গঙ্গাকে কেন্দ্র করে কলকাতা-হাওড়ার উন্নয়নে বিরাট পরিকল্পনা, এনবিসিসি-র সঙ্গে 9টি মউ চুক্তি স্বাক্ষর রাজ্যের

গঙ্গাকে কেন্দ্র করে কলকাতা-হাওড়ার উন্নয়নে বিরাট পরিকল্পনা, এনবিসিসি-র সঙ্গে 9টি মউ চুক্তি স্বাক্ষর রাজ্যের
Ganga River Front Development: কলকাতা ও হাওড়ার উন্নয়নে 9টি মউ চুক্তি স্বাক্ষর করলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন ।
Published : November 4, 2026 at 1:48 AM IST
কলকাতা, 3 নভেম্বর: আদানি গোষ্ঠীর উদ্যোগে গঙ্গা তীরবর্তী কুমোরটুলি ঘাটের খোলনলচে বদলেছে । শুধু কয়েকটি ঘাট নয় এবার গঙ্গার দুই ধারকে আধুনিক, সুপরিকল্পিত ও নাগরিকবান্ধব পরিকাঠামোয় সাজিয়ে তোলার লক্ষ্যে বিরাট পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার ।
ইতিমধ্যে এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে জানিয়েছে রাজ্য । রাষ্ট্রায়াত্ত সংস্থা এনবিসিসি-র সঙ্গে ন'টি মউ চুক্তি সইয়ের অনুষ্ঠানে এ কথা জানালেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । উপস্থিত ছিলেন নবরত্ন সেন্ট্রাল পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজের কর্তা, ছিলেন একাধিক কর্পোরেশনের প্রশাসক, পুর ও নগরোন্নয়ন সচিব খলিল আহমেদ-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।
এদিন কেন্দ্রের আবাসন মন্ত্রকের অধীনস্ত এই এনবিসিসি সঙ্গে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের ন'টি মউ স্বাক্ষরিত হয় । যাঁর মধ্যে আছে গঙ্গার দুই পারকে ঘিরে আমূল সংস্কার ও অর্থনৈতিক হাব তৈরি ।
এছাড়া কলেজ স্ট্রিটের বর্ণ পরিচয় বাজার ও কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ার উন্নয়ন, বিভিন্ন এলাকায় ব্যাঙ্ককের ধাঁচে হকার স্টল থেকে শুরু করে ফুড কোর্ট, নাইট বাজার তৈরি । দিল্লি, মুম্বই ধাঁচে বস্তি এলাকার আমূল সংস্কার । রাজ্যের সর্বত্র শৌচালয় নির্মাণ । নবদ্বীপ শহরে পুণ্যযাত্রীদের জন্য আন্তর্জাতিক কাঠামোয় শহর উন্নয়ন । চায়না টাউনকে ঢেলে সাজানো । চন্দননগরে নদীর তীরবর্তী এলাকা উন্নয়ন । বিধাননগরের বহু জায়গায় সরকারি আবাসন আছে, যা জীর্ণ অবস্থায় সেগুলির নতুন করে উন্নয়ন করা হবে এই প্রকল্পের আওতায় ।
এদিন এই চুক্তিগুলি ঘোষণার সঙ্গে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল পূর্বতন সরকারকে আক্রমণ করেন। অন্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমরা গঙ্গার দুই পাশে উন্নয়ন করব । এটা একটা বিরাট প্রজেক্ট । সেখানে কেএমসি, এইচএমসি, এনবিসিসি ও ইউডিএম-এর মধ্যে মউ সাক্ষরিত হয়েছে । এনবিসিসি ভারত মণ্ডপমের মতো কাজ করেছে । কলকাতাতেও বহু কাজ করেছে । তাই তাদের বড় কাজের অভিজ্ঞতা আছে । কোল ইন্ডিয়ার হেড অফিস, সৌজন্য, ধনধান্য তারা বানিয়েছে । সুন্দর ও টেকসই কাজ করে । সময় মধ্যেই কাজ শেষ হবে । এক একটি কাজের বিভিন্ন রকম সময় লাগবে । দ্রুত প্রতিটি মউ অনুসারে সমীক্ষা শুরু হবে ।"
কেমন হতে পারে গঙ্গা নদীকে ঘিরে প্রকল্প ? এই বিষয়ে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা প্রাথমিকভাবে বলেন, "ডায়মন্ড হারবার থেকে শুরু করে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মেট্রো কানেকশন থাকবে । উপরে চার লেনের রাস্তা গাড়ি যাতায়াত করবে । হেঁটে যাওয়ার পথ থাকবে । আরও অনেক কিছু চিন্তাভাবনা আছে । সাইকেল লেন থাকবে । এটা স্বপ্নের প্রজেক্টে অনেকগুলি এজেন্সি একসঙ্গে কাজ করবে । আমরা প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়কে বিষয়টি জানিয়েছি ।"