ETV Bharat / state

রাজ্যের মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, ধর্মের ভিত্তিতে সমস্ত ভাতা বন্ধ হচ্ছে বঙ্গে

বঙ্গের নতুন সরকারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি হল, ধর্মের ভিত্তিতে রাজ্যে আর কোনও ভাতা দেওয়া হবে না। ফলে ইমাম-মুয়াজ্জিন ভাতা, পুরোহিত ভাতা বন্ধ হচ্ছে।

Agnimitra Paul
নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দফতর এবং পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 18, 2026 at 3:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 18 মে: রাজ্যের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর নতুন সরকারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেওয়া হলো একগুচ্ছ যুগান্তকারী ও সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত। এর মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তটি হল— ধর্মের ভিত্তিতে রাজ্যে আর কোনও ভাতা দেওয়া হবে না। ফলে ইমাম মুয়াজ্জিন ভাতা এবং পুরোহিত ভাতা বন্ধ করে দিল রাজ্য সরকার।

আজ সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এই নীতিগত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়েছে। এদিন পরিবর্তনের সরকারের এই দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল সাংবাদিকদের সামনে এসে রাজ্য মন্ত্রিসভার এই কড়া সিদ্ধান্তের কথা বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দেন। তবে মন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন কোন স্কলারশিপ বন্ধ করা হচ্ছে না। শুধু বন্ধ হচ্ছে ধর্মের ভিত্তিতে দেওয়া ভাতা।

সোমবার নবান্নে আয়োজিত দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দফতর এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের অধীনস্থ ধর্মীয় শ্রেণি বিন্যাসের ভিত্তিতে প্রদত্ত যাবতীয় সহায়তামূলক প্রকল্প বা ভাতা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। চলতি মাস পর্যন্ত এই ভাতার সুবিধা প্রাপকরা পেলেও, আগামী মাস থেকেই তা পুরোপুরি রদ করা হচ্ছে।

সাংবাদিকরা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের ভাতা এবং মাদ্রাসা দফতরের ভাতার প্রসঙ্গ তুলে পুরোহিত ভাতা ও ইমাম ভাতা বন্ধের কথা জানতে চাইলে মন্ত্রী স্পষ্ট করেন, খুব শীঘ্রই সরকারি নির্দেশিকা বা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হবে। তবে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে, ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে এই আর্থিক সহায়তা বন্ধ হলেও, ছাত্রছাত্রীদের জন্য চালু থাকা স্কলারশিপ বা শিক্ষামূলক অনুদানগুলি কোনওভাবেই বন্ধ হচ্ছে না।

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার বৈঠকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঘোষণা করা হল৷ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পাঁচ মন্ত্রী। মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া এবং মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু উপস্থিত ছিলেন এই বৈঠকে। রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজকুমার অগ্রবালও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্যের মন্ত্রিসভায় সপ্তম পে কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে৷ রাজ্যের সরকারী কর্মীদের বেতন কাঠামো সংশোধনের জন্য এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ পাশাপাশি, অনুমোদন দেওয়া হয়েছে অন্নপূর্ণা যোজনায় ৷ এর সঙ্গেই রাজ্যের সমস্ত সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে পরিবহণে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে রাজ্যের মন্ত্রিসভা৷ আগামী 1 জুন থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হচ্ছে ৷

  1. রাজ্যের মন্ত্রিসভায় সপ্তম পে কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত, অনুমোদন অন্নপূর্ণা যোজনায়
  2. Explained: বিপুল ঋণে জর্জরিত বঙ্গ, সপ্তম পে কমিশনে যতটা বাড়বে বেতন, ততটা চাপ কোষাগারে

TAGGED:

RELIGION BASED AID DISCONTINUED
AID FOR IMAMS
AID FOR MUEZZINS
AID FOR PRIESTS
RELIGION BASED AID IN BENGAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.