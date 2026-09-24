পরিকাঠামো-পড়ুয়ার অভাব, ডিসেম্বরে বন্ধ হতে চলেছে রাজ্যের প্রায় 300 মাদ্রাসা

পরিকাঠামো-পড়ুয়ার অভাব, ডিসেম্বরে বন্ধ হতে চলেছে রাজ্যের প্রায় 300 মাদ্রাসা
মাদ্রাসা শিক্ষায় স্বচ্ছতা আনতে, শিক্ষার মানোন্নয়নে কড়া অবস্থান নিয়েছে প্রশাসন। নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে, রাজ্যে কোনওভাবেই খারিজি মাদ্রাসা চলতে দেওয়া হবে না। সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন
Published : September 24, 2026 at 7:31 AM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: পরিকাঠামোর চরম অভাব এবং পড়ুয়ার সংখ্যা তলানিতে। মূলত এই জোড়া কারণে এবার রাজ্যের মাদ্রাসাগুলির উপর কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে নবান্ন। বছর শেষেই রাজ্যে আরও প্রায় 300টি মাদ্রাসা স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিতে চলেছে রাজ্য সরকার। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই পরিকাঠামোহীন এবং পড়ুয়াহীন অন্তত 250টি সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি মাদ্রাসার ঝাঁপ বন্ধ হতে চলেছে।
পাশাপাশি, বেনিয়মের অভিযোগে আরও একশোটি মাদ্রাসাকে ইতিমধ্যেই শো-কজ করেছে প্রশাসন। পুজোর আগেই ওই প্রতিষ্ঠানগুলিকে শো-কজের জবাব দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, শো-কজ করা ওই একশোটি মাদ্রাসার মধ্যে অন্তত পঞ্চাশটির বেশি প্রতিষ্ঠান চিরতরে বন্ধ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সব মিলিয়ে ডিসেম্বরের মধ্যেই প্রায় তিনশোটি মাদ্রাসায় পাকাপাকিভাবে তালা ঝুলতে চলেছে।
মাদ্রাসা শিক্ষায় স্বচ্ছতা আনতে এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে দীর্ঘদিন ধরেই কড়া অবস্থান নিয়েছে প্রশাসন। নবান্ন সূত্রে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, রাজ্যে কোনওভাবেই খারিজি মাদ্রাসা চলতে দেওয়া হবে না। একইসঙ্গে যে সমস্ত সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি মাদ্রাসায় পঠনপাঠনের ন্যূনতম পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধা নেই, সেগুলিকেও আর রেয়াত করা হবে না।
ইতিমধ্যে কড়া পদক্ষেপ করে রাজ্যের 252টি মাদ্রাসাকে পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই বন্ধ হওয়া মাদ্রাসার তালিকায় উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা রয়েছে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহের মতো উত্তরের জেলাগুলির পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, হাওড়া, হুগলি এবং পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানের মতো জেলাগুলিতেও এই ধরনের পরিকাঠামোহীন মাদ্রাসাগুলি বন্ধ করা হয়েছে।
প্রশাসন সূত্রে খবর, যে 100টি মাদ্রাসাকে নতুন করে শো-কজ করা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে দফতরে বিস্তর অভিযোগ জমা পড়েছিল। মূলত আইনমাফিক ওই প্রতিষ্ঠানগুলি চলছিল না। পরিদর্শনে গিয়ে সেখানে নানা ধরনের গুরুতর অসঙ্গতি খুঁজে পেয়েছেন আধিকারিকরা। সেই কারণেই পুজোর আগে তাদের কাছে জবাব তলব করা হয়েছে। সন্তোষজনক উত্তর না মিললে অবিলম্বে কড়া আইনি পদক্ষেপ করে বাতিল হবে অনুমোদন।
তবে এতগুলি মাদ্রাসা একসঙ্গে বন্ধ করা হলেও, পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে পা ফেলছে সরকার। রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু এই বিষয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। কেন মাঝপথে মাদ্রাসাগুলি বন্ধ না করে ডিসেম্বরের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, "ডিসেম্বর মাসে শিক্ষা দফতরের সেশন শেষ হয়। তারপরই রাজ্য সরকার এই মাদ্রাসাগুলি বন্ধ করার নোটিশ দেবে। কারণ নামমাত্র ছাত্র এই মাদ্রাসাগুলিতে রয়েছে। তাই মাঝপথে এগুলি বন্ধ করা হলে ড্রপআউটের সংখ্যা বেড়ে যেতে পারে। সেজন্যই বিলম্বিত করা হচ্ছে।" অর্থাৎ, হাতেগোনা যে কয়েকজন পড়ুয়া সেখানে রয়েছে, তারা যাতে কোনওভাবেই স্কুলছুট না হয় এবং শিক্ষাবর্ষ শেষ করে অন্য প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়, তা নিশ্চিত করতেই এই সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে।
রাজ্যের বুকে চলা এই মাদ্রাসাগুলির প্রকৃত অবস্থা ঠিক কেমন, তা জানতে এর আগে সরকারি আধিকারিকদের দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। মূলত সেই সমীক্ষা রিপোর্টের ভিত্তিতেই এই মেগা সাফাই অভিযান শুরু করেছে সরকার। তবে এখানেই নজরদারি শেষ হচ্ছে না। শিক্ষা ব্যবস্থার মান বজায় রাখতে এবং নিয়মকানুন কড়াকড়িভাবে কার্যকর করতে আগামী দিনে আধিকারিকদের দিয়ে রাজ্যে ফের মাদ্রাসাগুলির উপর নতুন করে সমীক্ষা চালানো হবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।