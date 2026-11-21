বাণিজ্যে ফের রাজত্ব করবে বাংলা ! সমীক্ষা রিপোর্ট পেশ করে 10 দফা সুপারিশ
Industry in West Bengal: নয়া শিল্পনীতি ঘোষণার পর অ্যাসোচেমের সমীক্ষায় বড় ইঙ্গিত ৷ পূর্ব ভারতের শিল্প মানচিত্রে শীর্ষে ওঠার বড় সম্ভাবনা রয়েছে বাংলার সামনে ৷
Published : November 21, 2026 at 10:08 AM IST
কলকাতা, 21 নভেম্বর: কালীপুজোর আগেই নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করেছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। তারপর থেকেই নতুন সরকারের তরফ থেকে স্পষ্ট ভাষায় বারবার বলা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে শিল্প আনাই এই সরকারের প্রথম লক্ষ্য। ইতিমধ্যে এর জন্য আদানি ও আম্বানিদের দরজায়ও কড়া নেড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শিল্পবন্ধ্যা পশ্চিমবঙ্গের চেহারাটা দ্রুত বদলাতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে এই সরকার। আর ঠিক এই সময়, রাজ্য সরকারের জন্য একটা বড় সার্টিফিকেট হতে পারে অ্যাসোচেমের সমীক্ষা।
সম্প্রতি 'প্রাইমাস পার্টনার্স' এবং শিল্প বণিকসভা 'অ্যাসোচেম' (অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া)-এর একটি যৌথ সমীক্ষা রিপোর্টে বাংলার শিল্পায়ন নিয়ে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ছবি উঠে এসেছে। 'বিয়ন্ড দ্য ফ্যাক্টরি ফ্লোর: টার্নিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পোটেনশিয়াল ইনটু গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস' শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান এবং পুরনো শিল্প পরিকাঠামোকে ঠিকমতো কাজে লাগালে অদূর ভবিষ্যতেই বাংলা দেশের অন্যতম প্রধান উৎপাদন ও রফতানি কেন্দ্র হয়ে উঠবে। রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রকে চাঙ্গা করতে ওই রিপোর্টে 10টি সুনির্দিষ্ট সুপারিশও করা হয়েছে।
সমীক্ষায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, কেবল প্রথাগত কারখানা গড়লেই চলবে না। বিশ্ববাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। জোর দিতে হবে পণ্যের গুণমান বৃদ্ধি বা উচ্চমূল্য সংযোজনের দিকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শৃঙ্খলের সঙ্গে রাজ্যের শিল্প সংস্থাগুলিকে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে ওই প্রতিবেদনে।
পরিসংখ্যান বলছে, পূর্ব ভারতের অর্থনীতিতে এক বিরাট শক্তি লুকিয়ে রয়েছে। 2024-25 অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ড এই তিন রাজ্যের সম্মিলিত উৎপাদন জিএসভিএ (গ্রস স্টেট ভ্যালু অ্যাডেড) দাঁড়িয়েছিল প্রায় 4 লক্ষ 50 হাজার কোটি টাকায়। শিল্পোন্নত রাজ্য মহারাষ্ট্রের 5 লক্ষ 40 হাজার কোটি টাকার অঙ্কের চেয়ে যা খুব একটা পিছিয়ে নেই। সমীক্ষকদের মতে, এই তিন প্রতিবেশী রাজ্যের পারস্পরিক সহযোগিতা পূর্ব ভারতের চেহারা বদলে দিতে পারে। ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের হাতে প্রচুর খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে।
অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের শক্তি হল তার বৈচিত্র্যময় শিল্প ভিত্তি, পুরনো ক্লাস্টার এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই দুইয়ের মেলবন্ধন ঘটলে তা পুরো অঞ্চলের শিল্প বিকাশে বড় ভূমিকা নেবে। তবে, এই উজ্জ্বল সম্ভাবনার পাশাপাশি রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রের বেশ কিছু দীর্ঘমেয়াদি দুর্বলতার দিকও তুলে ধরা হয়েছে রিপোর্টে।
পরিসংখ্যান কী বলছে
- 1961 সালে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি-তে বাংলার অংশীদারিত্ব ছিল 10.5 শতাংশ।
- 2024-25 অর্থবর্ষে তা প্রায় অর্ধেক কমে 5.5 শতাংশের কাছাকাছি নেমে এসেছে।
- রফতানির ছবিটাও খুব একটা স্বস্তিদায়ক নয়।
- 2025-26 অর্থবর্ষে দেশের মোট পণ্য রফতানিতে পশ্চিমবঙ্গের অবদান ছিল মাত্র 2.9 শতাংশ।
- আরও উদ্বেগের বিষয় হল, রাজ্যের এই মোট রফতানির 61.3 শতাংশই এসেছে মাত্র 10টি নির্দিষ্ট পণ্য থেকে। অর্থাৎ, রফতানিতে বৈচিত্র্যের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। গুটিকয়েক পণ্যের উপরেই রাজ্যের রফতানি বাণিজ্য অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।
এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে প্রথাগত শিল্পের পাশাপাশি নতুন যুগের শিল্পেও সমান গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ধাতব শিল্প, পরিশোধন, রাসায়নিক, ইঞ্জিনিয়ারিং, ফাউন্ড্রি, বস্ত্র, চামড়া, পাট এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মতো পুরনো ক্ষেত্রগুলিকে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে ঢেলে সাজানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরি, জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতি, উন্নত মানের ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাউনস্ট্রিম কেমিক্যালস এবং কর্মসংস্থানমুখী শ্রমনিবিড় শিল্পগুলিতে বিনিয়োগের বিপুল সুযোগ রয়েছে বলে মনে করছে সমীক্ষক সংস্থা।
শিল্পায়নের প্রকৃত সাফল্য ঠিক কোথায়, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রাইমাস পার্টনার্স-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবরূপ ধর বলেন, "শিল্প প্রগতির প্রকৃত মাপকাঠি কেবল বিনিয়োগ টানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং উদ্যোগগুলিকে সফল হতে সাহায্য করা, শিল্পের বিকাশ ঘটানো এবং অর্থনৈতিক সুযোগ বহুগুণ বাড়িয়ে তোলার মধ্যেই তা নিহিত।" সব মিলিয়ে, সঠিক পরিকল্পনা এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে সুষ্ঠু সমন্বয় বজায় রেখে এগোতে পারলে বাংলা যে আগামিদিনে পূর্ব ভারতের শিল্প মানচিত্রের নেতৃত্ব দেবে, তা একপ্রকার নিশ্চিত বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।