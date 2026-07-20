পঞ্চায়েতের আর্থিক ক্ষমতায় রাশ টানছে রাজ্য, প্রধানদের বদলে দায়িত্ব পাচ্ছেন আধিকারিকরা
পঞ্চায়েত স্তরে আর্থিক ক্ষমতা আর সরাসরি নির্বাচিত প্রধানদের হাতে থাকছে না। সেই ক্ষমতা এবার সরকারি আধিকারিকদের হাতে তুলে দিতে চাইছে রাজ্য সরকার।
Published : July 20, 2026 at 8:42 PM IST
কলকাতা, 20 জুলাই: রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় এবার বড়সড় রদবদল ঘটতে চলেছে। পঞ্চায়েত স্তরে আর্থিক ক্ষমতা আর সরাসরি নির্বাচিত প্রধানদের হাতে থাকছে না। সেই ক্ষমতা এবার সরকারি আধিকারিকদের হাতে তুলে দিতে চাইছে রাজ্য সরকার। চলতি বিধানসভা অধিবেশনেই এই সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশ হতে চলেছে। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ এদিন এ কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন। সরকারের এই সিদ্ধান্তে গ্রামীণ প্রশাসনে বড়সড় পরিবর্তন আসতে চলেছে।
দীর্ঘদিন ধরেই পঞ্চায়েত স্তরে উন্নয়নের কাজ থমকে থাকার অভিযোগ উঠছিল। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনের পর বহু ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে পঞ্চায়েতের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা নিজেদের এলাকা ছাড়া। প্রধানরা এলাকায় না থাকায় উন্নয়নমূলক কাজের জন্য আসা কেন্দ্রীয় বরাদ্দ আটকে যাচ্ছে। আটকে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের প্রাপ্য পরিষেবা। এই অচলাবস্থা কাটাতে এবং উন্নয়নের গতি বাড়াতে কড়া বার্তা দিয়েছেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী।
বিধানসভায় জবাবি ভাষণে তিনি বলেন, "প্রত্যেকটি এমএলএ যারা আমার সঙ্গে দেখা করেছে আমি প্রত্যেককে বলেছি আমরা কাজ চাই। নির্বাচন হয়ে গিয়েছে রাজনীতি শেষ উন্নয়ন চাই। কিন্তু তারপরেও যদি কেউ না আসে তার দায় কে নেবে? জনতাকে আমরা বঞ্চিত হতে দেব না। এই কন্ডিশনে আমরা ক্ষমতায় এসছি। জনতার কাছে পরিসেবা আমরা পৌঁছে দেব। সে যে দফতর হোক না কেন। সেজন্য পঞ্চায়েত দফতর হচ্ছে সবচেয়ে বেশি লোককে বেশি পরিষেবা দেওয়ার জায়গা। সেই পরিসেবা আমরা দেব।"
নিয়ম অনুযায়ী টাকা খরচের ক্ষেত্রে বা ফান্ডের ছাড়পত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত প্রধানের স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক। রাজ্য সরকার চাইছে এই নিয়মেরই বদল ঘটাতে। বিলটি পাস হলে বিডিও বা পঞ্চায়েতের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিকরাই আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ছাড়পত্র দিতে পারবেন।
এই কাঠামোগত পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, "তার জন্য আমরা বলা হল যে নাকি আমলা তন্ত্র চলবে না। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ যেখানে পঞ্চায়েতি রাজের মধ্যে পঞ্চায়েতি প্রধানদেরকে বিল সই করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। আর্থিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষের কোথাও পঞ্চায়েত রাজের মধ্যে অধিকার নাই। তাই পশ্চিম বাংলায় পঞ্চায়েতের মধ্যে এত হিংসা এত চুরি এত মারামারি। আমরা এর পরিবর্তন করব। এই সপ্তাহে বিল আনব। প্রধানদের হাত থেকে এই সিগনেটরি ক্ষমতা কেড়ে নেব। সেক্রেটারিকে ক্ষমতা দেব, যাতে কেউ আটকাতে না পারে কাজ।"
নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বদলে সরকারি আধিকারিকদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার প্রধান যুক্তি হিসেবে প্রশাসনিক জবাবদিহিতার কথাই তুলে ধরেছেন মন্ত্রী। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, "কারণ পঞ্চায়েতের প্রধান পালিয়ে গেল কাল দল পাল্টে নিল আমি কাকে ধরব? সেক্রেটারি চাকরি করে তার টিকি বাঁধা আছে আমার হাতে। তাকে সাসপেন্ড করব তাকে জেলে ঢুকাবো তার বেতন কেড়ে নেব আমি। দরকার হলে। পঞ্চায়েতের প্রধান পালিয়ে যাচ্ছে। কাল আমার পার্টিতে কেউ ঢুকে পড়েছে আমি জানতে পারব না। জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার কোন চেষ্টা আমরা সফল হতে দেব না। সেই জন্য এই বিল আমরা নিয়ে আসছি। আগামী এই সপ্তাহের মধ্যে বিল আমরা পাস করাব যাতে পঞ্চায়েতের কোন কাজ কেউ আটকাতে না পারে। প্রধান আসবে থাকবে নির্বাচিত তাকে কোন আপত্তি নেই আমাদের। কিন্তু জনতার কাছে সেবা পৌঁছে দেওয়ার কোন রাস্তা যদি বন্ধ করার চেষ্টা করে তাহলে আমরা আইনের রাস্তায় গিয়ে আইনকেই হাটাবো। সে রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে সে বিল আসবে আপনাদের সমর্থনে আমরা পাস করব।"
এদিনের ভাষণে পূর্বতন সরকারের প্রকল্প নিয়েও কড়া সমালোচনা করেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী। 'পাড়ায় সমাধান' প্রকল্পের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "সেজন্য আমার প্রথম বক্তা বিনা মন্ডল বলছিলেন আমার পাড়া আমার সমাধান। শুনতে খুব ভালো লেগেছিল আমার বাবা কি না কি হবে। কি হল শেষে সব জায়গায় বোর্ড। খালি বোর্ড আছে। না রাস্তা না ফুটপাত না ঘ্যাড়াকল কিছুই নেই। টাকাও নেই। আর আমি তবুও বলে যাচ্ছি যদি কাজ শেষ না হয়ে থাকে টাকা শেষ না হয়ে থাকে টাকা থাকে সেই টাকা সেই কাজেই আমরা খরচা করব একটা টাকা এদিক ওদিক হতে দেব না।"
প্রশাসনিক মহলের মতে, সরকারের এই পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় প্রধানদের আর্থিক ক্ষমতা খর্ব হলে প্রশাসনিক কাজে যেমন দ্রুত গতি আসবে, তেমনই সাধারণ মানুষের হয়রানি অনেকটাই কমবে।