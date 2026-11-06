কাঁটাতারের ওপারে হারানো ভিটের স্মৃতি, 'দেশভাগ মিউজিয়াম' গড়তে উদ্যোগী রাজ্য সরকার

কাঁটাতারের ওপারে হারানো ভিটের স্মৃতি, 'দেশভাগ মিউজিয়াম' গড়তে উদ্যোগী রাজ্য সরকার
Memories of Homes Left Behind Across Barbed-wire: দেশভাগ ও ফেলে আসা শৈশবের কাহিনি ৷ রাজনৈতিক পরিস্থিতির পাশাপাশি থাকবে সেই কষ্টের সাক্ষী মানুষগুলির কথাও ৷
Published : November 6, 2026 at 11:27 PM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: দেশভাগ নিয়ে ঠাকু’মা-দিদি’মাদের মুখে শোনা গল্পগুলো আজও বহু মানুষের বুকে কাঁটার মতো বেঁধে ৷ রাতারাতি বদলে যাওয়া মানচিত্র, এক কাপড়ে অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে রওনা দেওয়া, আর কাঁটাতারের ওপারে ফেলে আসা শৈশব— দেশভাগ মানেই ছিন্নমূল হওয়ার যন্ত্রণার ইতিহাস ৷ ওপার বাংলা থেকে এপারে চলে আসা অসংখ্য মানুষের কাছে দেশভাগ আজও এক জ্বলন্ত আবেগ, এক দগদগে ক্ষত ৷
বার্লিনের হলোকস্ট মেমোরিয়াল কিংবা নম পেনের কিলিং ফিল্ডস-এর মতো ভয়াবহ ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির স্মৃতি সযত্নে সংরক্ষণ করেছে গোটা বিশ্ব ৷ খোদ দেশের বুকেই পঞ্জাবের অমৃতসরে দেশভাগের স্মৃতি নিয়ে গড়ে উঠেছে আস্ত মিউজিয়াম ৷ এবার সেই পথেই হাঁটতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ ৷ হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো, ফেলে আসা ভিটের স্মৃতি আর দেশভাগের রক্তাক্ত ইতিহাসকে এবার একছাদের তলায় নিয়ে আসতে রাজ্যে তৈরি হবে 'দেশভাগ মিউজিয়াম' ৷ কলকাতায় এই ধরনের সংগ্রহশালা তৈরি হলে, তা রাজ্যের পাশাপাশি গোটা দেশের জন্যই এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ৷
রাজ্যে পালাবদলের পর এই সংগ্রহশালা তৈরির কাজে রীতিমতো গতি এসেছে ৷ প্রসঙ্গত, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার থাকাকালীন চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্নের নেতৃত্বে হেরিটেজ কমিশন ঠিক এই ধরনেরই একটি সংগ্রহশালা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিল ৷ কিন্তু, শেষ পর্যন্ত সেই পরিকল্পনা আর বাস্তবের মুখ দেখেনি, তা খাতা-কলমেই আটকে ছিল ৷
তবে, রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর স্বল্প সময়ের মধ্যেই এই প্রকল্পের কাজ অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে ৷ নতুন সরকারের আমলে ইতিমধ্যেই সংগ্রহশালা তৈরির প্রাথমিক রূপরেখা প্রস্তুত করার কাজ শুরু হয়েছে ৷ গত শুক্রবার রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের আধিকারিক এবং সচিবদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয় ৷ সেখানে উপস্থিত বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ এবং বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাব ও পরামর্শ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে ৷
নতুন সরকারের এই তৎপরতা প্রসঙ্গে রাজ্যের এক মন্ত্রী বলেছেন, "দেশভাগের ক্ষত পশ্চিমবঙ্গে আসা বহু মানুষের হৃদয়ে রয়েছে ৷ এই নিয়ে বহু মানুষের আবেগ রয়েছে ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারবার নির্দেশ দিয়েছেন দেশের ইতিহাস এবং সংস্কৃতিকে রক্ষা করা আমাদের অন্যতম প্রধান গুরুদায়িত্ব ৷ আর সেই জায়গা থেকেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ আমরা আশা করছি এটা তৈরি হলে, মানুষ তাকে স্বাগত জানাবে ৷"
কী কী থাকছে এই মিউজিয়ামে ?
প্রশাসনিক সূত্রে খবর, দেশভাগের প্রেক্ষাপট, র্যাডক্লিফ লাইন তৈরি এবং অবিভক্ত বাংলা ভেঙে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) হওয়ার গোটা পর্বটি তুলে ধরতে আলাদা গ্যালারি তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে ৷ সেই সময়ের নানা সরকারি নথি, পুরনো মানচিত্র, খবরের কাগজের প্রতিবেদন এবং দুষ্প্রাপ্য ছবি দিয়ে সাজানো হবে সংগ্রহশালাটি ৷ যাতে দর্শকরা সহজেই তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বুঝতে পারেন ৷
তবে, শুধুই তো রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, দেশভাগ মানেই এক বিশাল 'হিউম্যান ট্র্যাজেডি' ৷ তাই জীবন বাঁচাতে সীমান্ত পেরিয়ে আসা সাধারণ মানুষের যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা এই সংগ্রহশালার একটি বড় অংশজুড়ে থাকবে ৷ বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলির সঙ্গে থাকা পুরনো জিনিসপত্র, চিঠিপত্র, পারিবারিক ছবি এবং অবশ্যই সেই যন্ত্রণার সাক্ষী থাকা মানুষগুলোর মৌখিক বিবরণ এখানে যত্ন করে সংরক্ষণ করা হবে ৷
শরণার্থী উপনিবেশ গড়ে ওঠার ইতিহাসও এই মিউজিয়ামে বিশেষ জায়গা পেতে চলেছে ৷ কলকাতার আশেপাশে কীভাবে একের পর এক রিফিউজি কলোনি গড়ে উঠল, জীবনধারণের জন্য তাঁদের কী কী হাড়ভাঙা লড়াই করতে হয়েছিল, তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হবে ৷
পাশাপাশি, এই রাজ্যের অর্থনীতি ও সমাজ গঠনে ছিন্নমূল মানুষগুলোর যে বিশাল অবদান রয়েছে, তা-ও ঠাঁই পাবে প্রস্তাবিত গ্যালারিতে ৷ দেশভাগ কীভাবে বাঙালির সাহিত্য, গান, সিনেমা এমনকী খাদ্যাভ্যাসকে চিরতরে পাল্টে দিয়েছিল, সেই সাংস্কৃতিক দলিলও সংরক্ষিত থাকবে এখানে ৷
সবচেয়ে আকর্ষণীয় হতে চলেছে মিউজিয়ামের ডিজিটাল গ্যালারিটি ৷ সেখানে দর্শকরা ইন্টারেক্টিভ প্রযুক্তির সাহায্যে সেকালের অভিবাসন রুটগুলো দেখতে পারবেন ৷ অবিভক্ত ও বিভক্ত বাংলার মানচিত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা থাকবে ৷ পাশাপাশি শোনা যাবে দেশভাগের সময়ে বেঁচে থাকা মানুষগুলির যন্ত্রণার অডিয়ো রেকর্ডিং ৷
সরকারি আধিকারিকদের কথায়, এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হল দেশভাগের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ইতিহাসকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অবিকল তুলে ধরা ৷ নতুন প্রজন্মের কাছে দেশভাগ হয়তো শুধুই বইয়ের পাতায় পড়া একটা রাজনৈতিক ঘটনা মাত্র ৷ কিন্তু, এই মিউজিয়াম তাঁদের বোঝাবে, এর পিছনে লুকিয়ে রয়েছে এক ভয়ানক মানবিক বিপর্যয়, যার রেশ বয়ে চলেছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ৷ তবে, এই মিউজিয়াম ঠিক কোথায় তৈরি হবে বা কবে এর কাজ শুরু হবে, তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত ঘোষণা করেনি রাজ্য সরকার ৷ নকশা ও জায়গা চূড়ান্ত হলেই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হতে পারে ৷