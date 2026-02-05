রাজ্য বাজেট 2026: লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ধামাকা, ভোটের আগেই মিলবে বর্ধিত অনুদান
বিধানসভা বাজেটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা বৃদ্ধির কথা প্রস্তাব করেছেন রাজের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷
Published : February 5, 2026 at 3:11 PM IST
কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি: বিধানসভা ভোটের আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের অনুদান আরও 500 টাকা বাড়াল রাজ্য সরকার ৷ বৃহস্পতিবার বিধানসভায় পেশ হওয়া 2026-27 অর্থবর্ষের বাজেটে রাজ্যের নারীদের জন্য এমনই খুশির খবর শোনালেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷
এতদিন জেনারেল কাস্টের মহিলারা মাসে 1000 টাকা ও এসসি/এসটি মহিলারা মাসে 1200 টাকা করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা পেতেন ৷ এবার থেকে সেই অনুদান বৃদ্ধির ফলে জেনারেল কাস্টের মহিলারা মাসে পাবেন 1500 টাকা ও তফশিলি জাতি ও উপজাতির মহিলাদের অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে ঢুকবে 1700 টাকা ৷
চলতি বছরে রাজ্যে বিধানসভা ভোট ৷ তার আগেই এই সুখবর শোনাল রাজ্য সরকার ৷ 2026 সালের চলতি ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের এই বর্ধিত অর্থ পাওয়া যাবে বলে অন্তর্বর্তী বাজেটে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য । এর জন্য অতিরিক্ত 15 হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে রাজ্যের ভোট অন অ্যাকাউন্টে ।
এদিন বাজেট প্রস্তাবে জানানো হয়েছে, 25 বছরের উর্ধ্বে দু'কোটি 21 লক্ষ মহিলা বর্তমানে রাজ্য সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন ৷ আবেদনের ভিত্তিতে আরও 20 লক্ষ 62 হাজার মহিলাকে এই প্রকল্পের আওতায় আনছে রাজ্য ৷ এর ফলে রাজ্যের মোট দু'কোটি 42 লক্ষ মহিলা এবার থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বর্ধিত মাসিক ভাতা পাবেন ৷
উল্লেখ্য, গত বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের কাছে এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পই হয়ে উঠেছিল তুরুপের তাস ৷ এই প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে শাসকদল গ্রামের মহিলাদের ভোট নিজেদের ঝুলিতে ভরেছিল বলেই মনে করেন রাজনীতির কারবারিরা ৷ মহিলাদের বিপুল ভোটে জয়লাভ করে ফের ক্ষমতায় এসেছিল তৃণমূল ৷ এমনকি গত লোকসভা নির্বাচনেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকেই হাতিয়ার করেন ৷
লোকসভা ভোটের আগে 2024 সালের রাজ্য বাজেট অধিবেশনে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের অনুদান বৃদ্ধি করা হয়েছিল ৷ সাধারণ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রাপকদের অর্থের পরিমাণ যেটা আগে 500 টাকা ছিল, সেটা বাড়িয়ে 1000 টাকা করে রাজ্য সরকার । আর তফশিলি জাতি ও উপজাতির মহিলারা, যাঁরা আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে 1000 টাকা করে পেতেন, তাঁদের ভাতা বৃদ্ধি করে 1200 টাকা করা হয় ।
আর এবার সামনে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে এটাই ছিল রাজ্যের শেষ বাজেট ৷ বাংলার ভোটারদের মন জয় করতে তাঁর এই জনমোহিনী প্রকল্পে ফের কল্পতরু ভুমিকা নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ভোটের আগেই অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাস থেকে সাধারণ অর্থাৎ জেনারেল কাস্টের মহিলারা 1000 টাকার বদলে 1500 টাকা এবং তফশিলি জাতি-উপজাতিভুক্ত মহিলারা 1200 টাকার বদলে 1700 টাকা পাবেন ।