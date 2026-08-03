উত্তরবঙ্গে কমলা দক্ষিণে হলুদ, রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির সতর্কতা
আজ সোমবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 34 এবং 28 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : August 3, 2026 at 8:20 AM IST
কলকাতা, 3 অগস্ট: ফের উত্তরবঙ্গের কপালে ঘনাচ্ছে দুর্যোগ ৷ 5 অগস্ট বুধবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী অক্ষরেখা রাজস্থানের বিকানের, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার উপর দিয়ে পূর্ব দিকে বিস্তৃত হয়েছে । পাশাপাশি উত্তর-পশ্চিম বাংলাদেশ ও সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় রয়েছে ।
বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্পের প্রবেশ এবং অনুকূল বায়ুপ্রবাহের জেরে উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় 5 অগস্ট বুধবারের মধ্যে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি (7 থেকে 20 সেন্টিমিটার) হতে পারে । উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে বৃষ্টির দাপট বেশি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ।
অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির প্রবণতাও বাড়বে । কয়েকটি জেলায় দমকা হাওয়ার সঙ্গেও বজ্রপাত-সহ ঝড় হতে পারে ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গে অতিভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে । বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে । বৃষ্টি কমবে শুক্রবার থেকে । অপরদিকে, দক্ষিণবঙ্গে আজ সোমবার থেকে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে শুক্রবার পর্যন্ত ৷
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ সোমবার থেকে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে উত্তর 24 পরগনা, নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদ-এই তিন জেলায় ৷ বাকি সব জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বওয়ার সম্ভাবনা ।
উত্তরবঙ্গ ভিজবে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিতে
সোমবারও অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা রয়েছে দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে । কোচবিহার ও কালিম্পং জেলায় অতিভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে ।
কলকাতার আবহাওয়া যেমন থাকবে
আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে । বিক্ষিপ্তভাবে ঝিরঝিরে বৃষ্টি কিংবা হালকা বৃষ্টি হতে পারে । স্থানীয়ভাবে দু-এক পশলা বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । তবে বুধবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে । বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে । বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি তাই তাপমাত্রা বেশি না হলেও সামান্য অস্বস্তি হতে পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
রবিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 01.09 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 28.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.08 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 93 এবং সর্বনিম্ন 66 শতাংশ ।