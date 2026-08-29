বিপর্যস্ত নেপালে এখনও নিখোঁজ রাজ্যের 37 ! উদ্ধারে কাঠমাণ্ডু যাচ্ছে বিশেষ দল
দল পাঠানোর ব্যাপারে বিদেশ মন্ত্রকের ছাড়পত্র চেয়ে আবেদন জানিয়েছে রাজ্য সরকার। অনুমোদন এলেই বিশেষজ্ঞদের নেপালে পাঠানো হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ।
Published : August 29, 2026 at 12:45 AM IST
কলকাতা, 29 অগস্ট: নেপাল এবং তিব্বতে ভয়াবহ হড়পা বানে আটকে পড়েছেন বহু ভারতীয়। প্রকৃতির রোষে নিখোঁজ বাংলার 39 জন। তাঁদের খোঁজ করতে বিশেষজ্ঞ দল পাঠাতে চায় রাজ্য় । প্রশাসন সূত্রে খবর, বাংলার পর্যটকরা কৈলাস মানস সরোবর যাত্রায় গিয়ে কোশী নদীর কাছাকাছি এলাকায় আটকে পড়েন ।
আপনজনদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় চরম উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন নিখোঁজদের পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের সঙ্গে শুক্রবার দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করে রাজ্য প্রশাসন। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়ে দেন, নিখোঁজদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছে সরকার। দু'জনের খোঁজ মিলেছে। বাকি 37 জনের সন্ধানে কাঠমাণ্ডুতে একটি বিশেষ দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য ।
এদিন রাত আটটা নাগাদ নিখোঁজদের পরিবারের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের আধিকারিক এবং পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পরিবারের সদস্যদের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং প্রতি মুহূর্তের আপডেট জানাতে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রথমে এ রাজ্যের 32 জনের নিখোঁজ হওয়ার খবর মিললেও পরে জানা যায় মোট 39 জনের খোঁজ মিলছে না। তবে স্বস্তির খবর, এদের মধ্যে পোদ্দার পরিবারের দু'জনের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। তাঁরা বর্তমানে বীরগঞ্জের কাছে সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন। তাঁদের দ্রুত ট্রেনে করে রাজ্যে ফেরানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু বাকি 37 জনের সঙ্গে এখনও পর্যন্ত কোনও যোগাযোগ করা যায়নি। যে সব ভ্রমণ সংস্থার মাধ্যমে পর্যটকরা গিয়েছিলেন, তাদের তরফেও সেভাবে কোনও সদুত্তর মিলছে না।
উদ্ধারকাজ ত্বরান্বিত করতে ইতিমধ্যেই বিদেশ মন্ত্রকের ছাড়পত্র চেয়ে আবেদন জানিয়েছে রাজ্য সরকার। অনুমতি মিললেই কাঠমাণ্ডুর উদ্দেশে রওনা দেবে রাজ্যের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল। সেই দলে থাকবেন একজন মন্ত্রী, একজন বিধায়ক, একজন আইজি পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারিক এবং একজন সিনিয়র আইএএস অফিসার। নেপাল প্রশাসনের সঙ্গে পূর্ণ সমন্বয় রেখেই তাঁরা খোঁজ চালানোর কাজ করবেন।
চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে উদ্ধারকাজ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, এঁদের মধ্যে কয়েকজন নেপালের একটি ভ্রমণ সংস্থার হাত ধরেই সে দেশে গিয়েছিলেন । ওই সংস্থার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। আরেকটা সংস্থার কথা জানা গিয়েছে । তাদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। অনেকেই নেপাল যেতে চাইছেন । কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তিব্বতে বা নেপালে নিখোঁজ পরিবারের লোকজনকে পাঠানো যাবে কি না তা দেখা হচ্ছে। সরকার সবরকম চেষ্টা করছে বাংলার মানুষকে উদ্ধার করতে।
আপনজনের খোঁজ না পেয়ে দিশেহারা পরিবারগুলিকে সবরকমভাবে আশ্বস্ত করেছে প্রশাসন। তিব্বত প্রান্তেও বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে খবর এসেছে, যা নতুন করে আশা জাগাচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং দিল্লির রেসিডেন্ট কমিশনারের মাধ্যমে বিদেশ মন্ত্রকের সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন নিখোঁজদের পরিজনদের বার্তা দিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এই কঠিন সময়ে শুধু সরকার নয়, আপামর বাংলার মানুষ তাঁদের পাশে রয়েছে। অযথা আতঙ্কিত না হয়ে নিখোঁজদের সুস্থতার প্রার্থনা করার আবেদন জানিয়েছে রাজ্য।