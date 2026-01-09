হস্তশিল্পে গুজরাতকে ছাপিয়ে গিয়েছে বাংলা, মেলা শুরুর আগে মন্তব্য মন্ত্রীর

হস্তশিল্পে গুজরাতকে ছাপিয়ে গিয়েছে বাংলা, মেলা শুরুর আগে মন্তব্য মন্ত্রীর
10 জানুয়ারি থেকে বোলপুরে শুরু হচ্ছে রাজ্য হস্তশিল্প মেলা ৷ সব জেলার প্রায় 400 শিল্পী অংশ নিচ্ছেন মেলায় ৷ মেলা চলবে 26 জানুয়ারি পর্যন্ত ।
বোলপুর, 9 জানুয়ারি: গুজরাতকে পিছনে ফেলে হস্তশিল্পে এক নম্বর বাংলা ৷ এমনটাই জানালেন রাজ্যের ক্ষুদ্র-মাঝারি ও কুটির শিল্প মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ ৷ 10 জানুয়ারি থেকে বোলপুরে শুরু হচ্ছে রাজ্য হস্তশিল্প মেলা ৷ সব জেলার প্রায় 400 শিল্পী অংশ নিচ্ছেন মেলায় ৷ মেলা চলবে 26 জানুয়ারি পর্যন্ত । এই মেলা থেকে অনলাইনেও কেনাকাটা করতে পারবেন পর্যটকরা ৷
রাজ্যের ক্ষুদ্র-মাঝারি কুটির ও বস্ত্রবয়ন দফতরে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ এদিন সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, "বিজেপি সব সময় বলে বাংলা পিছিয়ে ৷ আর ওদের সরকারই রিপোর্ট দিচ্ছে বাংলা ক্ষুদ্র-মাঝারি ও কুটির শিল্পে এগিয়ে ৷ গুজরাতকেও পিছনে ফেলে দিয়েছে ৷ বাকি ক্ষেত্রেও আর 6 মাসের মধ্যে গুজরাতকে পিছনে ফেলে দেবে ৷ আমাদের এই মেলায় রাজ্যের সব জেলার স্টল থাকছে ৷ শিল্পীরা চলে এসেছেন ৷ জোর কদমে প্রচার চলছে ৷ মানুষজনের সুবিধার জন্য বাস পরিষেবা রাখা হচ্ছে । মেলার কয়েকদিন চলবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও ।"
10 জানুয়ারি থেকে বোলপুরের শিবপুরে বিশ্ব ক্ষুদ্র বাজারে শুরু হচ্ছে রাজ্য 'হস্তশিল্প মেলা' ৷ রাজ্য ক্ষুদ্র-মাঝারি কুটির ও বস্ত্রবয়ন দফতরের উদ্যোগে 26 জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই মেলা ৷ দুপুর 1টা থেকে রাত সাড়ে 8টা পর্যন্ত এই মেলায় আসতে পারবেন পর্যটকেরা ৷ বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, মালদা, দুই দিনাজপুর, হুগলি, পুরুলিয়া-সহ রাজ্যের প্রায় সব ক'টি জেলার স্টল থাকছে ৷
কমপক্ষে 400 শিল্পীর হাতে তৈরি সামগ্রী যেমন- পট শিল্প, বাটিক, বুটিক, চর্ম শিল্প, কাঁথাস্টিচ, সুতোর কাজ, ডোকরা, হাতে তৈরি গহনা, শাড়ি, চাদর, গালা শিল্প, বেত, মাটির শিল্প প্রভৃতির পসরা থাকবে মেলায় ৷ কয়েক দিন মেলা প্রাঙ্গণের মঞ্চে চলবে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও ৷ এই মেলায় পর্যটকেরা অনলাইনেও অর্ডার করে কেটাকাটা করতে পারবেন ৷ মেলায় আসতে যাতে অসুবিধা না-হয় তার জন্য বিশেষ বাস পরিষেবাও থাকবে ৷
উল্লেখ্য, বন দফতর জায়গায় ব্যবসায়িক হাট বসা বেআইনি । এই মর্মে জাতীয় পরিবেশ আদালতের মামলা করেছেন পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত । 20 জানুয়ারি সেই মামলার চূড়ান্ত শুনানি রয়েছে আদালতে । আর এই হাট যদি উঠে যায় পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণের জায়গা হবে বোলপুরে প্রায় 51 একর জমির উপর নির্মিত বিশ্ব ক্ষুদ্র বাজার ৷ তাই এই মেলা উপলক্ষ্যে জোর প্রচার চালাচ্ছে রাজ্যের ক্ষুদ্র-মাঝারি কুটির ও বস্ত্রবয়ন দফতর।