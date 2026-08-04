গঙ্গায় ইলিশ রক্ষায় পদক্ষেপ প্রশাসনের, শুরু মৎস্যজীবীদের সচেতন করার কাজ

গঙ্গায় ইলিশ রক্ষায় পদক্ষেপ প্রশাসনের, শুরু মৎস্যজীবীদের সচেতন করার কাজ
গঙ্গায় ইলিশের প্রজনন বাড়াতে এবং জলের এই রূপালি শস্যকে আগামী প্রজন্মের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে মৎস্যজীবীদের সচেতন করার কাজ শুরু হয়েছে ৷
Published : August 4, 2026 at 4:48 PM IST
মালদা, 4 অগস্ট: একসময় বর্ষা শুরু হলে মালদার গঙ্গা, মহানন্দাতেও দেখা মিলত ইলিশের৷ ডিম পারতে মোহনা পার করে দীর্ঘ উজান পথে পাড়ি দিয়ে এই জেলায় হাজির হতো ইলিশের ঝাঁক ৷ সেই দিন অবশ্য এখন আর নেই৷ মহানন্দায় আর ইলিশের দেখা পাওয়া যায় না ৷ কিন্তু এখনও গঙ্গায় মৎস্যজীবীদের জালে আটকায় রূপালি শস্য ৷ কিন্তু বড় আকার বা ওজনের ইলিশ কালেভদ্রেই পাওয়া যায় ৷ এর মূল কারণ, 200-250 গ্রামের ইলিশ নদী থেকে তুলে নেওয়া ৷ মৎস্যজীবীদের জালে ছোট আকারের ইলিশ জড়ালে কেউ সেই মাছ আর গঙ্গায় ছেড়ে দিতে চান না ৷
এর মূল কারণ, 200-250 গ্রামের ইলিশ নদী থেকে তুলে নেওয়া ৷ মৎস্যজীবীদের জালে ছোট আকারের ইলিশ জড়ালে কেউ সেই মাছ আর গঙ্গায় ছেড়ে দিতে চান না ৷ এবার এই বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে জেলা প্রশাসন ৷ গঙ্গায় ইলিশের প্রজনন বাড়াতে এবং জলের এই রূপালি শস্যকে আগামী প্রজন্মের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে মৎস্যজীবীদের সচেতন করার কাজ শুরু হয়েছে ৷
প্রশাসনের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রথমে লিফলেট বিলি করে, মাইকিং করে, সভার আয়োজন করে মৎস্যীবীদের এনিয়ে সচেতন করা হচ্ছে ৷ এর সঙ্গে নদীতে শুরু হচ্ছে প্রশাসনের কড়া নজরদারি ৷ এতেও যদি কাজ না হয় তবে ভবিষ্যতে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ৷
প্রশাসন ইলিশ রক্ষার কাজ শুরু করেছে কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকের ফরাক্কা ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকাগুলি থেকে ৷ কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে সোমবার বিকেলে সেখানে ইলিশ সংরক্ষণ নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার করা হয় ৷ মৎস্যজীবী ও এলাকার মানুষজনকে নিয়ে সভাও করা হয় ৷ প্রজননের সময় ইলিশকে কীভাবে রক্ষা করতে হবে, নদীর বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় ইলিশ কতটা কার্যকরী ভূমিকা নেয়, সেসব বিস্তারিতভাবে উপস্থিত সবাইকে জানানো হয়৷ এনিয়ে লিফলেটও বিলি করা হয়েছে৷ এলাকার বিভিন্ন জায়গায় সচেতনতামূলক ফ্লেক্স লাগিয়েছে প্রশাসন ৷
কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকের বিডিও বাপি হালদার জানিয়েছেন, “প্রশাসন গঙ্গা থেকে বড় ইলিশ মাছ ধরায় কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করছে না ৷ শুধু ছোট সাইজের খোকা ইলিশ ধরার ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে ৷ গঙ্গার বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করতে এর ভীষণ প্রয়োজন ৷ আমরা মৎস্যজীবীদের পুরো বিষয়টি বোঝাচ্ছি ৷ গঙ্গাপাড়ে বসবাসকারী মানুষজনকেও এনিয়ে বোঝানো হচ্ছে ৷ গঙ্গায় ইলিশ রক্ষায় পরবর্তী সময়ে আরও পদক্ষেপ করা হবে ৷”
কিন্তু ইলিশের ভরা মরশুমে প্রশাসনের এই উদ্যোগ কতটা কার্যকরী হবে? রমজান আলি নামে এক মৎস্যজীবী বলছেন, “ফরাক্কা ব্যারেজের উজানে 10 কিলোমিটার এলাকায় গঙ্গায় ভালো ইলিশ পাওয়া যায় ৷ তবে ছোট সাইজের ইলিশ বেশি ৷ বড় ইলিশ খুব কম জালে পড়ে৷ 200-250 গ্রামের ইলিশ স্থানীয় বাজারে 500 টাকা কিলো দরে বিক্রি হয়৷ বছরের এই সময়টাতেই আমাদের আয় সবচেয়ে বেশি হয়৷ প্রশাসন বলছে, খোকা ইলিশ ধরা যাবে না ৷ তবে আমাদের চলবে কী করে ?”
এই ভয়টাই করছেন উত্তরবঙ্গ মৎস্যজীবী উন্নয়ন ফোরামের মালদা জেলা সহসভাপতি ইউনুস আলি ৷ তাঁর কথায়, “ইলিশ নিয়ে মৎস্যজীবীদের সচেতন করার যেমন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তেমনই মৎস্যজীবীদের স্বার্থরক্ষার বিষয়টি নিয়েও প্রশাসনকে ভাবতে হবে ৷ তা না হলে যতই সচেতনতামূলক প্রচার হোক, যতই নদীতে নজরদারি চালানো হোক, কাজের কাজ কিছু হবে বলে মনে হয় না ৷”
জেলাশাসক রাজনবীর সিং জানিয়েছেন, “গঙ্গায় যাতে ছোট মাপের ইলিশ মাছ না ধরা হয় তার জন্য একাধিক প্রচার কর্মসূচি চলছে ৷ আশা করা যায়, অচিরেই এর সুফল মিলবে৷ গঙ্গার বাস্তুতন্ত্র রক্ষিত হবে ৷”