চক্ররেলে পণ্য পরিবহণ ! পোস্তার রফতানি খরচ কমাতে নয়া ভাবনা রাজ্যের
Posta bazar revamp plan: চক্ররেলের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণের সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় খুশি ব্যবসায়ীদের সংগঠন। সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ।
Published : November 20, 2026 at 7:31 AM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: পোস্তা বাজারে পণ্য পরিবহণের খরচ কমিয়ে রফতানিতে গতি আনতে চক্ররেলের নেটওয়ার্ককে ব্যবহারের ভাবনা শুরু সরকারের। নয়া মাস্টার প্ল্যানে এই রেলপথে পণ্যবাহী ট্রেন বা মালগাড়ি চলানো যায় কি না তা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।
বুধবার ব্যবসায়ীদের একটি সভায় যোগ দিয়ে রাজ্যের বর্তমান সরকার যে ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ সুনিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর, সেই বার্তাই স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানেই চক্ররেলের নেটওর্য়াক ব্যবহারের বিষয়টি উঠে আসে । দীর্ঘদিনের জট কাটিয়ে এবার ইতিবাচক সমাধানের পথ দেখছেন পোস্তা বাজার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরাও।
বর্তমানে সড়কপথে পণ্য পরিবহণ করতে গিয়ে ব্যবসায়ীদের বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়। এর ফলে ভিন্রাজ্যে পণ্য রফতানি খরচ অনেকটাই বেড়ে যায়। এই সমস্যা মেটাতেই সার্কুলার রেলের পরিকাঠামোকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিদ্যমান রেলপথের সঙ্গে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা যুক্ত করা গেলে পরিবহণ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।
এই প্রসঙ্গে পোস্তা বাজার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অরুণ কেডিয়া বলেন, “রেল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পণ্য রফতানি করা হলে সড়কপথের তুলনায় রফতানি খরচ কমবে এবং এর ফলে আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য আরও বৃদ্ধি পাবে।”
বুধবার ব্যবসায়ীদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের বাণিজ্যিক পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়ে আশ্বাস দেন অধিকারী। তিনি জানান, রাজ্যে একটি সুস্থ ও ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ সুনিশ্চিত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রশাসন যে অত্যন্ত সংবেদনশীল, তা-ও তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে। সড়কপথের উপর চাপ কমিয়ে রেলপথকে বিকল্প এবং সাশ্রয়ী মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন উপস্থিত ব্যবসায়ীরা।
দীর্ঘদিন ধরেই পণ্য পরিবহণ এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত একাধিক জটিলতা নিয়ে ক্ষোভ ছিল পোস্তার ব্যবসায়ী মহলে। তাঁদের অভিযোগ, অতীতে এই অচলাবস্থা কাটানোর জন্য কোনও সদর্থক ভূমিকা নেওয়া হয়নি। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে আশার আলো দেখছেন তাঁরা। জট কাটিয়ে দ্রুত একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসবে বলেই বিশ্বাস পোস্তা বাজার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের। সাধারণ সম্পাদক আরও বলেন, “পূর্ববর্তী সরকার এই অচলাবস্থা কাটানোর জন্য তেমন কিছু করেনি। কিন্তু এখন বিষয়টির একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাধানের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস পাওয়ার পর আমরা আশাবাদী।”
সবমিলিয়ে, সার্কুলার রেলকে পণ্য পরিবহণের মূল স্রোতে নিয়ে আসার এই মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত হলে রাজ্যের অর্থনীতি ও বাণিজ্যে নতুন গতির সঞ্চার হবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সড়কপথের যানজট ও বাড়তি খরচের হাত থেকে রেহাই পেলে ভিন্রাজ্যের বাজারে এ রাজ্যের পণ্যের চাহিদা ও জোগান দুই-ই বাড়বে। এখন প্রশাসনের আশ্বাস কত দ্রুত বাস্তবে রূপ পায়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা বণিক সমাজ।