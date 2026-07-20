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এবার চালকই মালিক, যাত্রী সাথীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কলকাতায় চালু ভারত ট্যাক্সি

যাত্রীদের আরও উন্নত পরিষেবা দিতে রাজ্যের তথ্য প্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগের সঙ্গে হাত মেলাল 'ভারত ট্যাক্সি' বা 'সহকার ট্যাক্সি কো-অপারেটিভ লিমিটেড'।

bharat taxi service starts in kolkata
কলকাতায় চালু ভারত ট্যাক্সি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 20, 2026 at 6:59 AM IST

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কলকাতা, 20 জুলাই: অ্যাপ ক্যাব পরিষেবায় চমক। মালিকের অধীনে আর কাজ করতে হবে না ৷ এবার থেকে গাড়ির মালিক হবেন চালকরা। রবিবার রাজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করল 'ভারত ট্যাক্সি' পরিষেবা। রাজ্য সরকারের 'যাত্রী সাথী' অ্যাপের সঙ্গেই জুড়ে যাচ্ছে এটি। লক্ষ্য একটাই, যাত্রীদের আরও উন্নত পরিষেবা দেওয়া। পাশাপাশি চালকদের স্বার্থরক্ষা করা। এদিন নিউটাউনের একটি অনুষ্ঠানে এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি বা মউ সই হয়। রাজ্যের তথ্য প্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগের সঙ্গে হাত মেলাল 'ভারত ট্যাক্সি' বা 'সহকার ট্যাক্সি কো-অপারেটিভ লিমিটেড'।

এদিন হাওড়ার সাঁকরাইলে আমূলের দই উৎপাদন কারখানার শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোগ দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই মঞ্চ থেকেই রাজ্যে 'ভারত ট্যাক্সি' চালুর পরিকল্পনার কথা জানান তিনি। পরে নিউটাউনের অনুষ্ঠানে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। চালকদের শোষণ রুখতেই মূলত এই সমবায় প্রকল্প আনা হয়েছে। এখানে চালকদের আর 'ড্রাইভার' বলা হবে না। তাঁদের নতুন নাম হবে 'সারথী'।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, “আমরা ট্যাক্সি ড্রাইভারদের সারথী হিসেবে দেখতে চাই। সারথীদের কোম্পানির মালিক বানিয়ে কো-অপারেটিভ ভারত ট্য়াক্সি চালু হয়েছে। বাংলায় যে ট্যাক্সি চলে তার সঙ্গে এই ভারত ট্যাক্সি জুড়ে যাচ্ছে। আজ মউ সাক্ষরিত হল বাংলার সরকারের সঙ্গে। কোনও সারথীকে আর ড্রাইভার হতে হবে না। তিনি যেমন গাড়ির মালিক হবেন, তেমনই ভারত ট্যাক্সি কোম্পানিরও মালিক হবেন।”

এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী লিখেছেন, ''আজ পশ্চিমবঙ্গের গণপরিবণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের তথ্য প্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগ (DoIT&E), ডিজিটাল পরিবহণ প্ল্যাটফর্ম - 'যাত্রী সাথী' কে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে 'সহকার ট্যাক্সি কো-অপারেটিভ লিমিটেড' (ভারত ট্যাক্সি)-এর সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে গাঁটছড়া বেঁধেছে। এই মউ স্বাক্ষর হওয়ায় যাত্রীদের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা উন্নত করা সম্ভব হবে। যেমন - 1. উন্নত পরিষেবা, সহজলভ্যতা, কো-ব্র্যান্ডিং এবং প্ল্যাটফর্ম ইন্টার-অপারেবিলিটির মাধ্যমে, যাত্রীরা আরও ভালো পরিষেবা পাবেন। সাধারণ মানুষকে আরও উন্নত পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে 'যাত্রী সাথী' এবং 'ভারত ট্যাক্সি'-র ফিচার গুলিকে একত্রিত করা হয়েছে। 2. এই মউ (MoU)-এর মূল উদ্দেশ্য হলো আমাদের পরিশ্রমী চালকদের সহায়তা প্রদান করা। 'যাত্রী সাথী' পার্টনারদের কো-অপারেটিভ মেম্বারশিপ এবং বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করা হবে। 3. রাজ্যজুড়ে এই পরিষেবার পরিধি বাড়াতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ নেওয়া হবে, যার মধ্যে বাইক ট্যাক্সি এবং অটো-রিকশা পরিষেবা ও অন্তর্ভুক্তি করা হবে। পশ্চিমবঙ্গের জনগণের জন্য আরও দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।''

শুধু পরিবহণ নয়, সমবায় পরিষেবাকেও সহজ করতে উদ্যোগী হয়েছে সরকার। এদিন অমিত শাহের হাত ধরে একটি নতুন পোর্টালেরও সূচনা হয়। রাজ্যের বর্তমান সরকারের কাজের ধরন নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তিনি বলেন, “দুর্নীতি ও অপরাধীদের তৃণমূল সরকারকে বিদায় দিয়েছে বঙ্গবাসী। এবার বিজেপি সোনার বাংলার স্বপ্ন পূরণ করবে। আগামীতে শিক্ষিত, সুরক্ষিত, সমৃদ্ধ বাংলা গড়বে বিজেপি। অনুপ্রবেশ মুক্ত বাংলা গড়তে, আইন-শৃঙ্খলা ঠিক রাখতে অনেক পদক্ষেপ এই সরকার দ্রুত নিচ্ছে।”

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কলকাতায় চালু ভারত ট্যাক্সি
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