের মোকাবিলা করে বাংলা পরিবেশবান্ধব বা 'সবুজ' উন্নয়নের পথে এগোচ্ছে ৷ এমনই দাবি করে বিস্তারিত খতিয়ান তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা (অর্থ) অমিত মিত্র । বৃহস্পতিবার বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (BCC&I) 'বিজনেস ইম্পারেটিভস অ্যান্ড সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস' শীর্ষক এক শীর্ষ সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানান, পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজ্য সরকার একটি সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত নীতি নিয়ে এগোচ্ছে ।

বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে গত দুই দশকে 2.8 ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের ক্ষতি হয়েছে বলে উল্লেখ করে অমিত মিত্র জানান, সার্কুলার ইকোনমি বা বৃত্তাকার অর্থনীতি, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির প্রসার এবং জল সংরক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ আজ সবুজ উন্নয়নের একটি আদর্শ মডেল হয়ে উঠেছে ।

​সবুজ পরিবহণ ও সৌরশক্তিতে জোর

রাজ্যে পরিবেশবান্ধব পরিবহণ ব্যবস্থা এবং সৌরশক্তির অগ্রগতি প্রসঙ্গে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিসংখ্যান-সহ তুলে ধরেন । তিনি জানান, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে 2 লক্ষ 62 হাজার 620টি নথিভুক্ত 'গ্রিন ভেহিকেল' বা পরিবেশবান্ধব যান চলাচল করছে, যার জন্য 805টি চার্জিং স্টেশন তৈরি করা হয়েছে ।

বৈদ্যুতিক যানের (EV) এই পরিসংখ্যানে রয়েছে প্রায় 75 হাজার টু-হুইলার, 1 লক্ষ 63 হাজার 102টি ই-রিকশা, 17 হাজার 822টি মোটর গাড়ি, 4 হাজার 83টি পণ্যবাহী থ্রি-হুইলার, 152টি বৈদ্যুতিক সরকারি বাস এবং 2.496 অন্যান্য ফোর-হুইলার । পাশাপাশি তিনি জানান, জার্মান সংস্থা কেএফডব্লিউ (KFW)-এর সহায়তায় রাজ্যে 3,763 মেগাওয়াট ক্ষমতার সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষের পথে । ইতিমধ্যেই রাজ্যের 3,500টি স্কুলকে সৌরবিদ্যুতের আলোয় আলোকিত করা সম্ভব হয়েছে ।

​সুন্দরবনে 'মিষ্টি জলের' ইকোসিস্টেম ও কর্মসংস্থান

রাজ্যের উদ্যোগে সুন্দরবন এলাকায় পরিবেশ ও অর্থনীতির মেলবন্ধনের একটি অভিনব উদ্যোগের কথাও এদিনের সম্মেলনে জানান অমিত মিত্র । সুন্দরবনে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে একটি 'মিষ্টি জলের' ইকোসিস্টেম তৈরির জন্য প্রায় আটশো কিলোমিটার দীর্ঘ খাঁড়ি খনন করা হয়েছে । এর ফলে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার যেমন ব্যাপক হারে কমানো গিয়েছে, তেমনই এই জল চিংড়ি চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী হয়ে উঠেছে ।

অমিত মিত্র বলেন, "এই আটশো কিলোমিটার খাঁড়ির দু'পাশে আমরা ম্যানগ্রোভ রোপণ করেছি । সেই গাছের পাতা মিষ্টি জলে পড়ে চিংড়ির প্রাকৃতিক খাদ্যে পরিণত হচ্ছে ।" এর ফলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (SHG) মহিলাদের জন্য চিংড়ি চাষ কর্মসংস্থানের এক বিশাল সুযোগ তৈরি করেছে । বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে 500 মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চিংড়ি রফতানি করা হচ্ছে বলেও তিনি দাবি করেন ।

​'মাটির সৃষ্টি' ও অরণ্য সম্প্রসারণ

রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের রুক্ষ জমিকে ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে 'মাটির সৃষ্টি' প্রকল্পের সাফল্যের কথাও উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে । তিনি জানান, এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের প্রায় 42,000 একর অনুর্বর ও খরাপ্রবণ জমিকে উৎপাদনশীল উদ্যানপালন অঞ্চলে পরিণত করা হয়েছে । এর ফলে সরাসরি উপকৃত হচ্ছেন আদিবাসী সম্প্রদায় এবং গ্রামীণ মহিলারা । একইসঙ্গে রাজ্যে বনভূমির পরিমাণ আগের থেকে 2,688 বর্গ কিলোমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উপকূলরেখা বরাবর প্রায় 15 কোটি ম্যানগ্রোভ চারা রোপণ করা হয়েছে বলে জানান তিনি ।

​ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভূমিকা

রাজ্যের এই সার্বিক সবুজায়নের প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বা এমএসএমই (MSME) খাতকে যুক্ত করার ওপর বিশেষ জোর দেন অমিত মিত্র । তিনি জানান, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 90 লক্ষ এমএসএমই রয়েছে, যা গোটা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যা । পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থায় উত্তরণের জন্য এই বিশাল সংখ্যক শিল্পকে কাজে লাগানো অত্যন্ত জরুরি ।

তাঁর কথায়, "আসল চ্যালেঞ্জ শুধু মাঝারি বা বড় কোম্পানিগুলো নয় । আমাদের লক্ষ্য হল, কীভাবে গোটা ভ্যালু চেইনকে ধাপে ধাপে এই পরিবেশবান্ধব প্রক্রিয়ায় আনা যায় এবং এমএসএমই-গুলিকে এর সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তা দেখা ।"

পরিশেষে, জার্মানি এবং জাপানের শিল্প ব্যবস্থার উদাহরণ টেনে তিনি বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সকে রাজ্যে একটি 'ভ্যালু চেইন সাসটেইনেবিলিটি মুভমেন্ট' বা মূল্য শৃঙ্খল দীর্ঘমৈয়াদি কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান ।

