গঙ্গাসাগরকে জাতীয় মেলার স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগ, অর্থ বরাদ্দ বাড়াচ্ছে শুভেন্দু সরকার

গঙ্গাসাগরকে জাতীয় মেলার স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগ, অর্থ বরাদ্দ বাড়াচ্ছে শুভেন্দু সরকার
Gangasagar Mela 2027: গঙ্গাসাগর মেলা ঘিরে প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না সরকার। বাড়ছে মেলার পরিধিও । সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ।
Published : October 28, 2026 at 6:13 PM IST
কলকাতা, 28 অক্টোবর : গঙ্গাসাগরকে জাতীয় মেলার স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে আবারও সরব রাজ্য় প্রশাসন । কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠকও হয়েছে । রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, তাঁরা আশাবাদী চলতি বছরেই সেই স্বীকৃতি মিলবে।
গঙ্গাসাগরকে রেল যোগাযোগের আওতায় আনতে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের কাছে আগেই আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এবার জাতীয় মেলার স্বীকৃতি আদায় করতে মরিয়া শুভেন্দু সরকার ।
জাতীয় স্বীকৃতির দাবির পাশাপাশি মেলা পরিচালনাতেও রেকর্ড বরাদ্দের পথে হাঁটছে নবান্ন। সাগরে আগত লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য পরিস্রুত পানীয় জলের জোগান দেওয়া রাজ্য় প্রশাসনের কাছে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। সেদিকে তৎপরতা বাড়িয়েছে নবান্ন । ভিড় সামাল দিতে জনস্বাস্থ্য কারিগরি (পিএইচই) দফতরের বরাদ্দও বাড়ানো হচ্ছে উল্লেখযোগ্য হারে। গত বছর এই খাতে সরকার 125 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। এবার সেই অঙ্ক ছাপিয়ে আরও বেশি পরিমাণে অর্থ মঞ্জুর করছে রাজ্য।
সবমিলিয়ে রেকর্ড ভিড়ের ইঙ্গিত স্পষ্ট হতেই গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না রাজ্য সরকার। শুধু তীর্থযাত্রীদের সুযোগ-সুবিধাই নয়, সাগরের চত্বরও এবার নজিরবিহীনভাবে বাড়ানো হচ্ছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, গতবারের তুলনায় প্রায় ছয় লক্ষ বর্গফুট বেড়ে এ বছর মেলাপ্রাঙ্গণ হতে চলেছে 18 লক্ষ বর্গফুটের। এতদিন পর্যন্ত প্রায় 12 লক্ষ বর্গফুট এলাকাজুড়ে মেলার আয়োজন হত।
পরিধি বাড়ায় ভিড় নিয়ন্ত্রণ সহজ হবে । পাশাপাশি পূণ্যার্থীদের যাতায়াত এবং রাত্রিবাসের জন্য গড়ে তোলা হচ্ছে বাড়তি বাসস্ট্যান্ড, হেলিপ্যাড ও সুপরিসর যাত্রীনিবাস। অতীতের বিভিন্ন মেলা থেকে শিক্ষা নিয়ে সামগ্রিক রূপরেখা চূড়ান্ত করতে সাগরের ভিড়কেই মাপকাঠি হিসেবে ধরছে প্রশাসন। সেই জমায়েত এবং পরিকাঠামোগত চাপ খতিয়ে দেখেই মূল মেলার বন্দোবস্ত সাজানো হচ্ছে।
মেলা ঘিরে পূর্ত দফতরের আর্থিক বরাদ্দ যে বাড়ছে, তা কার্যত মেনে নিয়েছেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী। তাঁর কথায়, “শুধুমাত্র জল নয় পরিকাঠামো ক্ষেত্রে একটা আমূল পরিবর্তন আসতে চলেছে এবার গঙ্গাসাগর মেলায়। আপনারা চোখ রাখুন, দেখবেন এই পরিবর্তনের রূপরেখা ক্রমশই চোখে পড়বে।” তবে পূর্ত দফতরের বর্ধিত বরাদ্দের চূড়ান্ত অঙ্ক এখনও স্থির হয়নি। প্রশাসনের আধিকারিকদের বক্তব্য, মেলার বাস্তব পরিস্থিতি এবং প্রয়োজন পর্যালোচনা করে ধাপে ধাপে বাড়ানো হবে এই অর্থের পরিমাণ। সবমিলিয়ে, গঙ্গাসাগরকে ঘিরে একাধিক বড় বদল যে আসতে চলেছে তা মোটের উপর স্পষ্ট ।